ゆめかわイラストがすぐ描ける″魔法のおえかき帳″『ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン』４月７日（火）発売！
●まねして、なぞるだけ！ 誰でもかんたんに"ゆめかわ"なイラストが描けちゃう！
本書は、お絵かきが好きな就学前～低学年の児童を対象にした、お手本をまねして・なぞるだけで、かわいいイラストが描けるイラストレッスンブックです。
線をなぞり、形をまねし、少しずつ描き足していくことで、自然と「自分だけのかわいいイラスト」が描けるようになります。
人気イラストレーターnikkiさん、もか汰さんによるキラキラ、かわいい"ゆめかわ"な世界観をテーマに、人物・ファッション・動物・スイーツ・雑貨など、子どもたちが「描きたい！」と思うモチーフをたっぷり収録しました。
●集中力、想像力、表現力もどんどんアップ！
ページを進めるうちに、
・集中力
・想像力
・表現力
が自然と身につき、絵もみるみる上達。
「描けた！」という成功体験が増えることで、お絵かきがもっと楽しくなります。
●丈夫で開きやすい特別製本。繰り返し使えて長く楽しめる！
描きやすさを追求した判型と、丈夫で開きやすい特別製本を採用。
のびのび描けて、繰り返し使えるため、長く楽しめる一冊です。
●イラスト
nikki
長野県在住のイラストレーター。『ぷっち(ハート)ぷりっち(ハート)たまごっちユニ！』（小学館）、『みつごようせいのおしゃれなドレスやさん』（KADOKAWA）などを手がける。子どもデザインアカデミーにてイラスト講師を担当。
もか汰
イラストレーター。キュンとかわいいイラストを描くのが得意で、挿絵やスタンプ、ファンシー雑貨のイラスト制作を中心に幅広く活動中。
●既刊シリーズ
■タイトル：女の子のおえかきデラックス かわいいイラスト670てん！
■編集：西東社編集部
■発行元：株式会社西東社
■価格：1,155円（本体1,050円＋税）
■判型：四六変型
■ISBN：9784791623167
【本書概要】
■タイトル：ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン
■編集：西東社編集部
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年4月7日（火）
■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）
■判型・ページ数：B5判変型/160ページ
■ISBN：9784791635238
【販売ページ】
■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/479163523X
■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18557098
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社西東社
担当者名：小林
TEL：03-5800-3120
Email：media@seitosha.co.jp