兵庫県明石市の就労継続支援B型事業所「創作支援舎ほのぼの」は、創作活動を柱に据えた表現者たちの拠点です。元舞台監督の所長のもと、プロの舞台装置制作や大型インスタレーションを仲間と共に手掛けるクリエイティブな環境が最大の特徴です。20代から70代まで多様な個性が集い、障がいを「特性」から「強み」へと変えて社会へ発信しています。福祉の枠を超え、自ら感動を創り出す表現集団として、新たな共生社会の形を追求しています。

【助成金ゼロからの再挑戦】和太鼓奏者・山岡孝平の夢を支える「架け橋」を共に

兵庫県明石市の就労継続支援B型事業所「創作支援舎ほのぼの」に所属する和太鼓奏者、山岡孝平（愛称：こうちゃん）。彼の魂を揺さぶる力強いビートと、演奏後のチャーミングな投げキッスは、これまで多くの人々に勇気と笑顔を届けてきました。そんな彼が再び挑む大舞台、単独コンサート**『こうちゃんの架け橋2』**が2026年4月26日、神戸市垂水区のレバンテホールで開催されます。しかし、この開催の裏には大きな壁がありました。

■ 資金難という逆境を「仲間の絆」で突破する

4年前の前回公演では270万円の助成金がありましたが、今回は一切の助成金を受けられないという厳しい現実に直面しました。一時は開催を危ぶむ声もありましたが、山岡孝平の「もう一度あの舞台に立ちたい」という情熱、そして彼を支える仲間たちの想いは消えませんでした。「助成金がないなら、自分たちの手で道を切り拓こう」――。そう決意し、私たちはクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、目標金額300万円の支援募集を開始いたしました。

■ 支援金で実現する「本物のステージ」と「アーティストの尊厳」

今回のプロジェクトには、単なる開催費用の補填を超えた、2つの大きな使命があります。

1. クリエイティブ集団としての矜持： 主催の「ほのぼの」は、舞台装置制作のプロフェッショナルでもあります。支援金は、仲間たちが自ら手掛ける本格的な舞台美術や、572席の大ホールに見合う最高の音響・照明演出に充てられます。

2. 正当な対価の支払い： 福祉の枠組みに甘んじることなく、客演するプロのアーティスト（元NHKうたのお兄さんやタップダンスグループ、和太鼓の師匠方）へ誠実な出演料を支払います。これは、表現者としてのリスペクトを示し、障がいのあるなしに関わらず誰もが「プロ」として認められる社会を創るための挑戦です。

■ あなたが、新しい「架け橋」の一部に

このコンサートは、山岡孝平一人のステージではありません。彼を囲む多彩なアーティスト、そして舞台裏を支える「ほのぼの」の仲間たち全員で創り上げる、共生社会の象徴です。クラウドファンディングを通じて寄せられる支援は、この「架け橋」を支える大切な礎となります。リターンには、山岡孝平さんからのお礼文を郵送いたします。

「支援を受ける側」から「感動を贈り、社会を動かす側」へ。 助成金という後ろ盾を失ったからこそ見えた、新しい自立の形。皆様の温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。

■ クラウドファンディング詳細

https://camp-fire.jp/projects/934297/view

目標金額: 3,000,000円形式: All-in方式（目標未達でもリターンをお届けし、公演を実施します）プロジェクト名： 和太鼓コンサート開催！ハンディーキャップを持つ仲間たちに勇気と希望を！募集期限： 2026年5月31日（プロジェクトページ参照 ※残日数のみ表示）リターン例： 山岡孝平さんからのお礼文を郵送いたします。 価格に関わらず同じ内容のお礼文になります。

■コンサート開催概要

題名： こうちゃんの架け橋2日時： 2026年4月26日（日） 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:30会場： 神戸市垂水区文化センター・レバンテホール（572名収容）神戸市垂水区日向1-5-1（レバンテ垂水2番館3階）JR「垂水」駅、 山陽電鉄「山陽垂水」駅 北東へ徒歩3分入場料： 当日・前売り 3,000円 障害者割引 2,500円 主催： 一般社団法人 ほのぼの 協力： こうべ輪太鼓センター 後援： サンテレビ・神戸新聞・神戸市社会福祉協議会・神戸市教育委員会・明石市社会福祉協議会・明石市教育委員会 チケット申し込み： ほのぼの 078-913-5315 コッコロ 090-9624-6598

出演： 山岡孝平塩原良、愛漣和美、坂口公美子 （和太鼓）新井宗平、山本かずみ＆新井咲 （元NHKうたのお兄さん・おねえさん）矢谷トモヨシ＆雪井良太キャンサーズ くるみ・紗衣・びっけ (映画「小春日和～ Indian Summer～」2026年5月公開の出演者)ダイヤモンド・ファイヤー （タップダンスグループ） ほかその他： 山岡孝平作品、グッズを販売展示します。また、長野県飯田市からの参加 Ren くんの作品も展示します。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=NAwxkDsgKj4

【団体概要・お問い合わせ先】一般社団法人 創作支援舎ほのぼの所在地： 兵庫県明石市本町二丁目5番13号 玉澤ビル201号室代表理事： 那須 徹哉担当者： 那須 徹哉電話番号： 078-913-5315メールアドレス： nasu @honobono-akashi.org