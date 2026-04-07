《周年記念企画》　アトア × 神戸海洋博物館神戸の海・船・歴史を体感できる！お得な「共通セット券」を5月8日より販売開始します

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（兵庫県神戸市中央区、館長：中山寛美、以下アトア）では、神戸海洋博物館（所在地：神戸市中央区）と連携し、両施設をお得に楽しめる「共通セット券」をWEB限定で2026年5月8日（金）より販売いたします。

AQUARIUM×ART atoa神戸海洋博物館

メリケンパークのシンボルであり、神戸の海・船・歴史を学べる「神戸海洋博物館」と、アートと生きものが融合する水族館「アトア」は、共に神戸ウォーターフロントエリアを象徴する施設です。来街者の皆さまにエリア内をより回遊しやすく、お得に楽しんでいただければと企画いたしました。

アトアから海沿いのプロムナードを歩いて約15分。 神戸ポートタワーを正面に眺めながら、潮風を感じる散歩コースにおススメです。また、ポートループ（連節バス）を利用すると、「新港町」停留所から乗車し、「かもめりあ」または「メリケンパーク」停留所で下車してすぐ。雨の日や暑い日でも、冷暖房完備の快適な車内でスムーズに移動が可能。メリケンパークからアトアのあるNEW SEAPORT(ニューシーポート)エリア一帯も効率よく周遊いただけます。

セット券 概要

・名 称：『アトア×神戸海洋博物館 セット券』

・内 容：神戸の海・船・歴史を体感できる「神戸海洋博物館（カワサキワールド併設）」 大人

アトア入場券（大人）

・販売開始：2026年5月8日（金）

・販売場所：WEB（https://ars-atoa.triplabo.jp/activity/ja/LINKTIVITY-4B8FD）

・有効期限：購入日から1ヶ月以内

・販売価格： 大人3,100円（税込）

＊アトア特定日は、ご利用いただけません。

アトアの営業・特定日については公式ホームページをご確認ください（https://atoa-kobe.jp/）

神戸海洋博物館

大海原を駈ける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴的な神戸海洋博物館は、1868年の近代神戸港の開港から120年目に当たる1987年に「神戸開港120年記念事業」として建設されました。2020年には新たに「神戸とみなとのあゆみ」をテーマにリニューアル。

時代と共に移り変わる神戸の街と、海・船・港の歴史と未来を資料、模型、映像、グラフィックや体験型の展示を交えてわかりやすく紹介しています。また、神戸港の開港以来その歴史とともに歩んできた川崎重工グループによる企業博物館カワサキワールドが併設しています。

・入場料：大人900円 小人（小・中・高生）400円

・開館時間：営業時間10時～18時（最終入場17時30分）

・休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日休館）、年末年始

・神戸海洋博物館公式サイト：https://kobe-maritime-museum.com/

AQUARIUM×ART atoa

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマに別れ、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4,000点の生きものたちに出会えます。

・入場料：大人2,600円 小学生1,500円、幼児500円

・営業時間：10時～19時（最終入場18時30分）

・休館日：なし（メンテナンス休館日あり）

アトア公式サイト：https://atoa-kobe.jp/