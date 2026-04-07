国内外で13店舗を展開するハラル対応レストラン「帆のる」では、3月16日(月)より「帆のる ぷれみあ Air HANEDA店」(羽田空港内)「帆のるの和牛うどん＆らーめん浅草店」にて健康オイル「アマニ油」「MCTオイル」を取り入れた新メニュー『1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるラーメン／まぜそば』の提供を開始いたしました。

「帆のる ぷれみあ Air HANEDA店」では鶏白湯ラーメン、まぜそば、ヴィーガンラーメン、ヴィーガンまぜそばの全4種類を展開し、「帆のるの和牛うどん＆らーめん浅草店」では鶏白湯ラーメンとまぜそばの2種類を提供いたします。









■帆のるとは…

「帆のる(Honolu)」は、国内最大手のハラル対応レストランブランドとして、これまでに国内外の多くのムスリム旅行者から高い評価を受けてきました。本店舗では、人気のスパイシー唐揚げラーメン、和牛ラーメン、和牛カツカレーといったハラル基準を満たした人気メニューの他に、新たにヴィーガンカツカレー、ヴィーガンお子様ランチといったヴィーガンメニューが追加されました。日本人の舌にも合う“本当に美味しいハラル＆ヴィーガン料理”を追求しています。





帆のる ぷれみあ Air HANEDA店





＜限定新メニュー＞

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れる鶏白湯ラーメン

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるまぜそば

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンラーメン

※帆のる ぷれみあ Air HANEDA店のみ

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンまぜそば

※帆のる ぷれみあ Air HANEDA店のみ









＜ご担当者コメント＞

今回の新作は、通常使用している鶏油やネギ油の一部をアマニ油とMCTオイルに置き換えた帆のるならではの新しいラーメンです。全身のめぐりを整える「アマニ油」、脂肪燃焼を高める「MCTオイル」の2種類の健康オイルを、お客様ご自身で仕上げにかけていただくことで、視覚的にも“良い油を摂っている”ことを実感できるよう工夫しました。味わいはそのままに、日常の食事の中でカラダの健康を意識できる一杯に仕上げています。ぜひお召し上がりいただきたい自信作です。









＜商品情報＞

メニュー名：

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れる鶏白湯ラーメン

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れる鶏白湯ラーメン





1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるまぜそば

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるまぜそば





1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンラーメン

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンラーメン





1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンまぜそば

1日分のオメガ3・MCTオイルが摂れるヴィーガンまぜそば





期間：「帆のる ぷれみあ Air HANEDA店」(羽田空港内)

3月16日(月)から2カ月程度を予定

「帆のるの和牛うどん＆らーめん浅草店」

3月16日(月)から2カ月程度を予定





＜店舗情報＞

店名 ： 帆のる ぷれみあ Air HANEDA店／

帆のるの和牛うどん＆らーめん浅草店

店舗情報： https://halalramen-honolu.net/

※所在地、電話番号、営業時間等は店舗のHPにてご確認ください。









■「ヘルシーオイル・プラス・コンソーシアム」について

脂質は体内でさまざまな働きを担う必須の栄養素です。からだを動かす効率的なエネルギー源であるだけでなく、健康でいるために、多彩な役割を果たしています。近年特に注目されているのが、脂肪の燃焼を高める「MCT」と、からだ本来の機能を整える「オメガ3(アマニ油・えごま油)」です。「ヘルシーオイル・プラス・コンソーシアム」は、「MCT分科会」と「オメガ3分科会」を持つ機関として、専門家の知見や最新研究などを交えながら、脂質・油脂の栄養全般、MCT、オメガ3の健康価値を広く発信していきます。