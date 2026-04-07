自律神経系ヘルスケア製品市場、ストレス社会×ウエアラブル×機能性食品の融合で2031年1965億米ドル突破
自律神経系ヘルスケア製品とは、交感神経と副交感神経のバランスを可視化し、その調整を支援することで、睡眠、ストレス耐性、集中力、疲労回復、情動安定といった全人的なウェルビーイングを高めることを目的とした製品群である。ウェアラブルデバイス、スマートフォンアプリ、生体センサー、乳酸菌・酵素・機能性飲料などの食品・サプリメント、さらには瞑想支援機器やパーソナライズド・ヘルスケアサービスまで、多層かつ多様な技術が融合するのが本分野の特徴である。心拍変動（HRV）、皮膚電気反応（EDA）、呼吸数、体表温度、睡眠段階、自律神経反応指標などの生体データをリアルタイムで解析し、個人の状態に最適化された介入を行うことで、従来の健康管理を超える「未病ケア」「パフォーマンス向上型ヘルスケア」が実現しつつある。現代社会ではストレス関連疾患が増加し、メンタルヘルスが経済価値を左右する時代に突入している。自律神経系ヘルスケア製品は、単なる健康アイテムではなく、ビジネスパーソン、スポーツ選手、企業人材、そして一般生活者の生活効率を向上させる新たなインフラとして急速に存在感を高めている。
世界市場が描く巨大成長トレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自律神経系ヘルスケア製品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596266/autonomic-nervous-system-healthcare-product）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.4%で、2031年までにグローバル自律神経系ヘルスケア製品市場規模は1965.3億米ドルに達すると予測されている。ヘルスケア市場の中でも自律神経領域は極めて注目度が高く、背景には三つの構造変化がある。一つ目は、ストレス社会の慢性化とメンタルヘルス需要の爆発的拡大である。従来の医療依存型モデルでは補いきれない領域を、個別最適化されたデータドリブンなセルフケアが補完している。二つ目は、ウェアラブルセンサーの普及とAI解析技術の進化である。自律神経の揺らぎを高精度で計測し、生活習慣の改善やパフォーマンス最適化につなげる即時性が市場価値を高めている。三つ目は、食品・サプリメント・飲料などの「機能性ヘルスフード」とデジタルヘルスの融合である。メーカー各社が生体指標と摂取習慣を掛け合わせ、デジタルとリアルを統合したソリューションモデルへシフトしつつある。こうした潮流により、自律神経系ヘルスケア市場はウェルビーイング産業の中核領域として進化している。
図. 自律神経系ヘルスケア製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346239/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346239/images/bodyimage2】
図. 世界の自律神経系ヘルスケア製品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自律神経系ヘルスケア製品の世界的な主要製造業者には、Apple、Huawei、Yakult Honsha、Nestlé Health Science、Garmin、Danone、GT's Living Foods、Amway、Taisho、Otsuka Pharmaceuticalなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約25.0%の市場シェアを持っていた。
地域戦略と企業競争の新地図
本市場では、テクノロジー企業、食品健康ブランド、サプリメント企業が入り混じる独特の競争構造が形成されている。世界ランキングではAppleがトップに立ち、続いてHuawei、Yakult本社、Nestlé Health Science、Garmin、Danone、Amwayなど多様な業態が名を連ねている。AppleやHuaweiはウェアラブルデバイスと生体解析アルゴリズムを武器に、自律神経指標の可視化とユーザーエコシステムの構築を加速している。一方、Yakult本社、Nestlé、Danone、Otsukaなど食品・飲料系企業は、腸内環境、乳酸菌、機能性成分と自律神経バランスの関連性を科学的に示し、継続摂取によるデータ化を推進するモデルで差別化を図る。Garminのようなスポーツ科学系企業は、HRV解析とトレーニング負荷管理を融合させ、アスリート市場で強固な地位を築いている。
世界市場が描く巨大成長トレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自律神経系ヘルスケア製品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596266/autonomic-nervous-system-healthcare-product）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.4%で、2031年までにグローバル自律神経系ヘルスケア製品市場規模は1965.3億米ドルに達すると予測されている。ヘルスケア市場の中でも自律神経領域は極めて注目度が高く、背景には三つの構造変化がある。一つ目は、ストレス社会の慢性化とメンタルヘルス需要の爆発的拡大である。従来の医療依存型モデルでは補いきれない領域を、個別最適化されたデータドリブンなセルフケアが補完している。二つ目は、ウェアラブルセンサーの普及とAI解析技術の進化である。自律神経の揺らぎを高精度で計測し、生活習慣の改善やパフォーマンス最適化につなげる即時性が市場価値を高めている。三つ目は、食品・サプリメント・飲料などの「機能性ヘルスフード」とデジタルヘルスの融合である。メーカー各社が生体指標と摂取習慣を掛け合わせ、デジタルとリアルを統合したソリューションモデルへシフトしつつある。こうした潮流により、自律神経系ヘルスケア市場はウェルビーイング産業の中核領域として進化している。
図. 自律神経系ヘルスケア製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346239/images/bodyimage1】
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図. 世界の自律神経系ヘルスケア製品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自律神経系ヘルスケア製品の世界的な主要製造業者には、Apple、Huawei、Yakult Honsha、Nestlé Health Science、Garmin、Danone、GT's Living Foods、Amway、Taisho、Otsuka Pharmaceuticalなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約25.0%の市場シェアを持っていた。
地域戦略と企業競争の新地図
本市場では、テクノロジー企業、食品健康ブランド、サプリメント企業が入り混じる独特の競争構造が形成されている。世界ランキングではAppleがトップに立ち、続いてHuawei、Yakult本社、Nestlé Health Science、Garmin、Danone、Amwayなど多様な業態が名を連ねている。AppleやHuaweiはウェアラブルデバイスと生体解析アルゴリズムを武器に、自律神経指標の可視化とユーザーエコシステムの構築を加速している。一方、Yakult本社、Nestlé、Danone、Otsukaなど食品・飲料系企業は、腸内環境、乳酸菌、機能性成分と自律神経バランスの関連性を科学的に示し、継続摂取によるデータ化を推進するモデルで差別化を図る。Garminのようなスポーツ科学系企業は、HRV解析とトレーニング負荷管理を融合させ、アスリート市場で強固な地位を築いている。