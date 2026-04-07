E1A 新東名　開通14周年記念 NEOPASA駿河湾沼津にて開業記念祭を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 駿河支店（静岡県沼津市、支店長 望月(もちづき)邦裕(くにひろ)）は、E1A 新東名高速道路（新東名）の開通記念日である4月14日を祝し、お客さまに日頃のご愛顧への感謝を込めて、「NEOPASA(ネオパーサ)駿河湾沼津 開業記念祭」を開催します。

本イベントは、2026年4月11日（土）から12日（日）までの2日間、NEOPASA駿河湾沼津（上下線）にて開催します。メインイベントとして、開業当時に大変ご好評をいただいた「マグロの解体ショー」が、期間限定で復活します。迫力ある解体の様子を間近でご覧いただける見どころ満載の企画です。

このほかにも、野菜の詰め放題や福袋販売、豪華賞品が当たるガラポン抽選会を実施するほか、静岡を拠点に活動するシンガーソングライター・太田克樹さんのスペシャルライブ、静岡出身のジャグラー賢太郎 withクラタクミさん、ヨーヨーパフォーマーTAKE Iguchi.さんによるパフォーマンスショーなど、多彩なイベントで開業記念祭を盛り上げます。

【NEOPASA駿河湾沼津（上下線）イベント内容】

◇復活！マグロの解体ショー

日時・会場：2026年4月11日（土）11：00～

NEOPASA駿河湾沼津（上り）ショッピングコーナー

「沼津・村の駅」内「おさかな丼屋 とと丸」

※1階中央催事スペースにてマグロの解体ショーの

ライブ中継も行います。

2026年4月12日（日）14：00～

NEOPASA駿河湾沼津（下り）ショッピングコーナー

「伊豆・村の駅」内「おさかな丼屋 とと丸」

販売店舗：解体したマグロは、「沼津・村の駅」（上り）/「伊豆・村の駅」（下り）にて販売。

◇館内イベント

＜2026年4月11日（土）＞

【上り】

●中央催事スペース

・10：00～ 野菜詰め放題

（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・13：00～ お菓子詰め放題

（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・15：00～ 豪華賞品が当たるじゃんけん大会

【下り】

●コンシェルジュカウンター横 11：00～15：00

・豪華賞品が当たるガラポン抽選会

※当日お買い上げレシート（食券含む）税込2,000円毎に1回参加可能

●館内特設会場

・9：30～ 14円市 野菜を1個14円にて販売！（1家族1種類につき最大5個まで）

主な商品：じゃがいも・玉ねぎ・にんじん 他

※各日先着30名様・商品が無くなり次第終了

※販売商品は予告なく変更となる場合がございます。

・11：00～ 野菜詰め放題（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・14：00～ 柑橘詰め放題（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・15：00～ たまごすくい（1回100円・お一人さま1回まで・20秒間おたまですくえた

ピンポン玉の数だけ、静岡県産たまごをプレゼント）



＜2026年4月12日（日）＞

【上り】

●コンシェルジュカウンター横 11：00～15：00

・豪華賞品が当たるガラポン抽選会

※当日お買い上げレシート（食券含む）税込2,000円毎に1回参加可能

●中央催事スペース

・9：30～ 14円市 野菜を1個14円にて販売！（1家族1種類につき最大5個まで）

主な商品：じゃがいも・玉ねぎ・にんじん 他

※各日先着30名様・商品が無くなり次第終了

※販売商品は予告なく変更となる場合がございます。

・11：00～ 野菜詰め放題 （先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・13：00～ お菓子詰め放題 （先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・15：00～ 豪華賞品が当たるじゃんけん大会

【下り】

●コンシェルジュカウンター横 11：00～15：00

・豪華賞品が当たるガラポン抽選会

※当日お買い上げレシート（食券含む）税込2,000円毎に1回参加可能

●館内特設会場

・11：00～ お米すくい（1回500円 静岡県産米を30秒間升の中にすくえた分だけプレゼント）

・13：00～ 野菜詰め放題（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

・15：00～ 柑橘詰め放題（先着30名様・1回300円・商品が無くなり次第終了）

◇福袋販売

日 時：2026年4月4日（土） 9：00

～ 4月14日（火） 23：59

会 場：NEOPASA駿河湾沼津（上り）「沼津・村の駅」

（下り）「伊豆・村の駅」

内 容：「村の駅」のお買い得商品が詰め込んだ福袋の販売

※数量限定、各日無くなり次第終了

◇開通14周年 特別メニューの販売

駿河湾沼津（上り）フードコート「おさかな丼屋とと丸食堂」では、開通14周年を記念して特別メニューを販売します。

【メニュー詳細】

・静岡満喫丼 1,555円

・14種類の「お祝い富士山丼」 2,354円

静岡満喫丼お祝い富士山丼

◇屋外イベント

＜2026年4月11日（土）＞

【上り】 12：00～ / 14：00～

●太田克樹 スペシャルライブ

静岡を拠点に活動するシンガーソングライター 太田克樹による特別ライブを開催！

【下り】 12：00～ / 13：30～ / 15：00～

●わんわん大サーカス

捨て犬・保護犬を中心にした世界唯一の犬のサーカス。

「観る」だけでなく参加できる演技を通し、世代を問わず笑顔と命の大切さを伝えます。



＜2026年4月12日（日）＞

【上り】

●パフォーマンスショー

受賞歴多数のパフォーマーによる圧巻のステージをお楽しみください！

11：00～ ジャグラー賢太郎withクラタクミ

12：00～ ヨーヨーパフォーマー TAKE-Iguchi.

13：00～ ジャグラー賢太郎withクラタクミ

14：00～ ヨーヨーパフォーマー TAKE-Iguchi.

15：00～ ジャグラー賢太郎withクラタクミ

16：00～ ヨーヨーパフォーマー TAKE-Iguchi.

【下り】 12：00～ / 13：30～ / 15：00～

●わんわん大サーカス

静岡 第225812007号／わんわん大サーカス／富士市大淵1281-1／展示／H24年7月11日～R9年7月10日／内田志保

◇新東名建設事業PRブース

日 時：2026年4月11日（土） 10：00～16：00

会 場：NEOPASA駿河湾沼津（上り）屋外特設会場

内 容：E1A 新東名 新御殿場IC～新秦野ICの建設事業PR紹介

主 催：中日本高速道路(株)沼津工事事務所

◇みちまるくんグリーティング

日時・会場：2026年4月11日（土）

11：30～ / 13：30～ / 15：30～

（各回30分程度）

NEOPASA駿河湾沼津（上り） 屋外特設会場付近



2026年4月12日（日）

10：30～ / 14：30～ （各回30分程度）

NEOPASA駿河湾沼津（下り） 特設会場付近

※屋外イベントは荒天により中止させていただく場合があります。

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