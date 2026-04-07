[開業40周年記念 ガストロノミーフェア] 「トゥールダルジャン 東京」が大阪へ。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

フランス料理「SAKURA」

開業40周年記念『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Heritage et Evolution～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/sakura/tourdargent/

ホテルニューオータニ大阪は、2026年9月に迎える開業40周年を記念する特別なガストロノミーフェアとして、フランス料理「SAKURA」にて『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Heritage et Evolution～』を、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間限定で開催いたします。

■ 開業40周年の感謝を込めて。「パリの至宝」が大阪へ

1986年の開業以来、大阪城とともに歩み続け、本年40周年を迎えるホテルニューオータニ大阪。長年のご愛顧への深い感謝を込め、アニバーサリーイヤーを飾るにふさわしい最高峰の美食体験をご用意いたしました。 東京・紀尾井町に店を構え、多くの美食家を魅了してやまない「トゥールダルジャン 東京」のエグゼクティブシェフ、ルノー・オージエと卓越したサービススタッフが大阪へ集結。パリと東京でしか味わえない“至宝のフレンチ”を、大阪でご堪能いただける極めて稀少な2日間です。

■ フランス料理界の最高栄誉「M.O.F.」受章シェフが描く、伝統と進化

1582年パリに誕生し、フランスの食文化の歴史と共に歩んできた「トゥールダルジャン」。その世界唯一の支店である「トゥールダルジャン 東京」を率いるルノー・オージエは、フランス文化の最も優れた継承者にのみ与えられる国家最高称号「M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）」を料理部門で受章した名匠です。 本フェアでは、『Heritage et Evolution（歴史を継ぎ、未来を創る特別な2日間）』をテーマに掲げます。400年という壮大な歴史を継承しつつ、常に進化を止めないシェフの美学が込められた、この2日間だけの特別コースをお届けいたします。

オマール海老のスフレ仕立て絶景のフランス料理「SAKURA」で味わう、完璧なマリアージュ

「トゥールダルジャン」パリ本店には、セーヌ川の真下に1,200平方メートル にも及ぶ空間で約35万本のワインを貯蔵する、世界最大規模と称されるワインセラーを所有しています。セラーで保管、熟成され最良のタイミングでお客さまへ提供しているワインへのこだわりは「トゥールダルジャン 東京」へも継承しています。日本では、ワインが好む温度、湿度、暗さを維持するセラーで約1,000種類をご用意しており、国内で入手困難な希少なボトルをパリ本店より仕入れ、ワイン1本1本の特性を熟知したソムリエが熟成のピークを見極め、料理とワインの最上のマリアージュをお届けしています。本フェアでは、ランチ、ディナーそれぞれにあったアイテムをソムリエが厳選。お料理とともに至極のマリアージュを提供します。

販売概要

■開催概要

ホテルニューオータニ大阪

フランス料理「SAKURA」

開業40周年記念『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Heritage et Evolution～』

[期間]

2026年6月13日（土）・14日（日）

[時間]

ランチ 12:00～/12:30～（最終入場）

ディナー 17:30～/18:00～（最終入場）



[料金]

ランチ グラスシャンパーニュ付 \40,000 ／ ペアリングワイン付 \50,000

ディナー グラスシャンパーニュ付 \60,000 ／ ペアリングワイン付 \100,000

※いずれもお飲物、税金・サービス料共

※アルコールが苦手なお客さまは、ご予約時に係までご相談ください。

[場所]

大阪市中央区城見1丁目4-1

ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」（18階）

[ご予約・お問合せ]

Tel: 06-6949-3246（「SAKURA」直通）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。