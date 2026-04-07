【薬に頼らない未来へ】提携動物病院での無料健康診断など、ペットの一生を支えるエコシステムを構築── 新会員制度「MIRANEST Member′s Club」始動

MIRANEST株式会社

MIRANEST株式会社（本社：福岡県、代表取締役：稲冨幹也）は、2026年4月1日より、天然アナツバメの巣を活用したペット向けヘルスケアブランド「MIRANEST（ミラネスト）」の会員制度「MIRANEST Member's Club」を開始いたしました。「薬に頼らない未来をつくる」というビジョンのもと、日々のケア・提携動物病院での無料健康診断・専用アプリによる健康記録の3つをひとつのエコシステムとして統合。プロダクト提供にとどまらず、愛犬・愛猫の健康な一生を支えるライフスタイル全体をサポートする仕組みを構築しました。

商品や提携動物病院、MIRANESTのアプリケーションがエコシステムとしてつながり、愛犬・愛猫の健康ライフスタイルをトータルでサポート。

主なサービス紹介

MIRANEST Member's Clubでは、会員に向けたさまざまなサービスをご用意しています。ここでは、その一部をご紹介します。

愛犬・愛猫の健康を守るため、まずは健康状態を知ることをサポート。SERVICE 01提携動物病院での無料健康診断プログラム

MIRANEST Member's Clubの中核となるサービスです。MIRANESTの「薬に頼らない未来をつくる」という理念に共感いただいた獣医師のもとで、血液検査やフィジカルチェックを無料で受けることができます。検査結果はMIRANESTアプリに蓄積され、愛犬・愛猫一頭ごとの「健康カルテ」として記録されます。サービスリリースは2026年夏を予定しています。

会員サービスはすべて、MIRANESTアプリで受け取り、使用します。SERVICE 02専用アプリで広がる、新しい健康管理

すべての会員特典は、MIRANESTアプリを通じてお届けします。ステータスの確認、会員限定クーポンの受け取り、健康診断の結果閲覧まで、アプリひとつで愛犬・愛猫の健康にまつわるすべてがつながります。ゴールドとプラチナの2つのステータスをご用意し、年間のご利用実績に応じて特典が広がります。プラチナ会員にはAIコンシェルジュによる健康相談サービスも提供予定です。

2026年夏に福岡にOPEN予定のMIRANEST直営店のイメージ。その他、東京にも出店計画中。SERVICE 03会員だけが招かれる、特別な体験

MIRANEST Member's Clubは、デジタルの中だけで完結しません。会員限定イベントへの優先招待、特別クーポン、そして2026年夏に福岡にオープンする直営店舗での会員限定サービスなど、オンラインとオフラインの両方から、愛犬・愛猫との健康的なライフスタイルを支えていきます。

日々のケア、予防医療、そして新しいライフスタイルへ。

日々のケア、提携動物病院での健康診断、アプリによる健康記録の蓄積。これらがひとつにつながったとき、MIRANESTは単なるブランドではなく、愛犬・愛猫と歩む「薬に頼らない未来」を実現するパートナーになります。

■ 開始日

2026年4月1日（火）

■ 特設ページ

https://www.miranest.jp/lp/membership/

■ 会社概要

会社名：MIRANEST株式会社

代表者：代表取締役 稲冨幹也

設立：2022年7月

事業内容：天然アナツバメの巣を活用したペット向けヘルスケア事業

グループ：エムスタイルホールディングス

公式サイト：https://www.miranest.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

MIRANEST株式会社 広報担当 長谷部由香

Tel：092-406-4564 ｜ Mail：info@miranest.jp

※ 上記電話番号はエムスタイルジャパン株式会社につながります。「MIRANESTの長谷部」をお呼び出しください。

※ 本プレスリリースに記載の内容は発表日時点のものです。今後予告なく変更される場合があります。