どこもかしこもたまごだらけ!?ららぽーとEXPOCITYにたまごスイーツが集結「春のEGG SWEETSマルシェ」～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYでは、4月16日(木)から4月19日(日)までの期間、たまごを使った様々なスイーツが集結するたまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～」を開催します。

イベント会場では、琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン(ビワコブルー)」や約6人前のジャンボサイズが特徴の「まほろば大仏プリン(大)カスタード」など、個性豊かな100種類のプリンを楽しめるほか、全国各地のブランドたまごが日替わりで店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」が出店。さらには、たまごにまつわる体験型イベントも実施します。食べたり、遊んだり、たまごの魅力を味わい尽くす本イベントをお楽しみください。

また、万博記念公園・ニフレル・ららぽーとEXPOCITYの3施設では、この時期ならではの桜をモチーフにしたスタンプラリーを開催中。豪華賞品もご用意しています。さらには、この春ららぽーとEXPOCITYに、増床リニューアルオープンする「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」や関西地区最大規模のラインナップを揃える「TAKEO KIKUCHI」、注目のリカバリーウェアブランド「ReD」など、新規・改装約15店舗がオープンします。グルメイベントからスタンプラリー、新店舗でのお買物まで、この春はららぽーとEXPOCITYで、思う存分お楽しみください。

「春のEGG SWEETSマルシェ～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～」特設サイト

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3346934.html

ららぽーとEXPOCITY 春のイベント 概要

■「春のEGG SWEETSマルシェ～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～」開催！

■豪華賞品がもらえる！「重ねて咲かせよう！桜スタンプラリー」開催中

■視界いっぱいに広がる桜の世界を演出「桜舞う EXPOCITY ILLUMINATION」

■「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」を含む新規・改装約15店舗が続々ニューオープン！

春のイベント情報

■「春のEGG SWEETSマルシェ～全国選りすぐりのプリン100種類が集結！～」開催！

4月16日(木)から4月19日(日)までの期間、1階光の広場にて、たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ」を開催します。

本イベントの目玉である「バラエティEGGマルシェ」には、全国から100種類のプリンが大集合。琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン(ビワコブルー)」や約6人前のジャンボサイズが特徴の「まほろば大仏プリン(大)カスタード」など、個性豊かな様々なプリンを取り揃えております。また、全国各地のブランドたまごが日替わりで店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」が出店。さらには、たまご型カプセルの抽選で賞品が当たる「たまカプセル抽選会」や、マーカーやビーズなどを使って、たまご型ケースを自由にデコって“シャカシャカ楽器”が作れるワークショップ「エッグマラカス作り」など、体験型コンテンツも実施します。

どこもかしこもたまごだらけの期間限定イベント「春のEGG SWEETSマルシェ」をぜひお楽しみください。

開催期間 ：2026年4月16日(木)～4月19日(日)

開催場所 ：1階 光の広場

開催時間 ：10：00～18：00

※詳細は下記URLよりイベントページをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3346934.html

〇「バラエティEGGマルシェ」

本イベントの目玉である「バラエティEGGマルシェ」。100種類の個性豊かなプリンをお楽しみいただけるほか、たまごをふんだんに使用したタルタルサンドやカヌレなど、様々なたまごグルメをお楽しみいただけます。また、全国各地のブランドたまごが店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」も出店します。

彦根イイプリン(ビワコブルー)

日本一の湖・琵琶湖をイメージしたビワコブルー。ジュレ部分は青いバタフライピーと透明なレモンのジュレが層を成し、美しい水を思わせるグラデーションを作り出します。レモン風味の爽やかな味わいと滑らかなプリンが絶妙にマッチします。

まほろば大仏プリン(大)カスタード

490gの超ジャンボサイズ、昔なつかしい固めのプリンです。通常サイズが80gなので、約6人前の大きさです。牛乳・生クリーム・鶏卵・砂糖・バニラビーンズという、シンプルな素材のみで作りました。一日限定30個のみ販売。

カヌレ・ドゥ・トーキョー

楽天ランキング1位の東京カヌレが登場！！楽天ランキングの各部門で1位を獲得した話題のカヌレ専門店。 全国1位と言われる豊富なバリエーション、日本人の味覚に合わせた独自の配合。

幻の卵屋さん

全国各地のブランドたまごが店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」が、ららぽーとEXPOCITYに登場。様々な種類の高級たまごを日替わりで楽しめます。

〇体験型コンテンツ

●たまカプセル抽選会

イベント会場を含むららぽーとEXPOCITYで2,000円(税込・合算可)以上ご購入の当日レシートをご提示で、たまごに合うしょうゆやEXPOCITY限定お買物券が当たるたまご型カプセル抽選会にチャレンジができます。

※賞品がなくなり次第終了

●エッグマラカス作り

キッズクラブ会員様限定で、たまご型ケースを自由にデコって“シャカシャカ楽器”が作れる体験型コンテンツを実施。

※4月18日(土)、4月19日(日)のみ開催、各日先着100名様

春のイベント情報

■豪華賞品がもらえる！「重ねて咲かせよう！桜スタンプラリー」開催中

3月20日(金・祝)から4月12日(日)までの期間、万博記念公園・ニフレル・ららぽーとEXPOCITYの3施設に設置されたスタンプポイントを巡り、スタンプを集めて桜のイラストを完成させるスタンプラリー「重ねて咲かせよう！桜スタンプラリー」が開催中です。各スタンプポイントに掲出されたキーワードを集め、完成した言葉を応募用紙に記入して投函。後日抽選で、各関連施設のグッズやお買物券など、豪華賞品が当たります。

開催期間 ：2026年3月20日(金・祝)～4月12日(日)

開催場所 ：万博記念公園・ニフレル・ららぽーとEXPOCITY

開催時間 ：各施設の営業時間に準ずる

※詳細は下記URLよりイベントページをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3339026.html

スタンプラリー賞品 ※一部抜粋

万博記念公園グッズ詰め合わせニフレル おねむクッションMららぽーとEXPOCITY お買物・お食事券■視界いっぱいに広がる桜の世界を演出「桜舞う EXPOCITY ILLUMINATION」

3月30日(月)から4月26日(日)までの期間、EXPOCITYの駅側エントランスからオレンジサイド・グリーンサイドの階段にかけて設置した柱状デジタルサイネージにて、「心、ほどける。春、めぐる。お花見体験」をコンセプトに制作した特別映像を上映します。

日中は、青空の下で満開の桜が風に乗って舞う爽やかな映像を上映。夜は、ライトアップされた夜桜の映像に切り替え、幻想的な桜の世界を演出。日常のショッピングの合間に、ふと春の真ん中に迷い込んだような、癒しのひとときを提供する春限定の華やかな映像をお楽しみください。

開催期間 ：2026年3月30日(月)～4月26日(日)

開催場所 ：空の広場

開催時間 ：昼の桜 10：00～18：00

夜の桜 18：00～22：00

※詳細は下記URLよりイベントページをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3350531.html

新店・リニューアル情報

■「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」を含む新規・改装約15店舗が続々ニューオープン！

この春、ららぽーとEXPOCITYに増床リニューアルオープンする「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」や関西地区最大規模のラインナップを揃える「TAKEO KIKUCHI」、注目のリカバリーウェアブランド「ReD」など、新規・改装約15店舗がオープンします。

〇注目店舗紹介●BEAMS HEART 4月4日(土)オープン

今の空気感に沿ったトレンドと旬な話題に出会えるライフスタイルショップです。メンズ、ウィメンズのウェアから、ファッションの延長として楽しめる生活雑貨まで、お客様の日常に“心うごく瞬間”を創り出すアイテムを提案します。

●TAKEO KIKUCHI 4月4日(土)オープン

関西初のTAKEO KIKUCHI、tk.タケオキクチ複合SHOPかつ関西地区最大規模のラインナップ。店舗限定の雑貨も多数展開。

●ReD 4月9日(木)オープン

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアやスリープウェアを中心とした幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

●MOL MARKEY’S 4月10日(金)オープン

関西2店舗目となる新業態の女の子向けショップ。

おしゃれやかわいいが好きな女の子たちの“ときめき”をぎゅっと集め、毎日が少し楽しくなるアイテムをそろえたセレクトショップです。

●UNBY GENERAL GOODS STORE 4月26日(日)オープン

「人も鞄も中身が大事」をメインコンセプトにオリジナルバッグブランド［AS2OV(アッソブ)］と大人の趣味心をくすぐるアイテムを取り揃えるUNBY GENERAL GOODS STORE(アンバイ ジェネラルグッズストア)。鞄に詰め込みたくなるようなたくさんの雑貨はもちろん、こだわり時間を楽しめるアイテム、自宅でも使えるインテリア用品、ガーデニングや植物、生活が楽しくなるグッズをUNBYらしい視点で取り揃えました。

●THE NORTH FACE / HELLY HANSEN 4月29日(水・祝)リニューアルオープン

THE NORTH FACEは、より快適な空間とサービスをご提供するため、HELLY HANSENと共に、増床リニューアルオープンいたします。刺繍・ワッペン・転写プリントができるカスタムコンテンツも揃え、生まれ変わった空間で皆様に素敵なひと時を提案いたします。

関西地域の「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」について

【関西地域の施設紹介】

●三井ショッピングパーク ららぽーと

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

三井ショッピングパーク ららぽーと堺

三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY

三井ショッピングパーク ららぽーと門真

●三井アウトレットパーク

三井アウトレットパーク 滋賀竜王

三井アウトレットパーク マリンピア神戸

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