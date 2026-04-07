Shopifyアプリ 【Howdy 新しいお客様アカウント 新規会員登録フォーム】 の正式版 を提供開始 [株式会社 macro micro]

株式会社 macro micro

2026年4月6日、株式会社 macro micro（代表取締役：高橋弘次）は、Howdy 新しいお客様アカウント 新規会員登録フォーム Shopifyアプリの正式版の提供を開始します。Shopifyの新しいお客様アカウントでも、新規会員登録フォームの構築を実現できるアプリとなっております。

サービスの目的や背景

Shopify が従来のお客様アカウント（パスワードでログインする方式）を廃止することを2026年2月26日に正式に発表しました。そんな中、新しいお客様アカウント（6桁の認証コードでログインする方式）への移行で困っている声を現場で多く聞き、新しいお客様アカウントでも会員登録フォームを利用できるアプリを作成しました。

サービス詳細

本アプリ（Howdy 新しいお客様アカウント 会員登録フォーム アプリ）は、新しいお客様アカウントでも会員登録フォームをご利用いただけるShopifyアプリとなっています。

Shopifyストア内でアカウントがあるかを自動で判別し、

- 新しいユーザー → 新規会員登録フォームの表示- 既存ユーザー → ログインへの遷移

という従来のお客様アカウントに近い状態で、会員登録フォームを表示させることが可能になっています。

Shopifyの氏名、住所、電話番号、メールマーケティングへの同意などの既存項目に加え、顧客メタフィールド（customer metafields）項目も自由に追加することができるため、取得した顧客情報をもとにメールマガジン配信などで最適な顧客コミュニケーションに繋げることが可能です。

またプロフィールページ（新しいお客様アカウントでのマイページ）で、取得した会員情報を編集する機能にも対応しており、顧客側でも自由に入力内容を変更することができます。

主な使用例としては新規会員登録フォームで

- 誕生日の取得- 性別、年齢の取得- 好みの取得- 招待コードの入力- 利用規約へのチェックボックス- 年齢確認のチェックボックス

などを設置できます。

日本向けに特化した機能開発を行なっており、郵便番号による住所の自動入力や管理画面の日本語化、日本語でのサポートにも対応した国産Shopifyアプリです。

サービス料金

ストア顧客数によって変動する料金設定となっております。

月額＄9.99 ~

詳しくはShopifyアプリストアをご覧ください。

https://apps.shopify.com/customer-account-app?locale=ja

（開発ストアでは無料でお試しいただけます。）

今後の展開

現在、会員登録フォームおよびプロフィールページ（マイページ）でのメタフィールド編集機能を提供しております。今後も他Shopifyアプリとの連携や日本に特化した機能の追加など、皆様のご要望に沿って継続した機能開発を進めます。

Shopifyを利用するEC事業者様が顧客との関係をより深め、パーソナライズされた購買体験を提供できる入り口となるアプリを目指してまいります。

担当者コメント

Shopify の新しいお客様アカウントへの移行に際して、会員登録フォームが使えなくなることへのご不安の声を、多くのShopifyストアオーナー様からいただいておりました。本アプリは、そういった声に応えるべく開発したものです。

EC事業において、初回購入時の顧客情報収集は、その後のリピート購入やメールマガジンを通じた継続的なコミュニケーションに不可欠です。新しいお客様アカウントへの移行をきっかけに顧客データの収集が滞ってしまうことがないよう、本アプリが多くの加盟店様のお役に立てることを願っております。今後も現場の声を大切にしながら、機能改善を続けてまいります。（高橋、今村）

会員登録フォームは、顧客との関係を作る最初の接点です。誕生日や性別、メルマガへの同意など、ここで取れる情報が後のコミュニケーションの質を決めます。新しいお客様アカウントへの移行でその入り口が失われてしまうのは、事業者様にとって大きな課題です。このアプリがその課題をカバーできるものとして、多くのストアに使っていただければと思っています。移行で困っている事業者様の力になれるよう、引き続き現場目線で開発に関わっていきます。（佐久間）

新しいお客様アカウントでは、ログイン方式の変更に加え、従来のお客様アカウントのときにカスタマイズできていた会員登録の導線を、そのまま再現できないという課題もあります。本アプリでは、新規と既存の見分けからフォーム表示、プロフィールでの編集までを一つの流れとして設計し、移行後も顧客情報の入り口を途切れさせないことを重視しています。多くのストアで実際に使っていただき、フィードバックをいただきながら改善を続けていきます。（丹治）

会社概要

会社名：株式会社 macro micro

代表：高橋弘次

事業内容：Shopifyアプリ開発・運営

公式サイト：https://macro-micro.co.jp/

アプリページ：https://apps.shopify.com/customer-account-app?locale=ja