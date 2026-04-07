累計動員8.5万人！ロバート 秋山竜次 presents 「10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会」 4月25日(土)より、待望の札幌PARCOにてスタート！

株式会社パルコ

札幌PARCO（北海道札幌市中央区南1条西3-3）は、札幌PARCO 7F PARCO FACTORYにて、2026年4月25日(土)から5月17日(日)までの期間、ロバート 秋山竜次が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るクリエイティブコンテンツ「クリエイターズ・ファイル」の大規模展覧会を開催いたします。

本展は、2017年～2018年にかけて全国10都市にて巡回開催し、約1年間で累計25万人を動員した展覧会「ロバート 秋山竜次プレゼンツ クリエイターズ ・ファイル祭」をより一層パワーアップ。胸やけ必至の濃厚でクリエイティブな数々の展示が目白押しな大博覧会です！物販会場では、展覧会キービジュアルがデザインされた記念グッズやアパレル・雑貨・カレンダーなどのクリエイターズ・ファイル公式グッズも販売いたします。

2025年8月～9月に開催された池袋会場では連日多くの来場者で賑わい、その後の福岡、名古屋、心斎橋、仙台、広島を合わせて、来場者数は累計8.5万人を突破。待望の札幌会場でも、秋山竜次扮する人気クリエイター「ペリー・キー」「YOKO FUCHIGAMI」「藤木みず江」との2ショット写真が撮れるイベントを開催いたします。

■札幌会場開催概要

「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 札幌」

会期 ：2026年4月25日(土)～5月17日(日) 10:00-20:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

会場：札幌PARCO 7F PARCO FACTORY （北海道札幌市中央区南1条西3-3）

入場料：一般1,200円、中高生1,000円、小学生700円※入場特典付き ※未就学児無料

主催：PARCO 企画制作：CTB／YOSHIMOTO KOGYO／SUNNYES／PARCO

協力：SUPER MARKIT／BSよしもと 制作協力：SUNBOARD

Graphic Design：SHINTARO KIRA

公式サイト：https://art.parco.jp/sapporo/detail/?id=1885

■展示内容の一部をご紹介！

【クリエイターの巣】

これまでに登場した100人を超える全クリエイターが勢揃いする部屋でお出迎え！最新のクリエイター「事実上シャンでりあ」も登場！はやくも胸やけ間違いなしのフォトスポット！

クリエイターの巣

【YOKO FUCHIGAMI ランウェイ】

来場者がトータル・ファッション・アドバイザー YOKO FUCHIGAMIの専属モデルに!?

オーディエンスとして参列する著名クリエイターたちにも見守られながら華麗にランウェイデビュー！

YOKO FUCHIGAMI ランウェイ

【カンペリーザホテル主催ディナーショー】

会場内にカンペリーザホテルの「栗の間」が登場！タートル航空（TAL）代表取締役社長の「橋的勝二」による講演会

のほか、アジア・スターの「ペリー・キー」、実の妹で東洋の歌姫（カナリア）として知られる「フェアリー・キー」、グランデ歌手の

「ジョルナン・ラマ」、みやこダンスクラブ代表「杉尾モナハ美也子」、シンガーソングライター「国松ちえり」が珠玉のパフォーマンスを披露！

カンペリーザホテル主催ディナーショー

【みちくんのいえ】

劇団えんきんほう所属の天才子役・上杉みちくんと一緒に遠近法で撮影しながらお芝居体験!?

みちくんのいえ

【すず子ママのナイトプレイス「ドイド」】

文豪や芸能人、政治家などが通い、50年以上愛され続けるナイトプレイス「ドイド」が会場内にオープン！

カラオケですず子ママとデュエットすれば、あなたも常連に!?

すず子ママのナイトプレイス「ドイド」

【その他、見どころ】

このほかにも、過去アーティストの村上隆二の作品や、ジュエリーデザイナー・アルミハーク代表 SATORU IWABUCHIのハンドメイドジュエリー、さらには史上もっとも肥えたミイラロイペル12世、伝説の寮母・藤木みず江のコーナーなど盛りだくさん！

