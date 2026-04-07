物価高が続く今、喜助の湯は2026年9月末まで入浴料を値上げしません【愛媛県・キスケ株式会社】

キスケ株式会社

キスケ株式会社が運営する「伊予の湯治場 喜助の湯」「しまなみ温泉 喜助の湯」では、物価高騰が続く今、地域の皆さまに少しでも安心してご利用いただける場でありたいという想いから、温泉入浴料を2026年9月末まで据え置くことを決定しました。

ガソリン代や食料品をはじめ、日々の暮らしに欠かせないコストが上昇する中で、入浴という生活に身近な癒やしの時間まで遠いものにしたくない。そんな考えのもと、喜助の湯では今回、「暮らし応援宣言」として料金据え置きを打ち出します。

また、光熱費・重油の仕入れ価格が高騰する厳しい状況の中でも、地域の皆さまにこれまで通り安心してご利用いただけるよう、価格維持に取り組みます。さらに、2026年4月25日から5月6日までの期間限定で、お得なプリカキャンペーンもあわせて開催し、日常の入浴時間をより利用しやすい形で応援します。

物価高の時代に、地域の暮らしを支える温浴施設でありたい

昨今の物価上昇は、家庭のさまざまな支出に影響を及ぼしています。光熱費や燃料費の高騰は温浴施設の運営にも大きく影響しますが、喜助の湯ではそのような状況の中でも、地域の皆さまにとって身近な温浴施設であり続けたいと考えています。

温泉やサウナ、岩盤浴は、日々の疲れを癒やし、心と体を整える大切な時間です。だからこそ、喜助の湯では「暮らしに欠かせない癒やしの場」を守るという考えのもと、入浴料据え置きを決定しました。

2026年9月末まで入浴料を据え置き

今回の取り組みでは、「伊予の湯治場 喜助の湯」「しまなみ温泉 喜助の湯」の両店舗において、温泉入浴料を2026年9月末まで据え置きます。

厳しい外部環境の中でも、地域の皆さまが安心して通える場所でありたいという想いを、わかりやすく形にしたのが今回の価格据え置きです。単なる価格維持ではなく、地域に安心を届ける生活応援の姿勢そのものを示す取り組みです。

※2026年10月以降の料金については、9月時点の状況を踏まえて判断いたします。

あわせて実施する「お得なプリカキャンペーン」で家計を応援

今回の料金据え置きにあわせて、2026年4月25日から5月6日までの期間限定で、「家計応援！今こそ安心価格 お得なプリカキャンペーン」も開催します。

本キャンペーンでは、プリペイドカード購入額に応じたチャージ増額に加え、入浴無料券や岩盤浴無料券を進呈。さらに、当たりシール付きプリカによる「プリカくじ」も実施します。

■対象店舗

伊予の湯治場 喜助の湯

しまなみ温泉 喜助の湯

■プリカキャンペーン開催期間

2026年4月25日（土）～5月6日（水）

■キャンペーン名

家計応援！今こそ安心価格 お得なプリカキャンペーン

■キャンペーン内容

プリペイドカード購入金額に応じたチャージ増額

入浴無料券、岩盤浴無料券の進呈

当たりシール付きプリカによる「プリカくじ」の実施

備考

温泉入浴料は2026年9月末まで据え置き

お得額は週末の非会員料金をもとに算出

安心して通える場所を、これからも地域へ

喜助の湯はこれまでも、岩盤浴やサウナをはじめとした温浴体験の充実を通じて、多くのお客様にご利用いただいてきました。今回の取り組みは、その体験価値を守りながら、日常の中で無理なく利用できる環境を維持するためのものです。

物価高が続く今だからこそ、地域の皆さまにとって、安心して通える場所でありたい。喜助の湯はこれからも、癒やしの時間を身近に届ける温浴施設として、地域に寄り添った運営を続けてまいります。

■伊予の湯治場 喜助の湯 店舗情報

▲ニフティー温泉 2年連続 岩盤浴部門 全国1位を受賞

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

■しまなみ温泉 喜助の湯 店舗情報

▲ニフティー温泉 サウナ人気ランキング 全国10位を受賞

電話：0898-22-0026

営業時間：6:00～24:00（最終受付 23:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-imabari/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kisuke.com