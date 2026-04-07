掲載費用0円、応募が来たら課金。採用媒体『求人ちゃんねる』正式版リリース！無料キャンペーン実施中

株式会社INREVO

株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁）は、応募があった場合のみ費用が発生する応募課金型の採用媒体『求人ちゃんねる』正式版を、2026年4月6日（月）より提供開始しました。

当社はこれまで、求人ちゃんねるβ版を提供し、多くの企業・求職者の皆さまにご利用いただく中で、機能改善および価値検証を重ねてまいりました。求人ちゃんねる正式版では、β版で得られた声をもとに、より実用性と利便性を高め、本格的なサービス提供を開始いたします。

「求人ちゃんねる」は、初期費用・月額費用が不要で、求職者からの応募があった場合にのみ費用が発生する応募課金型の採用媒体です。求人を掲載した時点では費用がかからないため、採用活動における先行投資の負担を抑えながら、企業ごとの状況に応じて活用しやすい仕組みとなっています。

「求人ちゃんねる」はこちら :https://kyujin-ch.jp/

■ 「応募があっても無料」で利用できるキャンペーンを延長！

求人ちゃんねるβ版で実施していた「応募があっても無料」で利用できるキャンペーンについては、好評につき延長を決定しました。

2026年6月末まで実施し、求人ちゃんねる正式版においても、より多くの企業にサービスを体験いただける機会を提供します。

詳細はこちら :https://kyujin-ch.jp/service/

■ 正式版リリースの背景

採用市場においては、求人掲載費やスカウト費用などの先行投資に対し、成果が保証されないという課題が顕在化しています。特に地方企業や中小企業においては、採用コストの負担が大きく、継続的な採用活動が困難になるケースも少なくありません。



こうした課題に対し、「求人ちゃんねる」は、応募が発生した場合にのみ費用が発生する応募課金型モデルを採用することで、無駄なコストを抑え、企業がより合理的かつ継続的に採用活動を行える環境の実現を目指しています。

■ β版からの主な進化

正式版では、β版で得られたフィードバックをもとに、以下のような改善・機能強化を実施しました。

- UI/UXの改善による操作性向上- 求人掲載・応募管理機能の強化- 企業様のダッシュボード機能の充実- マッチング精度向上のためのアルゴリズム改善

これにより、よりスムーズかつ効果的な採用活動を実現します。

■ 「求人ちゃんねる」の特徴

■ 今後の展望

- 掲載費0円・応募があったら課金求人掲載にかかる初期費用・掲載費は無料。応募が発生した場合のみ費用が発生するため、無駄なコストを削減できます。- 主体的な応募を促進求職者自身が主体的に求人を探し、応募できる仕組みを採用しています。これにより、企業と求職者のミスマッチ軽減につなげています。あわせて、転職活動を後押しするセミナーも定期的に開催しており、応募前の不安や疑問を解消しながら、求職者がより前向きに応募へ進める環境づくりを行っています。- 柔軟な課金設計職種の難易度に応じて応募単価が変動します。また、明らかなミスマッチや不備による課金を防ぐための仕組みも設定しております。

当社は、「地方よ、興そう。また、ここから。」というスローガンのもと、地方における採用課題の解決に取り組んでおります。『ヒトトレ採用』を第一フェーズとし、『求人ちゃんねる』をその次のフェーズとして位置づけ、企業の採用活動の基盤づくりに貢献します。

今後も機能拡充およびサービス改善を継続し、より多くの企業・求職者に価値を提供してまいります。





■『求人ちゃんねる』SNSアカウント

企業および求職者向けに情報発信を行う公式SNSを開設しております。サービスの最新情報や活用事例、採用ノウハウなどを発信してまいります。

・Instagram：@9_chann0302

・TikTok：@9_chann0302

・X：@0621_ducruit

・Threds：@9_chann0302

・YouTube：@9_chann

■株式会社INREVOについて株式会社INREVO ロゴ

株式会社INREVO(https://inrevo.co.jp/)は、採用課題の解決を通じて企業の成長発展を支援する「ヒトトレ採用」を展開しています。また、「健康事業所宣言」認定の取得をはじめ、働きやすい職場づくりにも注力しており、2年連続「働きがいのある会社認定」を取得しています。さらに、「ベストベンチャー100※」にも選出されています。ベンチャー企業でありながら、誰もが安心して挑戦できる環境の実現を目指し、制度と文化の両面から継続的な改善を重ねています。



設立：2024年1月23日

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者名：代表取締役 南 晴仁

URL： https://inrevo.co.jp/





※ベストベンチャー100

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

https://best100.v-tsushin.jp/