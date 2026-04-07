株式会社京阪ザ・ストア（本社：大阪市中央区、社長：達川 俊夫）は、関西エアポート株式会社が進める関西国際空港T１リノベーションPhase４において、第１ターミナル国際線出国エリアに「ユニクロ 関西空港出国エリア店」を出店いたします。今般、その開業日が2026年6月2日（火）に決定いたしましたので、お知らせいたします。 弊社では、2006年３月の「ユニクロ 京阪守口店」の開業を皮切りに、株式会社ファーストリテイリングとの事業提携契約に基づき、駅ナカ、地下街といった立地で５店舗(2026年3月時点)のユニクロ店舗を運営しています。 今般、第１ターミナル国際線出国エリアに当社が運営する「ユニクロ 関西空港出国エリア店」が出店することで、日本からの旅立ちの時に、お客様に季節を問わず、高機能・高品質なユニクロの代表的なアイテムを提供。シンプルで上質な世界中のあらゆる人の生活を豊かにするための服、ユニクロの『LifeWear』を発信していきます。

【ユニクロ 関西空港出国エリア店 店舗概要】

・開業日時

2026年6月2日（火）7時

・営業時間

7時～23時

・店舗面積

約36坪

・場所

関西国際空港 第１ターミナル国際線出国エリア

【京阪ザ・ストア運営 ユニクロ店舗】

ユニクロ 京阪守口店 (2006年３月開業)ユニクロ 京都駅八条口店 (2008年10月開業)ユニクロ なんばウォーク店 (2009年８月開業)ユニクロ ekimo梅田店 (2014年４月開業)ユニクロ 阪急大阪梅田店 (2020年６月開業)

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