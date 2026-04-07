福岡県在住アーティスト28名が集結！無料で楽しめるホテルロビーアート展『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する、三井ガーデンホテル福岡祇園(所在地：福岡市博多区博多駅前2-8-15)および三井ガーデンホテル福岡中洲(所在地：福岡県福岡市博多区中洲5-5-1)では、2026年4月11日(土)から5月31日(日)までの計51日間、2施設同時で一般社団法人グループハッピースマイルとのコラボレーションのもと、無料で楽しめるホテルロビーアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」を開催いたします。

M.i 作「幸せのキリン」

今回が初開催となる福岡展では、福岡市内の「NPO法人まる」のご協力のもと、福岡県在住のアーティスト28名による個性あふれる作品を、2施設にわたり前期・後期あわせて全61点展開します。福岡の歴史と文化を感じる二つのホテルを舞台に、多彩な画材で表現された福岡の華やかさや、九州の雄大な自然を描いた作品の数々をお楽しみください。

■『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』とは

障がいのある方々が制作されたアート作品をホテル館内にて展示・販売し、誰もが気軽にアートに触れられる機会を提供するとともに、心のバリアフリーを推進することを目的としています。販売代金は、一般社団法人グループハッピースマイルを通じて作者へお渡しし、次なる創作活動の支援に役立てられます。作品の購入については、イベント特設ページをご覧ください。

・イベント特設ページ：

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/happy-smile/event/(https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/happy-smile/event/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=fukuokagion-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■福岡展 開催概要

・開催期間：2026年4月11日(土)～5月31日(日) 計51日間

(前期) 2026年4月11日(土)～5月5日(火) 25日間

(後期) 2026年5月6日(水)～5月31日(日) 26日間

・開催場所：

三井ガーデンホテル福岡祇園、三井ガーデンホテル福岡中洲

・展示作品数：

三井ガーデンホテル福岡祇園：前期13作品、後期12作品

三井ガーデンホテル福岡中洲：前期19作品、後期17作品

・展示場所：１階ロビー

展示イメージ

※本イベントの開催は状況により予告なく変更となる場合があります。

※画像はイメージです。展示作品は会場により異なります。

※お買い求めいただいた絵画は、展示期間終了後の発送となります。

■作家紹介

小河原昭一 氏

本などを参考に色鉛筆を用いて描くことが多い。

優しさを感じる人物像を、やわらかなタッチで表現するのが特徴である。作品を通して作者のおだやかな人柄が感じられる点に注目して欲しい。

小河原昭一氏

■作品一例

■グループハッピースマイル 概要

「グループハッピースマイル」は、障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる、そんな環境（空間）づくりを目指し活動する一般社団法人です。

障がいのある方々が自主生産された商品を、多くの方々に喜んで購入していただける様な場の企画、提供や、一般市場で喜んで選んでいただける様な商品の生産、販売活動についての助言、支援を行っています。加えて彼らが製作したアート作品を社会に紹介し、販売していく場『ハッピースマイルアート』の企画、提供を行っています。

・一般社団法人グループハッピースマイル 公式WEBサイト：

https://grouphappysmile.wixsite.com/happysmile

■三井ガーデンホテル福岡祇園 概要

博多の歴史と文化が息づく祇園に位置し、伝統とモダンが融合した空間が魅力のホテル。館内には博多織や五色献上などの意匠を取り入れ、上質で温もりある空間が広がります。多彩な客室タイプを備え、観光から長期滞在まで幅広いニーズに対応。最上階には露天風呂付き大浴場とスチームサウナを設け、福岡の夜空を感じながら癒しのひとときをご提供します。朝食では九州の食材を取り入れた和洋ビュッフェをお楽しみいただけます。博多駅や主要観光地へのアクセスも良好です。

・所在地：福岡市博多区博多駅前2-8-15

・客室数：300室

・公式サイト: https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-gion/(https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-gion/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=fukuokagion-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

三井ガーデンホテル福岡祇園 ロビー

■三井ガーデンホテル福岡中洲 概要

中洲・天神エリア至近の利便性に優れた立地。水面に囲まれた中洲のきらびやかな街並みをコンセプトに、川のきらめきと都市の賑わいを表現した空間が広がります。最上階には大浴場を備え、旅の疲れを癒すひとときをご提供。朝食では玄海の魚介を使った寿司や九州の郷土料理など、多彩なメニューをお楽しみいただけます。都市観光の拠点として、快適な滞在をサポートするホテルです。

・所在地：福岡県福岡市博多区中洲5-5-1

・客室数：255室

・公式サイト: https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/(https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=nakasu-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

三井ガーデンホテル福岡中洲 ロビー

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。 2024 年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality