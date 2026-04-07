NEXCO東日本北海道支社(札幌市厚別区)は、ETC車限定で北海道内すべての高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(略称・道トク)を、3月24日(火)14時から販売開始しました。

旅行のご予定に合わせて、春から秋(4月～11月)と冬(12月～3月)でエリアや価格が異なる複数のプランと利用特典をご用意しました。

利用期間中は高速道路を使えば使うほどお得になるこの商品を活用し、四季折々の魅力あふれる北海道内の旅をお楽しみください。





HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす メインビジュアル





1.利用期間

令和8年4月1日(水)～令和9年4月2日(金)

※一部ご利用いただけない期間があります









2.プラン・販売価格

【A期間：令和8年4月1日(水)～12月6日(日)】

・北海道内の高速道路全線が乗り降り自由





●普通車

2日間 8,000円、3日間 9,000円、4日間 10,700円、5日間 11,700円、6日間 12,700円、7日間、13,700円





●軽自動車等

2日間 6,400円、3日間 7,200円、4日間 8,100円、5日間 9,200円、6日間 10,200円、7日間 11,200円





【B期間：令和8年12月1日(火)～令和9年4月2日(金)】

・「道北」、「道東」、「道南」各エリア内の高速道路が乗り降り自由

・販売価格は「道北」、「道東」、「道南」の3プラン共通





●普通車

2日間 6,500円、3日間 7,600円





●軽自動車等

2日間 5,200円、3日間 6,100円









3. 申し込み方法

(1)3月24日(火)14時からA期間の販売を開始します。高速道路のご利用開始までに、「ドラぷら」からお申し込みください。高速道路のご走行前であれば、当日でもお申し込みできます。

(ドラぷらURL： https://www.driveplaza.com/etc/drawari/)





(2)B期間(令和8年12月以降ご利用開始分)の販売開始時期は未定です。決まり次第、当社ホームページにてお知らせします。









4. ご利用上の注意点

(1)本商品ご利用開始後の解約・返金はいたしかねますので、事前に気象情報・交通情報をよくご確認のうえご出発ください。高速道路のご走行前であれば、解約可能です。





(2)ご利用期間内の通行料金が「道トク」の料金に満たなかった場合でも、差額は返金しません。

なお、ご利用の距離や時間帯によっては、「道トク」をご利用いただくよりも、ETC割引をご利用いただく方が割安となる場合がありますので、十分ご検討のうえお申し込みください。





(3)本プランをレンタカーでご利用の場合、必ずお客さまご自身のETCカードにてご利用ください。

レンタルETCカードはご利用いただけません。









5. アンケートプレゼント

「道トク」ご利用後に専用ページからアンケートにお答えいただくと、QUOカード2,000円分が、抽選で計100名さま(A期間：60名、B期間：40名)に当たります。









6. 地域振興に向けた取り組み

NEXCO東日本北海道支社は、「道トク」の販売を通して北海道の観光需要を喚起し、地域経済の活性化に寄与することを目的とした、様々な取り組みを行っています。





(1)おトクな利用特典で高速道路沿線地域での観光・消費を活性化

北海道内各地の事業者さまのご協力のもと、高速道路を降りて立ち寄りたくなる利用者限定特典をご用意しました。

特典1 シーニックバイウェイ北海道の各ルートにある施設で割引などのサービス

特典2 アウトレットモールを含む道内商業施設で割引などのサービス

特典3 対象レンタカー会社でノベルティプレゼントなどのサービス

特典4 道外就航フェリー・対象遊覧船・離島航路フェリーに割引価格でのご乗船などのサービス

特典5 道内各地の温浴施設で日帰り入浴割引などのサービス

特典6 道内の飲食店等でサービスが受けられる地域寄り道特典

※特典施設とご利用条件は、以下専用ページをご覧ください。

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/tokuten2026.html

※特典施設は変更となる場合があります。最新の特典施設は専用ページよりご確認ください。





(2)事業者さまへのお願い

ドラ割と連携した観光関連サービスをご検討いただける事業者さまがいらっしゃいましたら、NEXCO東日本北海道支社料金企画課(代表 Tel.011-896-5211)までご連絡ください。









7. おトクなキャンペーン

(1)ETCマイレージサービスのポイントプラスキャンペーン

当社が販売するドラ割を平日のみの利用期間でお申し込みのうえご利用いただいた場合、ドラ割販売価格の15％分のETCマイレージポイントを追加付与するキャンペーンを実施中です。

https://www.driveplaza.com/assets/pdf/etc/drawari/mileage/info_mileage_20221025.pdf





(2)E-NEXCOポイントプレゼント

E-NEXCO passでご利用のお客さまに、通常のポイントに加えてE-NEXCOポイントを50ポイントプレゼントします。









■「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」利用期間

A期間

最終利用開始日は、11月30日(月)で、12月1日(火)以降はお申込みできません





「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」A期間





B期間

最終利用開始日は、3月31日(水)で、4月1日(木)以降はお申込みできません





「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」B期間





■「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」対象エリア

≪A期間：令和8年4月1日(水)～12月6日(日)≫

(11月30日(月)利用開始分まで)

対象エリア：北海道内の高速道路全線が乗り降り自由





北海道内の高速道路全線が乗り降り自由





≪B期間：令和8年12月1日(火)～令和9年4月2日(金)≫

(3月31日(水)利用開始分まで)

対象エリア：「道北」・「道東」・「道南」各エリア内の高速道路が乗り降り自由





「道北」・「道東」・「道南」各エリア内の高速道路が乗り降り自由





シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、景観・シーン(Scene)の形容詞シーニック(Scenic)と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Byway)を組み合わせた言葉です。

みちをきっかけに地域と行政が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づくり」を行う取り組みです。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域おすすめの絶景ポイントの整備や情報発信など、それぞれの地域ごとに特徴ある活動を展開しています。現在、15の指定ルートと2つの候補ルートがあり、約500団体が活動しています。NEXCO東日本北海道支社も、この取り組みに参画しています。

詳しくは、シーニックバイウェイ北海道ホームページ( http://www.scenicbyway.jp/ )をご覧ください。









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