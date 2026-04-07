株式会社RintoDesign（本社：東京都）主催、「はじめての音楽会」が2026年5月5日（火・祝）にSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターB1Fコミュティーホール（東京都渋谷区神宮前1-1-10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/14302https://rintodesign.net/uHEmrOzP2/20260505

株式会社RintoDesignは、2026年5月5日（火・祝）、SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターにて、親子で楽しめるクラシックコンサート「はじめての音楽会」を開催いたします。ゴールデンウィークの特別企画として、0歳から入場可能。演奏鑑賞だけでなく、ヴァイオリンやチェロに実際に触れられる「楽器体験コーナー」も実施いたします。こどもの日特別企画！お子様にはお菓子のプレゼント付き♪

東京ハーモニー・オーケストラ

身近な会場で“生の演奏”に触れ、音楽を楽しむきっかけをつくることを目的と、鑑賞に加えて、弦楽器の体験を設け、全ての世代の方々が安心して本物の文化芸術を楽しめる活動を行っています！

公演概要

はじめての本物に出会う日。きいて、さわって、音楽デビュー！『はじめての音楽会』公演期間：2026年5月5日 (火・祝)会場：SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターB1Fコミュティーホール（東京都渋谷区神宮前1-1-10）■出演者東京ハーモニー・オーケストラ■公演スケジュール2026年5月5日（火・祝）10:30 開場（楽器体験）11:00 開演（公演）【プログラム】（予定）きらきら星変奏曲フニクリフニクラ（鬼のパンツ）ラデツキー行進曲チャルダッシュ他■チケット料金【前売】一般（中学生以上）：1,500円子ども（3歳から小学生）：800円【当日】一般（中学生以上）：1,800円子ども（3歳から小学生）：1,100円（全席自由・税込）※0歳から2歳無料

チケットサイト「カンフェティ」

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