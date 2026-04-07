Global Growth、TikTok ShopのLIVEコマース領域でHakuhodo DY ONEと協業開始

株式会社Global Growth

TikTok LIVE提携エージェンシー「GGTK」を運営する株式会社Global Growth（本社：東京都品川区、代表取締役社長：上野和孝、以下 Global Growth）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下Hakuhodo DY ONE）と協業し、TikTok Shop運用におけるLIVEコマース領域の支援体制を大幅に強化いたします。

当社は、TikTok Shop公式パートナー Creator Agency Partner（CAP）として、国内最大級のクリエイターネットワークと専用配信スタジオを保有しています。本協業を通じて、Hakuhodo DY ONEが提供するTikTok Shop活用トータル支援サービス「BUZZ BUY BOOSTER(TM)」との連携を深め、企業への提供価値向上を図ります。

■背景

TikTok Shopは、2025年6月の日本上陸以来、コンテンツ視聴から購買までをシームレスにつなぐEC機能として急成長を遂げています。その中でもLIVEコマースは、商品の魅力をリアルタイムに伝え、即時購買を促す重要な販売チャネルとして注目されています。

当社はこれまで、2024年に日本初のTikTok LIVE専用スタジオ「GGTK赤坂スタジオ（現在は「GGTK東京第一スタジオ」へ移転拡張）」を開設、5,500名を超えるクリエイターの育成・マネジメントを通じ、LIVE配信に関する膨大な知見を蓄積してきました。

こうした背景から、当社が持つ「配信ノウハウ・制作環境・人材」と、Hakuhodo DY ONEの「広範なクライアントネットワーク・運用知見」を融合。企業のLIVEコマース戦略を企画から実行まで包括的にプロデュースすることで、事業成長とブランド価値向上に貢献する方針です

■主な協業内容

１. TikTokアカウント「1LDKのアイテム研究所」の運用

TikTok Shop向け共同アカウント「1LDKのアイテム研究所」を運用し、LIVEコマースのナレッジ蓄積、アフィリエイト報酬やアカウントの広告商品化による収益化を目指します。

２. クリエイター（LIVEコマーサー）の育成

「1LDKのアイテム研究所」をクリエイター育成の場として活用。企業のアカウントへ安定的にクリエイター派遣できる体制を構築します。

３. データドリブンな配信フォーマット開発

盛り上がり、コメント、売上データなどの詳細分析にもとづき、TikTok Shopに最適なLIVE配信フォーマットの開発を進めます。

４. テストマーケティング環境の提供

LIVEコマースのテスト環境の場として、「1LDKのアイテム研究所」を企業に提供し、効果実証から本格導入までをサポートします。自社でTikTok Shopアカウントを開設せずにLIVEコマースのトライアルが可能です。

■今後の展望

Global Growthは、今後も自社スタジオ設備の拡充とクリエイター支援を加速させ、日本のLIVEコマース市場の発展を牽引してまいります。

■会社情報

＜株式会社Global Growthについて＞

多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、eスポーツメディアサイト「eスポーツニュースジャパン」/ 、音楽番組「GGTK LIVE」/ 、日本で始めてのTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」/ 、「GGTK川崎KDスタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供しています。TikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が200億円を突破し、現在は日本国内で5,500名以上のクリエイターが所属。



「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、TikTok Shop領域にも展開してまいります。

＜株式会社Hakuhodo DY ONEについて＞

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Global Growth

広報担当 E-mail：tiktok-commerce@globalgrowth.jp