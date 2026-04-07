「ABEMA PPV」で全試合生中継！4月12日（日）開催『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』前日公開計量を無料生中継＆冒頭6試合の無料放送も決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年4月12日（日）にマリンメッセ福岡 A館にて開催する『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（以下、『RIZIN LANDMARK 13』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。

このたび、本大会の冒頭6試合を無料放送することを決定したほか、大会前日に実施される公開計量の模様を無料生中継いたします。

本大会では、ベルトをかけた2つのタイトルマッチをはじめ、国内外のトップファイターによる注目カードが多数ラインナップ。フェザー級タイトルマッチでは、圧倒的なフィジカルと完成度の高い総合力を誇るラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手と、キックボクシング界を代表する実力者であり総合格闘技でも存在感を示してきた久保優太選手が激突。RIZINフェザー級王座をかけた約1年4か月ぶりの再戦に大きな期待が寄せられています。

さらに、バンタム級タイトルマッチでは現王者ダニー・サバテロ選手と後藤丈治選手が対戦。RIZINバンタム級の頂点を決める一戦として注目を集めています。

そのほかにも、元Bellatorライト級王者パトリッキー・ピットブル選手と堀江圭功選手の対戦をはじめ、萩原京平選手、神龍誠選手、浜崎朱加選手、摩嶋一整選手ら人気・実力を兼ね備えた選手が多数出場。2026年のRIZIN戦線を大きく左右する重要な一戦の数々が福岡の地で繰り広げられます。

「ABEMA」では、本大会の冒頭6試合を無料放送するほか、出場選手が一堂に会する前日公開計量の模様を4月11日（土）15時30分より無料生中継。決戦を目前に控えた選手たちの緊張感あふれる表情やフェイスオフなど、見逃せない瞬間をお届けいたします。

本大会の前売り視聴チケットは、3月13日（金）12時から4月11日（土）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは4月12日（日）0時から23時59分まで6,000円（税込）アーカイブ視聴チケットは4月13日（月）0時から4月17日（金）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用した、フェザー級タイトルマッチ／ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手 vs. 久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。

キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin13-20260412）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。

購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 13』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA前日計量』 概要

放送日時：2026年4月11日（土）15時30分～

放送チャンネル：格闘チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports2/slots/CPXNp2Y99ushbV



■ABEMA PPV 『RIZIN LANDMARK 13』 概要

配信日時：2026年4月12日（日）12時30分～ （配信開始12時～）

見逃し配信：2026年4月17日（金）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/443e6ad7-6303-49f3-8edc-791aed2ba0ab

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年3月13日（金）12時～4月11日（土）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月12日（日）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月13日（日）0時～4月17日（金）21時まで

▼購入特典

『RIZIN LANDMARK 13』大会当日の写真を使用した、ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手、久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN LANDMARK 13』 対戦カード

第12試合／フェザー級タイトルマッチ ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太

第11試合／バンタム級タイトルマッチ ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治

第10試合／堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル

第9試合／萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ

第8試合／福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ

第7試合／朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム

第6試合／神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー

第5試合／浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ

第4試合／摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー

第3試合／ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥

第2試合／本田良介 vs. 火の鳥

第1試合／井上聖矢 vs. 宮川日向

OPENING FIGHT 第4試合／八尋大輝 vs. 岡本瞬

OPENING FIGHT 第3試合／山崎鼓大 vs. 有松朋晃

OPENING FIGHT 第2試合／大木良太 vs. 荒井銀二

OPENING FIGHT第1試合／今村流星 vs. YU-KI