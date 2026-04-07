小田急不動産の分譲住宅ブランド「リーフィア」ブランドビジュアル リニューアルのお知らせ

小田急不動産株式会社

小田急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区 社長：五十嵐 秀）は、新築分譲ブランド「リーフィア」のビジュアルイメージについて、事業エリアにおけるブランド認知向上を図るため、メインビジュアルのリニューアルを実施し、２０２６年４月１日(水)より、随時メディア展開を行いますのでお知らせいたします。

■リーフィアの変遷

小田急グループは１９６５年から住宅事業を手がけていますが、２００７年に小田急電鉄の住宅事業を小田急不動産へ移管し、翌年、小田急不動産の新築分譲住宅ブランドを「リーフィア」に統一しました。そして、「Ｌｉｆｅｔｉｍｅ」「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」「Ａｍｅｎｉｔｙ」「Ｆａｍｍｕｎｉｔｙ」の４つの約束のもと、事業展開を行ってきました。

代表実績として、２０１８年度グッドデザイン賞を受賞した「ザ・リーフィアレジデンス成城」や２０２４年度キッズデザイン協議会会長賞を受賞した「リーフィア狛江 蒼翠の街」が挙げられます。

「ザ・リーフィアレジデンス成城」（分譲済みマンション）「リーフィア狛江 蒼翠の街」（分譲済み一戸建て）

■ブランド改定の背景

うれしい瞬間、心地よい瞬間、かけがえのないひと時を丁寧に紡ぐ住まい。これが「リーフィア」の住まいであり、「リーフィア」の提供する豊かさだと考えています。そんな想いをより効果的に訴求するために、ブランドビジュアルをリニューアルいたします。

新ビジュアルでは、暮らしの多様化が加速する現代において、日常の中で様々な幸せのカタチに触れることができる世界を、温かみのあるイラストで表現しています。

今後のメディア展開としては、小田急線を中心とした、電車内ビジョン広告、駅看板、ポスター提示を中心に随時展開予定です。

■イメージキャラクターの紹介

■動画広告カット(抜粋)

・期間 ４月６日（月）より

・公開場所 小田急線列車内液晶ディスプレイ「小田急ＴＶ」を中心に放映

（ＨＰ上でもご覧いただけます。https://www.odakyu-leafia.jp/brand/）

以上