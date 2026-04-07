株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗、以下「当社」)は、「おいしくちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたグミブランド「Gummy-na(グミーナ)」から、機能性表示食品である『グミーナ むくみケア』(希望小売価格：オープン価格)を2026年4月14日(火)より順次発売いたします。





グミーナ むくみケア





【「グミ」で、セルフケアのハードルを解消】

休息時間の「甘いものを食べたい」「ちょっと気分転換したい」と思える瞬間に寄り添いながら、心と体をいたわる。 お菓子だからこそ実現できる、やさしく前向きなセルフケアのあり方を、Gummy-na(グミーナ)は提案します。





日常生活の中での座りっぱなしや長時間の立ち仕事など、むくみが気になる場面は少なくありません。一方で、サプリメントや専門的なケアは「続けること」に負担を感じたり、忙しさの中でつい後回しになってしまいがちです。

そこで、爽やかな甘酸っぱいレモン味のグミを楽しみながら、顔や脚のむくみが気になる方のセルフケアを手軽にサポートする商品として、『グミーナ むくみケア』を発売します。









【ブランド担当者コメント】

「セルフケアを、もっと自由で楽しいものにしたい」という想いから、生まれたのがグミーナです。

今回新発売の『むくみケア』は、昨今多くの女性が抱える「夕方になると脚が重だるい」「デスクワークや立ち仕事でふくらはぎがパンパンになる」などの“むくみ悩み”に着目し、忙しい毎日の中でも、無理なく続けられる新しいセルフケアの形を提案したいという想いを込めて開発しました。

グミーナはグミの形状や食感、フレーバーを、それぞれの悩みやシーンに合わせて、あえて一つ一つ違う設計にしています。

グミを選ぶこと自体の楽しさやおもしろさを大切にしながら、その日の気分で選べる「自分へのご褒美兼セルフケア」として、多くの方のバッグの中にそっと忍ばせていただけたらうれしく思います。









【商品特徴】

グミーナ むくみケア(機能性表示食品)／届出番号：K351

1袋(36g)当たり レモン由来モノグルコシルヘスペリジン 300mg配合。





●Gummy-na(グミーナ)シリーズから、新たにレモン由来モノグルコシルヘスペリジンを配合した機能性表示食品がラインアップ

レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する機能があることが報告されています。

※レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mg





●やわらかいふわぷに食感×レモン風味

仕事などでたまった気分をリフレッシュするような甘酸っぱい味わいと、リラックスタイムを楽しめるやわらかなふわぷに食感に仕上げました。









【商品概要】

商品名 ：グミーナ むくみケア

内容量 ：36g

賞味期間 ：240日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：オープン価格





●商品名：グミーナむくみケア

●届出番号：K351

●機能性表示：レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する機能があることが報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●医薬品ではありません。病気の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。









【Gummy-na(グミーナ)シリーズの展開について】

Gummy-na(グミーナ)は、本商品も合わせて全8ラインナップ。「グミを楽しみながらちゃっかりセルフケアしたい」「今日は気分を上向きにしたい」など、その日の体調やシーンに合わせてお選びいただけるよう、栄養素はもちろん、フレーバー、食感、形状に至るまでこだわった、日替わりで楽しんでも飽きのこないバラエティ豊かなラインナップを展開いたします。

各商品の詳細は、ぜひ公式ホームページをご覧ください。





公式リンク： https://montoile.co.jp/brand/gummyna/









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

URL ： https://montoile.co.jp/