伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」は、本年4月22日（水）に開業25周年を迎えます。25年間の感謝を込めて、ワンコインでご入浴いただけるキャンペーンや、記念タオルのプレゼント企画を実施します。ぜひこの機会に、良質な泉質の温泉で心身ともに癒される、くつろぎの時間をお楽しみください。





〇ワンコイン日帰り入浴キャンペーン

通常大人1,400円、小人1,000円のところ、期間中はワンコイン（500円）で日帰り入浴をお楽しみいただけます。

【実施期間】4月22日（水）～4月30日（木）の9日間

【実施時間】9：00～15：00

【料 金】お一人様（4歳以上） 500円（税込）※バスタオル・フェイスタオル（無地）付き





〇「ひまわりの湯タオル」プレゼント企画

期間中、毎日先着25名様（日帰り入浴の方が対象）に、ご自宅のお風呂でもお楽しみいただける、25周年の記念ロゴの刺繍をあしらった「ひまわりの湯タオル」をプレゼントします。

【実施期間】4月22日（水）～4月30日（木）の9日間





伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」とは

三重県にある複合リゾート施設「志摩スペイン村」内に2001年4月22日開業。全面ガラス張りの開放感あふれる屋内大浴場や、伊雑ノ浦を一望できる露天風呂などがあり、pH値8.6のアルカリ性単純温泉のしっとりなめらかな肌触りのよい泉質です。

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