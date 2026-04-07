【日本初】GMOインターネットグループ、面積・メーカー数・機種ともに日本最大、人型ロボット「ヒューマノイド」専用の大規模研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開設

GMOインターネットグループ

「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチに掲げるGMOインターネットグループ（代表取締役グループ代表：熊谷正寿）は、2026年4月7日（火）、「GMOヒューマノイド・ラボ」を始動し、東京・渋谷のグループ本社「セルリアンタワー」11階に、日本初かつ日本最大級（※1）のフィジカルAI研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開設しました。延床面積382坪のうち約2分の１を先行オープンし、2026年10月には全面開業を予定しています。（Webサイト：https://humanoid-lab.gmo ）

本拠点は、「フィジカルAIを、すべての人へ」をキャッチフレーズに、フィジカルAI領域における、研究開発・事業創出・人財集結の中核を担う戦略拠点として、GMOインターネットグループ、GMO AI&ロボティクス商事株式会社（以下、GMO AIR）、GMO Various Robotics株式会社（以下、GMO Various Robotics）が共同で研究開発を進めます。

世界最先端のロボットと研究開発設備を備え、トップエンジニアや研究者が創造性を最大限に発揮できる環境を整備することで、日本発のAI・ロボット技術の社会実装を加速してまいります。



（※1）自社調べ。2026年4月6日時点。

【背景と目的】

AIとロボット技術の進化は、産業構造そのものを大きく変えようとしています。GMOインターネットグループはこの変化を、「インターネット革命の後半戦」と捉えています。ソフトウェア上の知能が現実世界で動き出す「フィジカルAI」は、今後の巨大産業として世界的に注目を集めています。中でもヒューマノイド分野では、米国・中国を中心に開発競争が急速に進んでおり、日本においても、研究開発と社会実装を一段と加速させることが求められています。

こうした環境認識のもと、GMOインターネットグループは、AI・ロボット関連事業への投資と体制強化を進めてきました。2024年6月にはGMO AIRを設立し、2025年12月には先端ロボットソリューション開発を手がけるGMO Various Roboticsをグループに迎えることで、ロボットの販売から技術開発まで一貫した体制を構築し、事業・開発の両面から基盤整備を進めてきました。

そして2026年、GMOインターネットグループはこれを「ヒューマノイド元年」と位置づけ、研究開発投資、人財採用、事業創出をさらに加速します。その象徴となるのが、「GMOヒューマノイド・ラボ」です。

【「GMOヒューマノイド・ラボ」の概要】

「GMOヒューマノイド・ラボ」は、GMOインターネットグループのヒューマノイド研究開発を推進する中核拠点として設立されました。延床面積382坪の広大な空間に、ヒューマノイドをはじめとする先進ロボットや研究開発設備を集約し、AI・制御・機構設計・ソフトウェア開発など、多様な専門領域が交差する環境を整備します。同ラボでは、GMOインターネットグループ、GMO AIR、GMO Various Roboticsといった、異なる専門性を持つ研究者が協働し、革新的なロボット技術を生み出すことを目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5323_1_8353acc871541bed07657be99044341f.jpg?v=202604070951 ]

■各社の特徴

・GMOインターネットグループ

グループ研究開発本部のエンジニア・研究者が中心となり、最先端論文の調査・実装を通じて新技術を探索・検証し、AI×ロボティクス領域における技術革新を牽引する役割を担います。

・GMO AIR

国内外の先進ロボット機体の選定・調達から、導入案件の企画・推進、顧客ニーズや現場課題の収集・分析、ユースケース開発までを担い、研究開発と市場をつなぐ事業創出機能を担います。

・GMO Various Robotics

ヒューマノイドやフィジカルAIなどの先端的な研究開発、および高度なロボット制御技術などを用いたソリューション開発や現場での実証実験を担います。

■GLAMOROUS co.,ltd.代表の森田恭通氏による機能性と美しさを高い次元で両立したラボ

また、本拠点では、空間そのものにも徹底的にこだわりました。内装デザインは、GMOインターネットグループ第2本社・渋谷フクラスのコミュニケーションスペース「シナジーカフェ GMO Yours・フクラス」なども手がけた、GLAMOROUS co.,ltd.代表の森田恭通氏が担当。機能性と美しさを高い次元で両立し、世界水準の研究開発にふさわしい創造空間を実現しています。

GMOインターネットグループは本拠点を通じて、国内外のトップエンジニア・研究者が集い、次世代ロボティクスの知と技術が生まれる場を目指します。

■2026年10月オープン予定の全面イメージ

【今後の展望】

GMOインターネットグループは、「GMOヒューマノイド・ラボ」を起点に、国内外のトップエンジニア・研究者・パートナー企業との連携を深め、日本発のAI・ロボット技術の研究開発と社会実装を加速してまいります。

今後は、ヒューマノイドをはじめとする先進ロボット技術を核に、新たな産業の創出と競争力強化に取り組み、AIとロボットが社会や産業の現場で価値を発揮する未来を切り拓いてまいります。GMOインターネットグループは、インターネット革命の後半戦をリードする存在として、次世代の産業基盤づくりに挑戦してまいります。

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社について】（https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

GMO AIR は、AI・ロボット事業を担う商社として 2024 年 6 月 18 日に設立されました。AI 技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIR は、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMO インターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AI コンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

・お問い合わせはこちら：https://ai-robotics.gmo/contact/

【GMO Various Robotics株式会社について】

GMO Various Roboticsは、ヒューマノイド開発に携わってきたエンジニアを中心に2025年1月に創業し、2025年は自動運転フォーミュラレース「A2RL」にて、最高時速250kmでの自律走行を実現し、初参戦ながらシルバーレースで優勝という成果を上げました。創業以来、ロボット制御技術をコア技術としてきましたが、今後はフィジカルAI領域の技術開発を加速させていきます。また、GMOインターネットグループのインターネットインフラサービスやサイバーセキュリティ領域における技術力と組み合わせることで、ヒューマノイドをはじめとする様々なロボットの社会実装を進めていきます。

・お問い合わせ先：info@various-robotics.com

以上

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社】（URL： https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

会社名 GMO AI＆ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

【GMO Various Robotics株式会社】（URL：https://www.various-robotics.com/ ）

会社名 GMO Various Robotics株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 吉澤 大知

事業内容 ■ロボティクスにおける先端的な研究開発

■ロボットソリューション開発・導入

資本金 5,805万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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