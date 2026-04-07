兵庫ヤクルト「健康経営優良法人」７年連続認定＆「ハタラクエール」初認証

兵庫ヤクルト販売株式会社

兵庫ヤクルト販売株式会社（本社：神戸市西区 代表取締役：阿部 恭大）は、７年連続となる「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」の認定に加え、本年度より、福利厚生の充実に取り組む法人を表彰・認証する「ハタラクエール2026 福利厚生推進法人」において初めて認証されました。

創立７０周年という大きな節目を迎え、当社はこれからも従業員の健康を経営の基盤に据えるとともに、地域全体へ「健康経営の輪」を広げ、持続可能な社会の実現を目指し、全社一丸となって邁進してまいります。

「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」「ハタラクエール2026 福利厚生推進法人」に認定・認証されました

■「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に７年連続で認定

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している法人を顕彰する制度です。

健康経営優良法人について詳細はこちら(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)

■「ハタラクエール2026 福利厚生推進法人」に初認証

「ハタラクエール」とは、福利厚生の充実・活用に力を入れる法人を表彰・認証する制度です。

今回の認証において、特に以下の取り組みが評価の対象となりました。

・個々のライフステージに合わせた支援体制

育児や介護など、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な制度を整備し、仕事とプライベートを両立しやすい環境を実現しています。

・「現場の声」から生まれる制度改善

社内アンケートなどを通じて、従業員のリアルなニーズをいち早く収集し、積極的に制度に反映しています。

ハタラクエールについて詳細はこちら(https://fukurikosei-hyosyo.com/)

兵庫ヤクルトの健康経営の取り組み

当社は「全従業員とその家族が心身共に健康で笑顔と幸せに溢れ、地域のお客さまに感動とおもてなしを提供できる最良の会社を目指します」という健康経営宣言のもと、以下の取り組みを実践しています。

■WEB健康講座「Life Pilot」の導入

■女性の健康課題へのサポート

■プレコンセプションケア（AMH検査の無償受診と妊活・不妊治療などの相談支援）

■心の健康づくりのサポート

■多様なライフステージに応じた「仕事と生活の両立支援」研修の実施

■生活習慣病予防のための運動プログラム・環境整備

■健康的な食生活を提供する「社員食堂」の運営

■健康保持・増進を目的としたスマホアプリ「Ｐｅｐ Ｕｐ」の導入

■産業医・保健師による健康相談の実施

■禁煙支援プログラムの実施

■ワークライフバランスの充実をサポート（時短勤務・育児休業の取得促進など）

兵庫ヤクルトの健康経営について詳細はこちら(https://www.hyogo-yakult.jp/health/)

２０２６年度より新たに導入された健康経営の取り組み

■健康づくりスペース「からだLabo」を設置

「からだLabo」とは

「からだLabo」は、従業員が日々の体調を気軽にセルフチェックできる専用スペースです。骨健康度やヘモグロビン推定値の測定器、血圧計、ストレッチボードなどを常設しています。単なる測定場所にとどまらず、心身のリフレッシュを図りながら自身の健康への関心を高めるきっかけの場となっています。

導入後の従業員の声

・仕事の合間に短時間で測定できるのが嬉しいです。いい気分転換にもなり、デスクに戻ってからの作業に集中して取り組めます。

・自分の体を振り返る機会が増え、以前よりも健康を意識するようになりました。定期的にブースに寄っています。

・普段測定する機会がない、骨健康度やヘモグロビン推定値を確認でき、自分の体の現状を知るいいきっかけとなりました。今後はこの結果を意識して、日々の健康管理に役立てていきたいです。

社外への健康経営支援に向けて

■健康経営エキスパートアドバイザーが誕生

当社では、地域企業さまへの貢献を目的として、このたび９名の従業員が「健康経営エキスパートアドバイザー」資格を取得いたしました。取得者の中には、社内で健康経営を担当するメンバーに加え、管理栄養士・看護師などの資格を持つ従業員も在籍しています。

健康経営に取り組む企業さまへ、課題の抽出や改善の提案、計画策定、さらには認定取得に関する支援など、さまざまなニーズに対して企業さまに寄り添った健康経営の取り組みをお手伝いしています。

代表のコメント

会社として地域社会の健康づくりに貢献するためには、まず従業員自身が身体的・精神的・社会的に健康であることが不可欠であり、従業員一人ひとりが持つ夢や目標を実現するためにも健康が基盤と考えています。その上で、私が健康経営において大切にしていることは、経営者と従業員の繋がりです。従業員の声に耳を傾け、働きやすい職場環境の整備や満足度を高めるサポートをする事によって、お互いの信頼を生み出し、従業員の心身の健康を向上させることができると実感しています。健康経営は、単なる投資ではなく、感謝と信頼の連鎖を生むものだと考えています。従業員がいきいきとし、『この会社で頑張りたい』と思ってくれることが、お客さまへの貢献にも繋がると信じています。当社は、健康経営の実践においてまだ発展途上にありますが、従業員の心身の健康のために様々な取り組みを行っております。今後は、健康経営のサポーターとして、当社の経験を地域に広く還元していきたいと考えています。そして、いずれは『健康経営といえば兵庫ヤクルト』と言われるよう、尽力してまいります。

兵庫ヤクルト販売株式会社について

兵庫ヤクルトは、１９５６年ヤクルトの創始者である医学博士・代田 稔の『一日でも早く、一人でも多くの方に健康になっていただく』その願いのもと、兵庫の地に誕生いたしました。地域の皆さまの健康を願い、「地域を一番大切にする会社」を実践し、「地域から一番大切にしたい会社」と言われる会社を目標とし、兵庫一の感動とおもてなしをサービス出来る会社を目指します。