【『女性自身』４月７日（火）発売】大バズリ中の「モナキ」が登場！3pグラビアで女性週刊誌デビュー！

株式会社光文社

SNS総再生数は６億回を突破、観客の殺到が予想されリリースイベントが中止になることも……。そんな“大バズリ中”の4人組グループ「モナキ」が４月７日（火）発売の『女性自身』に登場！ 女性週刊誌への掲載は今回が初めてだそう。誌面から先行カットを公開します。

モナキ(C)光文社/女性自身 写真◎加治屋圭斗

取材中は和気あいあいとした雰囲気で、ケンケンさんとおヨネさんが小競り合いを始め、じんさんとサカイJr.さんがそれを優しく見守るという時間も。メンバーの“前職”に合わせた小道具を使ってのソロカット撮影も盛り上がりました。

また、『女性自身』の発売翌日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを控えていますが、「私たちにとってまだ、スタート地点」（おヨネさん）、「さらに気を引き締めないといけない」（じんさん）と、意気込みを語ってくれました。そのほか、“バズり”に対するメンバーの思い等もインタビューに掲載。ぜひ本誌をチェックしてください！

【クレジット】

モナキ(C)光文社/女性自身 写真◎加治屋圭斗

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●雑誌情報

「女性自身」4月21・28日合併号表紙(C)光文社/女性自身

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：560円 (税込み/4月21・28日合併号)

公式サイト https://jisin.jp/