自動車試験機市場、主要トップ5社で世界シェア58.0%を占める～AVL・HORIBA・MTSなど欧米日企業が支配
自動車試験機市場は、車両の性能、排出ガス、安全性、耐久性及び部品機能を評価するために設計された機器とソリューションを包含する市場である。これらのシステムには、エンジン及びパワートレインダイナモメータから車両全体の試験装置、専用電子機器試験プラットフォームに至るまで多岐にわたる。自動車試験機は、製造業者、研究開発センター及びサービスプロバイダーが規制順守を確保し、性能を最適化し、製品開発サイクルを短縮することを可能にする。
業界発展の特徴：電動化・自動運転・規制強化が試験ニーズを拡大
近年、自動車開発を取り巻く環境が劇的に変化している。まず、電動化（BEV／HEV／FCEV 等）の進展に伴い、従来の内燃機関向け排ガス・燃費試験だけでなく、バッテリー性能、モーター効率、熱管理、電費・航続距離の測定など、新しい試験ニーズが急増している。併せて、自動運転システム（ADAS／自律運転）の実用化により、衝突安全性、センサー耐久性、システム統合のための複雑なテストが求められ、従来型の試験設備だけでは対応しきれなくなってきている。さらに、環境規制や安全規制のグローバルな強化が進み、国や地域ごとの異なる試験基準に適合させるため、多様で厳格な試験機能と高い再現性が必要となっている。これらの動きによって、Automotive Testing System の需要は従来に比べて飛躍的に拡大し、産業全体の進化を促す基盤となっている。
市場規模：2031年に約27.84億米ドル、着実な成長の見込み
調査機関LP Informationの「世界自動車試験機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/292801/automotive-testing-system）によれば、グローバル自動車試験機市場は予測期間中にCAGR 3.4％で推移し、2031年には市場規模が27.84億米ドルに達すると見込まれている。この成長率は急激ではないものの、自動車産業に不可欠な基盤投資として当該分野が確固たる需要を維持していることを示している。電動化や安全規制強化を背景に、各国メーカーや研究開発拠点が試験設備への投資を継続している点が市場の底堅さを支えている。このように、Automotive Testing System は車両性能の高度化と規制対応を支える“不可欠なインフラ”として位置づけられており、投資の継続性と安定的成長が見込まれる市場であることが、LP Information のデータによって裏付けられている。
図. 自動車試験機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346240/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346240/images/bodyimage2】
主要生産者：市場の中心は欧米・日本の精鋭企業群
Automotive Testing System の主要グローバルメーカーとしては、AVL、HORIBA、MTS、Meidensha、BBS Automation、AB Dynamics、AIP GmbH、MAHA、ThyssenKrupp、CTL などが挙げられる。LP Information によれば、これら主要企業の上位 5 社は、2024年時点で全球市場の約 58.0％のシェアを占めていた。この集中したシェア構造は、技術やブランド力、グローバルの販売ネットワークが市場競争を支配していることを示す。一方で、電動化や自動運転の広がり、新興市場での需要の増加により、中堅・新規参入企業にもチャンスが生まれている。
今後の展望：複雑化する車両と規制が試験市場を押し上げる
今後、自動車がさらに電動化・自動運転・ソフトウェア制御化するにつれ、試験対象は単なる機械的性能から、電気・電子系システム、ソフトウェア、統合システムの信頼性まで拡大する見込みである。特に、バッテリーパックの寿命・安全性試験、熱マネジメント、電磁的干渉（EMI/EMC）、ADASや自律運転の安全性評価、そしてソフトウェア更新後のリグレッション試験など、多層的な試験ニーズが顕在化する。これにより、従来型の静的・動的な試験機だけではなく、ソフトウェア検証環境、仮想と実機を組み合わせたハイブリッド試験環境、試験の自動化・遠隔化・データ解析機能などが求められ、技術革新と設備投資のサイクルは加速する。また、グローバルな規制統一の動きや環境規制の強化により、地域間での試験標準化／適合化を支援するサービスの拡充も予想される。
業界発展の特徴：電動化・自動運転・規制強化が試験ニーズを拡大
近年、自動車開発を取り巻く環境が劇的に変化している。まず、電動化（BEV／HEV／FCEV 等）の進展に伴い、従来の内燃機関向け排ガス・燃費試験だけでなく、バッテリー性能、モーター効率、熱管理、電費・航続距離の測定など、新しい試験ニーズが急増している。併せて、自動運転システム（ADAS／自律運転）の実用化により、衝突安全性、センサー耐久性、システム統合のための複雑なテストが求められ、従来型の試験設備だけでは対応しきれなくなってきている。さらに、環境規制や安全規制のグローバルな強化が進み、国や地域ごとの異なる試験基準に適合させるため、多様で厳格な試験機能と高い再現性が必要となっている。これらの動きによって、Automotive Testing System の需要は従来に比べて飛躍的に拡大し、産業全体の進化を促す基盤となっている。
市場規模：2031年に約27.84億米ドル、着実な成長の見込み
調査機関LP Informationの「世界自動車試験機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/292801/automotive-testing-system）によれば、グローバル自動車試験機市場は予測期間中にCAGR 3.4％で推移し、2031年には市場規模が27.84億米ドルに達すると見込まれている。この成長率は急激ではないものの、自動車産業に不可欠な基盤投資として当該分野が確固たる需要を維持していることを示している。電動化や安全規制強化を背景に、各国メーカーや研究開発拠点が試験設備への投資を継続している点が市場の底堅さを支えている。このように、Automotive Testing System は車両性能の高度化と規制対応を支える“不可欠なインフラ”として位置づけられており、投資の継続性と安定的成長が見込まれる市場であることが、LP Information のデータによって裏付けられている。
図. 自動車試験機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346240/images/bodyimage1】
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主要生産者：市場の中心は欧米・日本の精鋭企業群
Automotive Testing System の主要グローバルメーカーとしては、AVL、HORIBA、MTS、Meidensha、BBS Automation、AB Dynamics、AIP GmbH、MAHA、ThyssenKrupp、CTL などが挙げられる。LP Information によれば、これら主要企業の上位 5 社は、2024年時点で全球市場の約 58.0％のシェアを占めていた。この集中したシェア構造は、技術やブランド力、グローバルの販売ネットワークが市場競争を支配していることを示す。一方で、電動化や自動運転の広がり、新興市場での需要の増加により、中堅・新規参入企業にもチャンスが生まれている。
今後の展望：複雑化する車両と規制が試験市場を押し上げる
今後、自動車がさらに電動化・自動運転・ソフトウェア制御化するにつれ、試験対象は単なる機械的性能から、電気・電子系システム、ソフトウェア、統合システムの信頼性まで拡大する見込みである。特に、バッテリーパックの寿命・安全性試験、熱マネジメント、電磁的干渉（EMI/EMC）、ADASや自律運転の安全性評価、そしてソフトウェア更新後のリグレッション試験など、多層的な試験ニーズが顕在化する。これにより、従来型の静的・動的な試験機だけではなく、ソフトウェア検証環境、仮想と実機を組み合わせたハイブリッド試験環境、試験の自動化・遠隔化・データ解析機能などが求められ、技術革新と設備投資のサイクルは加速する。また、グローバルな規制統一の動きや環境規制の強化により、地域間での試験標準化／適合化を支援するサービスの拡充も予想される。