据置型製材機の世界市場2026年、グローバル市場規模（帯鋸型、チェーンソー型、スイングブレード型）・分析レポートを発表
2026年4月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「据置型製材機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、据置型製材機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、据置型製材機市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は1584百万ドルと評価され、2031年には2047百万ドルへ拡大し、年平均成長率3.8%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
________________________________________
市場概要
据置型製材機は、大型の帯鋸や丸鋸を用いて木材を加工する設備であり、通常は屋根付きの施設内に設置されることで天候に左右されずに生産が可能です。一方で、原木を設備まで運搬する必要があるという特徴を持ちます。
建築、家具、包装など多様な分野で使用される木材製品の供給を支える重要な設備です。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
________________________________________
競争環境
市場にはNorwood Sawmills、Hud-Son Sawmills、Wood-Mizer Sawmills、Baker Products、LOGOSOL AB、Woodland Mills、WoodMaxx、SERRA Maschinenbau GmbH、Hardwood Mills Australia、Enercaftなどの企業が参入しています。
これらの企業は製品性能、加工能力、価格競争力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
________________________________________
市場セグメント
市場は製品タイプ別に帯鋸型、チェーンソー型、スイングブレード型に分類されます。また用途別には個人向け製材機、大規模産業用製材機、その他に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。
このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
________________________________________
地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特に北米および欧州では木材産業の成熟と需要の安定性により重要な市場となっています。一方で、アジア太平洋地域では建設需要の増加や産業発展に伴い市場成長が期待されています。
________________________________________
市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、木材製品需要の増加、建設や家具産業の発展、持続可能な森林管理への関心の高まりなどが挙げられます。また、省エネルギー設備や環境配慮型技術の導入も市場拡大を後押ししています。
一方で、市場の統合や競争激化が課題となる可能性があります。
________________________________________
サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「据置型製材機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、据置型製材機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、据置型製材機市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は1584百万ドルと評価され、2031年には2047百万ドルへ拡大し、年平均成長率3.8%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
________________________________________
市場概要
据置型製材機は、大型の帯鋸や丸鋸を用いて木材を加工する設備であり、通常は屋根付きの施設内に設置されることで天候に左右されずに生産が可能です。一方で、原木を設備まで運搬する必要があるという特徴を持ちます。
建築、家具、包装など多様な分野で使用される木材製品の供給を支える重要な設備です。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
________________________________________
競争環境
市場にはNorwood Sawmills、Hud-Son Sawmills、Wood-Mizer Sawmills、Baker Products、LOGOSOL AB、Woodland Mills、WoodMaxx、SERRA Maschinenbau GmbH、Hardwood Mills Australia、Enercaftなどの企業が参入しています。
これらの企業は製品性能、加工能力、価格競争力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
________________________________________
市場セグメント
市場は製品タイプ別に帯鋸型、チェーンソー型、スイングブレード型に分類されます。また用途別には個人向け製材機、大規模産業用製材機、その他に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。
このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
________________________________________
地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特に北米および欧州では木材産業の成熟と需要の安定性により重要な市場となっています。一方で、アジア太平洋地域では建設需要の増加や産業発展に伴い市場成長が期待されています。
________________________________________
市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、木材製品需要の増加、建設や家具産業の発展、持続可能な森林管理への関心の高まりなどが挙げられます。また、省エネルギー設備や環境配慮型技術の導入も市場拡大を後押ししています。
一方で、市場の統合や競争激化が課題となる可能性があります。
________________________________________
サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。