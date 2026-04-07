自動車試験機市場、主要トップ5社で世界シェア58.0%を占める～AVL・HORIBA・MTSなど欧米日企業が支配

自動車試験機市場、主要トップ5社で世界シェア58.0%を占める～AVL・HORIBA・MTSなど欧米日企業が支配