株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）の子会社である株式会社BrainPad AAA（ブレインパッド エーキューブ、所在地：東京都港区、代表取締役 辻 陽行、以下：BrainPad AAA）は、保守・メンテナンス業務の人材不足を解決するため、「COROKO Field Intelligence（コロコ・フィールド・インテリジェンス）」のα版を2026年5月より提供開始することを発表します。

「COROKO Field Intelligence」は、現場の人材不足を解決するAIエージェント「COROKO」シリーズの第二弾のサービスです（*1）。そして、α版のトライアル利用によりサービス検証に協力いただくPoCパートナーの先行申込受付を本日より開始いたします。





PoCパートナーのお申込みや、サービスのお問い合わせ先： COROKOに関するお問い合わせ（https://go.brainpad.co.jp/l/391552/2025-09-25/j5p2gw）









「COROKO Field Intelligence」は、AIエージェントが作業マニュアルや過去の社内問合せ、製品の取扱説明書などの蓄積データに基づき、現場作業員へリアルタイムでアドバイスを実施し、ベテラン技術者が不在の現場でも高度なメンテナンス業務を遂行できるように支援します。





■ 「COROKO Field Intelligence」開発の背景 ～保守・メンテナンスの需要増に対する深刻な人材不足～

日本では、高度経済成長期に多くの建物が建設され、それらが築50年を迎えようとしています。トンネルや下水道などの社会インフラについても、今後老朽化の割合が急増していく見込みです（*2）。人口が減少する中、AI等の技術を活用したインフラ維持管理の高度化・効率化の必要性が高まっています（*3）。

一方、日本の社会インフラを支える保守・メンテナンス業界は、深刻な労働力不足に直面しています。『ビルメンテナンス情報年鑑2025』におけるビルメンテナンス業の悩みごとは「現場従業員が集まりにくい」が 89.5％で最多となっています（*4）。

BrainPad AAAは、これまで「COROKO Manual」によってAIで動画マニュアルの作成を効率化する支援を行ってきました。そしてその次に、現場での「作業」そのものを支援し、一人あたりの生産性を向上するため第二弾「COROKO Field Intelligence」の開発に至りました。





■ 「COROKO Field Intelligence」の概要 ～AIエージェントが「現場のバディ」に～

「COROKO Field Intelligence」は、AIエージェントが現場の作業員と連携し、適切な解決策をその場で提示するソリューションです。AIは、作業員が直面している状況を文脈で理解し、過去の解決事例や作業マニュアルなどから最適な対応策を抽出します。

例えば、以下の作業でも、AIエージェントが入力情報から状況を判断し、遠隔操作方法や手順を提示することで、現地にベテランがいなくても低コストで正確なメンテナンスを完結させることが可能となります。





【対象となる業務領域の例】

・ビル／住宅設備の点検・修理業務

・インフラの保守点検

・工場の設備保全業務





【具体的な発生状況と解決方法の例】

・製品に表示されているエラーコードを撮影すると、解決手順を提示

・設備の故障・摩耗状況から交換や修理すべき部品を提案

・紙に書いたチェックリストを撮影すると自動で転記









■ 「COROKO Field Intelligence」 3つのコンセプト

１． 既存ドキュメントの完全活用による「情報迷子」の解消

マニュアル・FAQ・機器説明書など、現場で使われているあらゆるドキュメントをAIが取り込み、必要な情報を即座に引き出せる状態に整備します。「どこに書いてあるかわからない」「古いバージョンを参照していた」といった問題を根本から解消します。





２．AIとのやり取りで進む、インタラクティブな現場アシスト

作業員がその場で状況を入力・質問するだけで、AIが文脈を理解しながら適切な対処法や手順を提示します。一問一答ではなく対話形式で問題を絞り込めるため、経験の浅いメンバーでもベテランに近い判断を現場で実行できます。





３． 手書き・現場画像からの報告書作成を自動化

点検結果や作業内容を手書きメモや現場写真で記録するだけで、AIが内容を読み取り、報告書・点検レポートへの記述・転記を自動で行います。報告業務の負担を削減しながら、現場データを組織のナレッジとして継続的に蓄積します。





■ PoCパートナーの募集概要

BrainPad AAAは、「COROKO Field Intelligence」を実際に使いながら一緒に磨きこんでいただくPoCパートナーを、本日より募集します。PoCパートナーによるトライアル利用を通じて有用性・効果の検証を行い、さらに必要となる機能・価値を明確化し、正規版としての実務利用に向けてエージェントを洗練させていく計画です。

■ 「NexTech Week 2026【春】AI・人工知能EXPO」にて「COROKO Field Intelligence」のデモを初公開

BrainPad AAAは、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「NexTech Week 2026【春】AI・人工知能EXPO」に出展します。

当日は、「COROKO Field Intelligence」が現場作業をどのようにアシストするのか、動画を用いたデモンストレーションを初公開します。最新の現場×AI技術をぜひ会場にてご体感ください。









■ 株式会社BrainPad AAA 代表取締役社長 CEO 辻 陽行 コメント





当社は、「COROKO Manual」の提供を通じて、現場に蓄積された知識をかたちにする支援を続けてきました。その経験を通じて改めて実感したのは、現場はマニュアルだけで回っているわけではないということです。ベテランの経験知や、過去の対応から積み上げられた判断の積み重ねが、日々の業務を支えています。

人口減少が進む中、そうした知見を持つ人材を維持するのが難しくなっていく現実に向き合うために、「COROKO Field Intelligence」の提供を決めました。

蓄積された業務知見をAIエージェントが引き受け、経験の浅いスタッフでもベテランに近い判断を現場で実行できる状態を本サービスで実現していきます。





■ 今後の展望

BrainPad AAAは、PoCパートナーとの共同検証を通じて、2026年内に「COROKO Field Intelligence」の正式版をリリースする予定です。また、AIエージェントによる自律的な支援機能の強化を進め、AIエージェントと協働することで、一人ひとりがより広い範囲の業務を安心して担える環境の実現を目指してまいります。





（*1）第一弾は、作業の動画を撮るだけで、マニュアルや報告書をAIエージェントが自動で作成するサービスを指す。

https://www.brainpad.co.jp/news/2025/10/07/24167

（*2）国土交通省「社会資本の老朽化の現状」

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/roukyuukanogenjou.pdf

（*3）総務省「令和7年版 情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd132110.html

（*4）公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会「ビルメンテナンス情報年鑑2025」

https://cdn.j-bma.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/03155707/2025_bmiy55_report.pdf









■ ご参考情報

● 「COROKO」サービスサイト https://coroko.jp/

● 株式会社BrainPad AAAについて https://brainpad-aaa.ai/

本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2025年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 辻 陽行

資本金：1億円

事業内容：AI エージェントサービスの開発・提供、AI エージェント活用のコンサルティング

● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp





＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。





以上