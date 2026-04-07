上坂すみれさん・駒形友梨さんが桐生・足利で二人旅♪「東武鉄道 presents 声優女子おでかけ二人旅　Vol.1/Vol.2」アニマックスで4月25日(土)より放送

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は人気声優の上坂すみれさん・駒形友梨さんが出演する「東武鉄道 presents 声優女子おでかけ二人旅 Vol.1/Vol.2」を放送します。

また、番組放送を記念して「デジタルdeビンゴ」も同時開催！スマホ片手に街歩きをしながらビンゴに挑戦し、揃ったライン数に応じてここでしか手に入らない豪華景品をゲットできるチャンスです。ぜひ放送とあわせてお楽しみください。

■放送作品概要

タイトル：「東武鉄道 presents 声優女子おでかけ二人旅 vol.1/vol.2」

放送日時：Vol.1 2026年4月25日（土）1８:30～ リピート放送 4月26日（日）9:30～

Vol.2 2026年5月16日（土）1８:30～ リピート放送 5月17日（日）8:30～

番組概要：声優・アーティストとして多方面で活躍する上坂すみれ／駒形友梨が、東武鉄道の特急「リバティ」に乗り込み、歴史と自然が息づく桐生／足利エリアへ。Vol.1では桐生市を巡って歴史を体験し、Vol.2では足利市で美味しいカフェなどを巡ります。普段では見られない二人の素顔に迫る旅番組です。

【場面写真】

■番組放送と連動した「デジタルdeビンゴ」開催！

上坂すみれさん・駒形友梨さんのお二人が、番組内で実際に訪れて"ときめいた"場所を「ビンゴスポット」として設定！桐生・足利エリアの各スポットを、スマートフォンを片手に街歩きしながら巡るデジタルスタンプラリーを実施いたします。ビンゴを完成させた数に応じて、ここでしか手に入らない豪華景品をゲットするチャンス！お二人の足跡を辿りながら、あなただけの特別な旅をお楽しみください。

【景品について】

ビンゴを全て完成させた方に、抽選で以下の豪華景品をプレゼントいたします。

・お二人の直筆サイン入り 番組ポスター（B1サイズ）（計４名様）

・お二人の直筆サイン入り 電車中吊り番組ポスター（B3サイズ）（計４名様）

・お二人の直筆サイン入り「東武鉄道 オリジナルグッズ」（計２名様）

・お二人の直筆サイン入り：番組内に登場した「あるモノ」（計２名様）

※本キャンペーンにおける当選は発送をもって代えさせていただきます

※景品はお選びいただけません。予めご了承ください。

【キャンペーン期間（予定）】

桐生編：4月26日（日）～6月14日（日）

足利編：5月17日（日）～6月14日（日）

詳細は下記キャンペーン特設サイトをチェック！

http://tobu-seiyu-odekake.com/

※キャンペーン特設サイトは4月17日（金）に公開予定です。

アニマックスご視聴方法：https://www.animax.co.jp/

■出演者情報

上坂すみれ

2011年に声優デビュー。その後、様々なジャンルの作品に多数出演。

アーティストとしては2013年にデビュー。

昭和歌謡、メタルロック、ロリータ、プロレス、髭、等、多方面に興味を示し知識を持つ、唯一無二の声優アーティスト。

駒形友梨

2012年声優デビュー。アニメやゲームなどで活動の幅を広げつつ、高い歌唱力を評価され2018年、ソロアーティストデビューを果たす。その後、ナレーションや吹替など声優業に加え歌手活動も活発に行っている

■アニマックスについて

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/

アニマックス公式X：https://x.com/ANIMAX_Japan