第66回「雑穀エキスパート講座」受講申込み受付開始 ― 雑穀を正しく理解し、実務に活かす体系的オンライン講座 ―
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀を正しく理解し、実務に活かすための専門知識を体系的に学べる資格講座「第66回雑穀エキスパート講座」の受講申込み受付を開始いたしました。
■ 雑穀の価値を“理解し、活かし、伝える”人材を育成
近年、健康志向の高まりや食の多様化、さらには環境配慮や食料安全保障への関心の高まりを背景に、雑穀の価値が改めて注目されています。こうした中、雑穀を正しく理解し、その特性を活かして社会に伝えていく人材の重要性が一層高まっています。
本講座は、雑穀の基礎知識から実務に活かせる専門的内容までを体系的に学び、「理解・活用・提案・発信」ができる人材の育成を目的とした資格講座です。
2005年の開講以来、約20年にわたり実施され、これまでに約3,000名の認定者が、商品開発、流通、営業、料理、研究、地域振興など幅広い分野で活躍しています。
■ 全講義・認定試験をオンラインで実施
本講座は、講義動画の配信および認定試験をすべてオンラインで実施します。
これにより、国内外を問わず、時間や場所にとらわれることなく受講が可能となり、多様な立場の方が学びやすい環境を整えています。
■ カリキュラム（全6章構成）
雑穀に関する知識を体系的に整理し、段階的に理解を深める構成となっています。
第1章 雑穀とは何か ― 定義・価値・歴史
第2章 雑穀の種類と特徴
第3章 雑穀の生産・調整・流通
第4章 加工・調理における雑穀特性
第5章 雑穀と栄養・健康
第6章 雑穀を取り巻く制度と市場
基礎から応用までを網羅し、実務や活動に活かせる視点を養います。
■ このような方におすすめ
・雑穀を扱う業務に携わり、体系的に学びたい方
・商品開発やメニュー提案に活かせる知識を身につけたい方
・雑穀の価値を正しく理解し、伝えたい方
・食品・流通・栄養・料理・地域振興分野に関わる方
■ 講座概要
【講義動画配信】2026年6月5日（金）～7月2日（木）
【オンライン認定試験】
A日程：2026年7月3日（金）
B日程：2026年7月4日（土）
※いずれかを選択
■ 詳細・お申込み
第66回雑穀エキスパート講座 募集案内はこちら
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
■ 日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、2004年の設立以来、雑穀の普及と健全な市場形成を目的に活動しています。資格講座の運営、調査研究、情報発信、日本雑穀アワードの実施などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝えています。
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346243/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
■ 雑穀の価値を“理解し、活かし、伝える”人材を育成
近年、健康志向の高まりや食の多様化、さらには環境配慮や食料安全保障への関心の高まりを背景に、雑穀の価値が改めて注目されています。こうした中、雑穀を正しく理解し、その特性を活かして社会に伝えていく人材の重要性が一層高まっています。
本講座は、雑穀の基礎知識から実務に活かせる専門的内容までを体系的に学び、「理解・活用・提案・発信」ができる人材の育成を目的とした資格講座です。
2005年の開講以来、約20年にわたり実施され、これまでに約3,000名の認定者が、商品開発、流通、営業、料理、研究、地域振興など幅広い分野で活躍しています。
■ 全講義・認定試験をオンラインで実施
本講座は、講義動画の配信および認定試験をすべてオンラインで実施します。
これにより、国内外を問わず、時間や場所にとらわれることなく受講が可能となり、多様な立場の方が学びやすい環境を整えています。
■ カリキュラム（全6章構成）
雑穀に関する知識を体系的に整理し、段階的に理解を深める構成となっています。
第1章 雑穀とは何か ― 定義・価値・歴史
第2章 雑穀の種類と特徴
第3章 雑穀の生産・調整・流通
第4章 加工・調理における雑穀特性
第5章 雑穀と栄養・健康
第6章 雑穀を取り巻く制度と市場
基礎から応用までを網羅し、実務や活動に活かせる視点を養います。
■ このような方におすすめ
・雑穀を扱う業務に携わり、体系的に学びたい方
・商品開発やメニュー提案に活かせる知識を身につけたい方
・雑穀の価値を正しく理解し、伝えたい方
・食品・流通・栄養・料理・地域振興分野に関わる方
■ 講座概要
【講義動画配信】2026年6月5日（金）～7月2日（木）
【オンライン認定試験】
A日程：2026年7月3日（金）
B日程：2026年7月4日（土）
※いずれかを選択
■ 詳細・お申込み
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https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
■ 日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、2004年の設立以来、雑穀の普及と健全な市場形成を目的に活動しています。資格講座の運営、調査研究、情報発信、日本雑穀アワードの実施などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝えています。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346243/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
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