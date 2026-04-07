公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、「市場開拓助成事業」により、東京都等から一定の評価又は支援を受け開発等を実施した製品・サービス等や成長産業分野に属する自社の技術・製品等について、販路開拓に向けて、展示会等への出展に要する経費の一部を助成しています。今年度は、5月15日より募集を開始しますので、お知らせします。

１ 助成事業の概要

申請区分・助成対象商品

【東京都支援製品の市場開拓助成】

「東京都や公社から一定の評価、認定、支援等※１」を受けた自社の製品・サービス等

【成長産業分野の市場開拓助成】

「イノベーションマップ※２」の開発支援テーマの分野に属する自社の製品・サービス等

対象展示会

国内展示会、海外展示会、オンライン展示会

対象経費

【展示会等参加費】

１.出展小間料 ２.資材費 ３.輸送費 ４.通訳費(海外展示会のみ)

【販売促進費※３】

１.ＥＣ出店初期登録料 ２.サイト制作・改修費 ３.印刷物制作費 ４.動画制作費 ５.広告掲載費

助成限度額／助成率

助成限度額 ３００万円 助成率 １／２以内

助成対象期間

令和８年９月１日から令和９年１１月３０日まで（１年３カ月以内）

※１ 対象となる事業及び要件は、公社ＨＰにて公開する「募集要項」をご確認ください。

※２ イノベーションマップとは、都市課題を解決するため、各分野における開発支援テーマと

技術・製品開発動向等を示した技術開発指針であり、東京都が策定するものです。詳細は、

東京都産業労働局「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」ページをご確認ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/senryakuinobe/index.html

※３「展示会等参加費」の申請は必須であり、「販売促進費」のみの申請はできません。

２ 申請方法

申請は、国が提供する電子申請システム「Ｊグランツ」にて受け付けます。

Ｊグランツを利用するには、共通認証システム「ＧビズＩＤプライムアカウント」の発行が必要です。ＧビズＩＤの発行後、Ｊグランツにて電子申請を行ってください。

３ 助成事業の流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/34_1_9db93b45d201ab371153ebfa825cfa4a.jpg?v=202604070251 ]

詳細は、公社の「市場開拓助成事業」ページにて公開する「募集要項」及び「電子申請マニュアル」をご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html

【問い合わせ先】

（制度全般に関すること）

産業労働局商工部経営支援課

電話 ０３-５３２０-４７２６

（助成金に関すること）

(公財)東京都中小企業振興公社助成課

電話 ０３-３２５１-７８９５