セブンプレミアムからお手軽で便利な「冷凍麺」が登場！昔懐かしの「中華そば」＆魚介醤油の旨味広がる「つけそば」

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」「セブンプレミアム つけそば」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月14日（火）より順次発売いたします。

「セブンプレミアム 中華そば」は、煮干しが香る醤油スープであっさりとしており、食べやすい味わい。中華めんとすっきり酸味の効いた魚介醤油スープを組み合わせた「セブンプレミアム つけそば」は、麺量300gで食べ応え抜群です。1つ198円（税抜）と手に取りやすい価格ながら、麺量200～300gという満足感を叶えました。さらに、セブン‐イレブンの豊富な惣菜やトッピングを組み合わせることで、自分だけの一杯を作る「アレンジの楽しさ」を提供します。

高コスパで絶品な「冷凍麺」が新登場！

■セブンプレミアム 中華そば

価格：198円（税込213.84円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

昔懐かしの「中華そば」が、レンジで手軽にお楽しみいただけます。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わいです。麺量は200gとちょうどいいボリューム感で、お腹も満たします。

■セブンプレミアム つけそば

価格：198円（税込213.84円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

麺量300gとさらにボリューミーなつけそばには、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせました。のどごしのよい中華めんとスープが絡み合い、あっさりとしていて食べやすい一品です。

トッピングを追加して自分好みにアレンジ！

セブン‐イレブンでは、麺類のトッピングにぴったりな商品も豊富に展開しています。冷凍麺と一緒に買い合わせることができ、自分だけのアレンジをお楽しみいただけます。

商品紹介（一例）

■セブンプレミアム 半熟煮たまご２個入

価格：218円（税込235.44円）

発売中

旨味・コクにこだわったセブンプレミアムフレッシュこだわり新鮮たまごを使用し、卵黄の味を楽しめる半熟煮たまごです。

■セブンプレミアム きざみ白ねぎ

価格：130円（税込140.40円）

発売中

洗わずにそのまま使用できるきざみ白ねぎです。麺類や冷や奴などの薬味としておすすめです。

■セブンプレミアム しっとり焼豚切落し

価格：298円（税込321.84円）

発売中

柔らかくしっとりとした食感の焼豚です。手軽なおつまみや料理の具材としておすすめです。

■セブンプレミアム 味付メンマ70g

価格：148円（税込159.84円）

発売中

味しみ良くふっくらと仕上げた味付メンマ。ラーメンのトッピングなどにぴったりです。

■セブンプレミアム これぞ豚っ！

価格：298円（税込321.84円）

発売中

肉の旨みを引き立てる醤油だれが特長の大判チャーシューです。ラーメンの具やおつまみとして、さまざまな食シーンでお楽しみいただけます。

担当者コメント

お客様が冷凍食品に求める「コストパフォーマンス」への期待に応えつつ、セブン‐イレブンならではの「買い合わせができる豊富な品揃え」を最大限に生かしたいという想いから誕生しました。1つ198円（税抜）という驚きの価格設定ながら味へのこだわりを追求し、レンジで簡単に調理できる利便性も実現。セブン‐イレブンの冷凍麺で、心もお腹も満たされる特別なひとときを体験していただけたら嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。