次世代AI監視ソリューション「アイパト2（B′s AI パトロール2）」登場

株式会社B's STYLE

IoT・AIソリューションを展開する株式会社B's STYLE（本社：岡山県岡山市、代表取締役：宮内 浩）は、AI不法投棄監視システム「B's AI パトロール」の技術基盤を活用し、ヒラキン興産株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：仙波 泰三）への導入を通じて高い評価を得た「工事現場監視システム」を進化させ、新たに「アイパト2（B's AI パトロール2）」を開発しました。

本システムは、AIによる人物検知・通知・録画を基盤に、現場の可視化・共有・記録・異常対応を一体化した機能群を搭載し、ダッシュボード表示、ゲスト共有、異常通知、タイムラプス生成、複数カメラ表示に対応しています。

これにより、現場規模や運用形態を問わず幅広い現場でスムーズに導入・運用でき、異常時の通知と映像記録により、常時監視を必要としない運用を実現し、管理負荷の大幅な軽減に貢献します。

～「工事現場監視システム」～

一画面集約型「ダッシュボード画面」

※ダッシュボード画面■ 追加機能

現場のライブ映像、工期、作業人員、進捗率などを1画面に統合表示。PCやスマートフォンから、

現場状況を一目で把握できます。

LED投光器連動による「AI自動威嚇・録画」

指定時間帯に人物を検知すると、LED投光器を自動点灯し威嚇。同時に検知前後の映像を自動保存し、確実に記録します。

不審者を検知し「リアルタイム通知」

夜間など人の出入りがない時間帯に動きを検知すると、即座にスマートフォンへ通知。盗難の早期発見に貢献します。検知時間帯の設定も可能です。

時系列スクリーンショットによる「進捗プレイバック」

過去のダッシュボードを時系列で一覧表示。日・週・月単位で現場の変化を振り返ることができ、進捗確認や資料作成の手間を削減します。

現場で守り、サーバーで支える「”超・長時間”録画保存・再生機構」

連続録画映像の再生・確認に対応し、大容量データの保存を実現。現地機器に1週間、サーバーに1ヶ月分を保存し、トラブル時の詳細確認が可能です。

～「アイパト２ (B's AI パトロール2)」～

1.ゲストアカウントによる現場映像共有機能

■四大新機能

ゲストアカウント機能により、外部関係者へ「必要な現場映像だけ」を安全に共有可能です。

アカウント単位で閲覧範囲を細かく制限でき、ブラウザ上で現場状況を即座に確認できるため、映像提供の手間を大幅に削減できます。

映像共有は管理画面から一元管理でき、運用負荷を抑えながら確実な情報共有を実現します。

2.複数のカメラ映像を1ディスプレイで確認

※本画像は生成AIを用いて作成したイメージであり、実際の製品・サービスの仕様や外観とは異なる場合があります。

複数のカメラ映像を1台のディスプレイ上で分割表示し、現場全体を一画面で確認可能です。表示数を超える場合も、複数画面単位で切り替えてスムーズに確認できます。

これにより、ディスプレイを増設することなく監視体制を構築でき、異常の早期発見、状況把握の効率化を支援します。

3.カメラ異常通知機能

※本画像は生成AIを用いて作成したイメージであり、実際の製品・サービスの仕様や外観とは異なる場合があります。

カメラとの通信が途絶した際、指定した管理者のスマートフォンへ通知（チャットアプリ連携）することで、カメラ停止や異常を即座に把握できます。

これにより、監視が途切れるリスクを最小化し、トラブルの早期発見と迅速な対応を支援します。

また、不正操作や想定外の停止リスク低減にも寄与し、通知機能は有効・無効の切り替えが可能な

ため、現場ごとの運用にも柔軟に対応できます。

4.監視映像を用いたタイムラプス動画作成機能

※本画像は生成AIを用いて作成したイメージであり、実際の製品・サービスの仕様や外観とは異なる場合があります。

日々のカメラ映像を自動的に記録・蓄積し、指定期間の映像を集約することで、現場開始から完了までの変化をタイムラプス動画として作成可能です。施工映像をもとに自動生成されるため、動画加工や編集は不要となり、進捗確認や報告用途にも活用できます。

また、長期間の現場にも対応しており、カメラ数増加に伴うストレージ拡張についても、弊社サーバーやHDDの活用により対応可能です。

※本画像は生成AIを用いて作成したイメージであり、実際の製品・サービスの仕様や外観とは異なる場合があります。

～「アイパト(B's AI パトロール)」～

動体検知とAI画像解析

※直近9日間の状況の一覧表示画面■基本機能

監視カメラが人や物の動きをキャッチし、AIが映像を選別します。

効率的な映像確認

AIが必要な場面だけを抽出、直近9日間の状況をサムネイル画像で一覧表示。確認したい場面のサムネイルをクリックすると動画確認することが可能となり、長時間の録画映像を巻き戻して確認する手間を大幅に削減できます。

マルチデバイス対応

PCやスマートフォンからいつでもどこでも映像を確認できます。

今回ご紹介した「アイパト2（B’s AI パトロール2）」ですが、個別のご要望に応じた対応も可能です。詳細については、お気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名 : 株式会社B's STYLE（カブシキガイシャビーズスタイル）

代表者 : 代表取締役社長 宮内 浩

所在地 :〒700-0977 岡山県岡山市北区問屋町24-104

URL : https://bsstyle.jp

設 立 : 2018年3月16日

このプレスリリースに関するお問い合わせ先

広報担当 : 野上（ノガミ）

TEL : 086-230-7171（代）