会場内の様子会場内の様子

写真は池袋PARCOにて開催中の場内の様子。週末には多数のクリエイター来場イベントも開催され、終始大盛り上がり！

■展示入場特典

ご入場特典として描き下ろしオリジナルシール（⾮売）を進呈！

（内容）上杉みち／YOKO FUCHIGAMI／ぼっちん君／⽮崎すず子／ペリー・キー／藤木みず江／【札幌会場限定】カマタマちゃん

「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイルシール（ランダム・7種）」

※お渡しは有料入場者1名様につき1枚のみとなります

※ランダムでのお渡しにつき、絵柄はお選びいただけません

PARCO メンバーズ会員限定「展覧会ロゴステッカー」

PARCO メンバーズ会員限定「展覧会ロゴステッカー」

※アプリ「POCKET PARCO」にて引換クーポンを配信いたします。

※詳細はHPをご確認ください。

※画像はイメージです。

■秋山竜次コメント

もっと全国の色んな場所で開催して沢山の方に見て欲しいと思っていたので実現できて嬉しいです。

会場の広さもそれぞれ違いますが、広かろうが狭かろうが基本濃度は1ミリも変えず運ぶ予定ですので、胃もたれしたい方、変なもの好きな方、普通の展覧会に飽きた方、クリエイターズ・ファイルを面白がってくれてる方、ハード・アキヤマ・ファンの方、胸やけ大博覧会に一度でいいのでお越しになってはいかがでしょうか？

それに実際にクリエイターが会場に来るかもしれませんよ。

勉強になるものは何一つない中身ですが楽しいのは間違いないです。ぜひ来てくれよな！

それと寮母みず江さんの変態カレーも売ってるよ。

世の中変態が多いのか、このカレーが大盛況で売れてるみたいだから変態の皆は是非買ってみてね（笑）

■クリエイターズ・ファイルとは

秋山竜次（ロバート）が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るシリーズ。2015年4月から雑誌・YouTube公式チャンネルで毎月新しいクリエイターを紹介し、YouTubeの総再生回数は2億2,000万回、チャンネル登録者数は105万人を突破（2026年3月時点）。2017年からPARCOで行われた「クリエイターズ・ファイル祭」では全国で25万人を超える観客動員を記録し、2021年にはNetflixオリジナルシリーズ「クリエイターズ・ファイル GOLD」を公開、2022年からは初の全国ライブツアー「クリエイターズ・ファイルEXPO」を開催し、全国25会場で計2万人を動員。

【公式サイト】https://creatorsfile.com/ (https://creatorsfile.com/)

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCJk8dZsM8SIGzIBJ-rDcB3Q

■商品情報

●展覧会キービジュアルがデザインされた記念グッズ！

クリアファイル 胸やけ大博覧会 \500

●会場限定特典シール付き！クリエイターズ・ファイル 2026年カレンダー 2冊セット\3,000

アジアの巨像 極東大満天と八大満天たちThe 熟女 2026 Calendar

●クリエイターズ・ファイル公式グッズの新商品も盛りだくさん！

ペリー・キー ビッグシルエットTシャツ（BLACK/WHITE）各\5,800YOKO FUCHIGAMI オシャレバンダナ（BLACK/RED/OLIVE）各\2,500YOKO FUCHIGAMI シルエット靴下 \1,800マスコット （矢崎すず子/杉尾モナハ美也子） 各\2,500クリアファイル 各種 各\500極東大満天×やすまる 和風万能だし \1,000

このほかにもクリエイティブ感溢れる多数の楽しい新商品を販売予定！

～物販お買い上げ特典～

物販会場にて、税込2,200円以上お買い上げで「変面うちわ」を進呈いたします。

※1回のお会計につき1枚進呈いたします。

※無くなり次第配布終了。

※画像はイメージです。

※価格は税込みです。 ※画像はイメージです。 ※実際の商品とはデザイン・仕様等が異なる場合がございます。

※商品には購入数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品は予告なく品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。※記載の商品は一部です。

■クリエイター来場撮影会イベント

ペリー・キー

4月25日(土)

１.12:30～14:30

クリエイター：アジア・スター「ペリー・キー」

申込ページ：https://livepocket.jp/e/npzb1

YOKO FUCHIGAMI

２.16:00～18:00

クリエイター：トータル・ファッション・アドバイザー「YOKO FUCHIGAMI」

申込ページ：https://livepocket.jp/e/44wcz

藤木みず江

4月26日(日)

３.14:00～16:00

クリエイター：伝説の寮母「藤木みず江」

申込ページ：https://livepocket.jp/e/yo2xx

申込期間：2026年4月7日(火)12:00～2026年4月19日(日)23:59

当落発表：4月20日(月)中に順次発表

※本リリースに記載の内容は変更となる場合がございます。