【新発売！】ピリ辛塩味と甘じょっぱい醤油味、食べ比べが楽しい！パリッとサクサク食感の揚げ煎餅詰合せ『米の華煎(こめのかせん)無選別』(国内産うるち米100%使用)
丸彦製菓株式会社（栃木県日光市）は、2026年春の新商品として、国内産うるち米100%使用の揚げ煎餅詰合せ『米の華煎(こめのかせん)無選別』を2026年3月23日に新発売。
『米の華煎 無選別』は、国内産うるち米100%使用の生地を丁寧に揚げ、パリッとサクサクとした軽い食感に仕上げた揚げ煎餅です。一袋に「ピリ辛塩味」と「甘じょっぱい醤油味」の二つの味をアソートした詰合せで、食べ比べながら最後まで飽きずにお楽しみいただけます。また、開封後も新鮮さを保てる便利なチャック袋を採用しました。
「ピリ辛塩味」は、瀬戸内海産の塩と唐辛子を使用し、ピリッとした程良い辛さが後をひく仕上がりです。「甘じょっぱい醤油味」は、濃口醤油とたまり醤油をはじめ6種類の醤油をブレンドした特製醤油タレで味付けした、飽きのこない甘じょっぱい醤油味です。どちらの味も、国内産うるち米100%ならではのパリッとサクサクの食感と素材の旨みが存分に楽しめます。
【商品詳細】
国内産うるち米100%を使用した生地を丁寧に揚げ、サクッとした軽い食感に仕上げた揚げ煎餅の詰合せ。二つの味をひとつの袋で楽しめるアソートタイプで、便利なチャック袋入りです。
■ピリ辛塩味
瀬戸内海産の塩を使用。唐辛子のピリッとした程良い辛さが後をひく、ピリ辛塩味に仕上げました。
■甘じょっぱい醤油味
濃口醤油とたまり醤油をブレンドした6種類の醤油による特製醤油タレで味付け。飽きのこない甘じょっぱい醤油味に仕上げました。
《こだわりの原材料》
・国内産うるち米100%
・瀬戸内海産の塩（ピリ辛塩味）
・6種類のブレンド醤油による特製醤油タレ（甘じょっぱい醤油味）
【米の華煎 無選別】
■希望小売価格：292円（税込）
■内容量：100g 全二つの味（ピリ辛塩味・甘じょっぱい醤油味）アソート
■発売日：2026年3月23日
お買い求めは、全国のスーパー、ドラッグストア、弊社通販サイト・名水の郷日光おかき工房（https://www.okaki.ne.jp）まで
お問い合わせいただいたメディア様には本品と資料を無償にてお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 丸彦製菓株式会社
■担当者 お客様相談室
■ＴＥＬ 0120-466-717
■ＦＡＸ 0288-31-1611
■E-Mail : maruhiko_info@okaki.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344972/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344972/images/bodyimage2】
配信元企業：丸彦製菓株式会社
『米の華煎 無選別』は、国内産うるち米100%使用の生地を丁寧に揚げ、パリッとサクサクとした軽い食感に仕上げた揚げ煎餅です。一袋に「ピリ辛塩味」と「甘じょっぱい醤油味」の二つの味をアソートした詰合せで、食べ比べながら最後まで飽きずにお楽しみいただけます。また、開封後も新鮮さを保てる便利なチャック袋を採用しました。
「ピリ辛塩味」は、瀬戸内海産の塩と唐辛子を使用し、ピリッとした程良い辛さが後をひく仕上がりです。「甘じょっぱい醤油味」は、濃口醤油とたまり醤油をはじめ6種類の醤油をブレンドした特製醤油タレで味付けした、飽きのこない甘じょっぱい醤油味です。どちらの味も、国内産うるち米100%ならではのパリッとサクサクの食感と素材の旨みが存分に楽しめます。
【商品詳細】
国内産うるち米100%を使用した生地を丁寧に揚げ、サクッとした軽い食感に仕上げた揚げ煎餅の詰合せ。二つの味をひとつの袋で楽しめるアソートタイプで、便利なチャック袋入りです。
■ピリ辛塩味
瀬戸内海産の塩を使用。唐辛子のピリッとした程良い辛さが後をひく、ピリ辛塩味に仕上げました。
■甘じょっぱい醤油味
濃口醤油とたまり醤油をブレンドした6種類の醤油による特製醤油タレで味付け。飽きのこない甘じょっぱい醤油味に仕上げました。
《こだわりの原材料》
・国内産うるち米100%
・瀬戸内海産の塩（ピリ辛塩味）
・6種類のブレンド醤油による特製醤油タレ（甘じょっぱい醤油味）
【米の華煎 無選別】
■希望小売価格：292円（税込）
■内容量：100g 全二つの味（ピリ辛塩味・甘じょっぱい醤油味）アソート
■発売日：2026年3月23日
お買い求めは、全国のスーパー、ドラッグストア、弊社通販サイト・名水の郷日光おかき工房（https://www.okaki.ne.jp）まで
お問い合わせいただいたメディア様には本品と資料を無償にてお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 丸彦製菓株式会社
■担当者 お客様相談室
■ＴＥＬ 0120-466-717
■ＦＡＸ 0288-31-1611
■E-Mail : maruhiko_info@okaki.ne.jp
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