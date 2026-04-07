ゆめかわイラストがすぐ描ける″魔法のおえかき帳″『ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン』４月７日（火）発売！

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株式会社西東社


●まねして、なぞるだけ！ 誰でもかんたんに"ゆめかわ"なイラストが描けちゃう！


本書は、お絵かきが好きな就学前～低学年の児童を対象にした、お手本をまねして・なぞるだけで、かわいいイラストが描けるイラストレッスンブックです。



線をなぞり、形をまねし、少しずつ描き足していくことで、自然と「自分だけのかわいいイラスト」が描けるようになります。





人気イラストレーターnikkiさん、もか汰さんによるキラキラ、かわいい"ゆめかわ"な世界観をテーマに、人物・ファッション・動物・スイーツ・雑貨など、子どもたちが「描きたい！」と思うモチーフをたっぷり収録しました。





●集中力、想像力、表現力もどんどんアップ！


ページを進めるうちに、


・集中力
・想像力
・表現力


が自然と身につき、絵もみるみる上達。


「描けた！」という成功体験が増えることで、お絵かきがもっと楽しくなります。


●丈夫で開きやすい特別製本。繰り返し使えて長く楽しめる！


描きやすさを追求した判型と、丈夫で開きやすい特別製本を採用。


のびのび描けて、繰り返し使えるため、長く楽しめる一冊です。



●イラスト

nikki


長野県在住のイラストレーター。『ぷっち(ハート)ぷりっち(ハート)たまごっちユニ！』（小学館）、『みつごようせいのおしゃれなドレスやさん』（KADOKAWA）などを手がける。子どもデザインアカデミーにてイラスト講師を担当。



もか汰


イラストレーター。キュンとかわいいイラストを描くのが得意で、挿絵やスタンプ、ファンシー雑貨のイラスト制作を中心に幅広く活動中。



●既刊シリーズ

■タイトル：女の子のおえかきデラックス　かわいいイラスト670てん！


■編集：西東社編集部


■発行元：株式会社西東社


■価格：1,155円（本体1,050円＋税）


■判型：四六変型


■ISBN：9784791623167





【本書概要】


■タイトル：ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン


■編集：西東社編集部


■発行元：株式会社西東社


■発売日：2026年4月7日（火）


■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）


■判型・ページ数：B5判変型/160ページ


■ISBN：9784791635238



【販売ページ】


■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/479163523X


■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18557098



【会社概要】


商号　　 ： 株式会社西東社


代表者　 ： 代表取締役　若松和紀


所在地　 ： 〒113-0034　東京都文京区湯島2-3-13


事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売


URL　　 ： https://www.seitosha.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社西東社


担当者名：小林


TEL：03-5800-3120


Email：media@seitosha.co.jp