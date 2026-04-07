社会の第一線で活躍する卒業生のストーリーを順次公開！卒業生の“共立リーダーシップ”を紹介するブログを開設

共立女子大学・短期大学

学校法人共立女子学園（東京都千代田区、理事長：清水 潔）は、本学園の教育理念である「共立リーダーシップ(R)」を体現し、社会の多様な分野で活躍する卒業生を紹介する特設サイト「共立女子学園 募金室ブログ」を公開しました。

本サイトを通じて、本学園の教育成果を広く社会へ発信するとともに、次世代のリーダー育成に向けた寄付事業の意義を伝えます。

【URL】https://kyoritsu-wu-bokin.studio.site/

■本件のポイント

■教育理念を体現する「人財」のストーリーを発信

- 「共立リーダーシップ(R)」を体現する卒業生のキャリアや活動に焦点を当てた新メディア- 卒業生、在学生、保護者、寄付者をつなぐ「教育の成果」の可視化を実現- 今後、多様な業界で活躍する卒業生をロールモデルとして順次ロールアウト予定

共立女子学園では、目標を明確に掲げ、共有した上で、率先して行動し、他者との相互支援関係をつくることで目標達成に近づいていく能力を、各設置校において育んでいます。

特に共立女子大学・共立女子短期大学では、自らを恃（たの）み「自立」し、「友愛」により他者と協働して目標達成を目指す力を「共立リーダーシップ(R)」と定義し、人材育成に注力しています。この度、募金室が主体となり開設したブログでは、この精神を社会で具現化している卒業生にスポットを当てます。

【第一弾記事】「norienomoto」デザイナー 榎本紀子氏

一人目は、家政学部被服学科を卒業後、自身のブランド「norienomoto（ノリエノモト）」を立ち上げ、世界中で精力的に活動している榎本紀子氏の特集記事です。 記事内では、共立女子学園での学びをどのように自身のキャリアに結びつけたのか、また、現代社会におけるリーダーシップの在り方について深く語っていただいています。

【norienomoto（ノリエノモト）URL】https://nori-enomoto.com/?srsltid=AfmBOorHNZvXTqbY2actzoYHZbEt5hmLIWj5xaz5ZcLJ35nVuadPpT9I

【本サイトの設置趣旨】

本サイトは単なる活動報告に留まらず、以下の通り寄付者の皆様や在学生をはじめとした本学園のステークホルダーのコミュニティ活性化のためのプラットフォームを目指します。

■今後の展開

- 在学生に向けて： 将来のキャリアを描くための「ロールモデル」を知る機会。- 寄付者の皆様に向けて： ご支援がどのような「人財」を輩出し、社会に貢献しているかを実感いただくプラットフォーム。

今後も起業家、クリエイター、社会貢献活動家など、さらに幅広い分野で活躍する卒業生を定期的に取材・掲載し、コンテンツを拡充してまいります。卒業生から次世代へとつながるリーダーシップの連鎖を可視化し、学園全体のコミュニティ活性化を図ります。

■特設サイト概要

サイト名： 共立女子学園 募金室ブログ

公開日： 2026年3月18日

URL： https://kyoritsu-wu-bokin.studio.site/

主なコンテンツ：

活躍する卒業生へのインタビュー記事

共立リーダーシップに関するコラム

募金事業の進捗および寄付金の活用報告

■学校法人共立女子学園について

1886年、女性の社会的地位向上を目的として設立。幼稚園から大学院までを擁する総合学園として、「自立と友愛」の精神を重んじ、いつの時代も社会を先導する女性を輩出し続けています。