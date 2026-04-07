頭部のケアしてみませんか？ 超音波でアプローチする機器「ウルトラーマ」が体験出来るレンタルプランが新しくなります。迷ったらまずレンタル。ウルトラーマ新プラン登場！
ヘルスケアの新しい選択肢「ウルトラーマ」
木ノ本景子医師による電話相談付きレンタル新プランが開始されます。
気軽に始められるセルフケア習慣です。
一般社団法人セルフケア研究会は、超音波頭部ケア機器「ウルトラーマ」の新たなレンタルプランを開始いたしました。
本プランでは、鎌倉市のヘテロクリニックにて高齢者のための外来を担当する医師・木ノ本景子先生による電話相談（15分×2回）が付帯し、ご自宅でのセルフケアを専門的視点からサポートします。
高齢化の進展に伴い、「予防・未病ケア」への関心は高まっているものの、高額なものはハードルが高い、自分に合うか安価で試してみたい、専門家のアドバイスを受けながら始めたいなどのお声に答えたレンタルプランを提供しています。
本プランを通じて、より多くの方にセルフケアの重要性を伝えるとともに、地域コミュニティや医療機関との連携を強化し、ヘルスケアの普及を目指して！
【ウルトラーマ】
イルカが発する超音波と同等の30キロヘルツ波は体内波長が5cmと長く、深部までソフトにアプローチすることができます。1回20分間で720万波の微弱な音響振動波で受動運動し、体のコンディションを補佐。モーツアルトの曲を骨伝導で聞きながらくつろぐことが出来ます。前頭部に超音波振動子を、側頭部には音楽振動子を充てることでコンディションを保ち、健康維持をサポートしてくれます。
詳細は添付のチラシ写真をご覧ください。
また、ウルトラーマに関する詳細は、弊社ホームページにてご確認下さい。https://www.japan-selfcare-i.jp/
注意：本製品は医療機器ではありません。
本サービスは疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。
一般社団法人日本セルフケア研究会
（電 話） 045-905-3365（平日10時～17時）
（メール） info@japan-selfcare-i.jp
（事業内容）セルフケアの普及、健康啓発活動など
医師：木ノ本景子先生
内科医、脳神経内科医、感情カウンセラー
新しい医療の形で、より健康な状態を目指す。
「ヘテロクリニック」を鎌倉市に開設し、
オンライン診療、自由診療なども行っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345531/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345531/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
木ノ本景子医師による電話相談付きレンタル新プランが開始されます。
気軽に始められるセルフケア習慣です。
一般社団法人セルフケア研究会は、超音波頭部ケア機器「ウルトラーマ」の新たなレンタルプランを開始いたしました。
本プランでは、鎌倉市のヘテロクリニックにて高齢者のための外来を担当する医師・木ノ本景子先生による電話相談（15分×2回）が付帯し、ご自宅でのセルフケアを専門的視点からサポートします。
高齢化の進展に伴い、「予防・未病ケア」への関心は高まっているものの、高額なものはハードルが高い、自分に合うか安価で試してみたい、専門家のアドバイスを受けながら始めたいなどのお声に答えたレンタルプランを提供しています。
本プランを通じて、より多くの方にセルフケアの重要性を伝えるとともに、地域コミュニティや医療機関との連携を強化し、ヘルスケアの普及を目指して！
【ウルトラーマ】
イルカが発する超音波と同等の30キロヘルツ波は体内波長が5cmと長く、深部までソフトにアプローチすることができます。1回20分間で720万波の微弱な音響振動波で受動運動し、体のコンディションを補佐。モーツアルトの曲を骨伝導で聞きながらくつろぐことが出来ます。前頭部に超音波振動子を、側頭部には音楽振動子を充てることでコンディションを保ち、健康維持をサポートしてくれます。
詳細は添付のチラシ写真をご覧ください。
また、ウルトラーマに関する詳細は、弊社ホームページにてご確認下さい。https://www.japan-selfcare-i.jp/
注意：本製品は医療機器ではありません。
本サービスは疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。
一般社団法人日本セルフケア研究会
（電 話） 045-905-3365（平日10時～17時）
（メール） info@japan-selfcare-i.jp
（事業内容）セルフケアの普及、健康啓発活動など
医師：木ノ本景子先生
内科医、脳神経内科医、感情カウンセラー
新しい医療の形で、より健康な状態を目指す。
「ヘテロクリニック」を鎌倉市に開設し、
オンライン診療、自由診療なども行っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345531/images/bodyimage1】
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配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
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