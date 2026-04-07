ゆめかわイラストがすぐ描ける″魔法のおえかき帳″『ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン』４月７日（火）発売！

●まねして、なぞるだけ！ 誰でもかんたんに"ゆめかわ"なイラストが描けちゃう！

株式会社西東社

本書は、お絵かきが好きな就学前～低学年の児童を対象にした、お手本をまねして・なぞるだけで、かわいいイラストが描けるイラストレッスンブックです。

線をなぞり、形をまねし、少しずつ描き足していくことで、自然と「自分だけのかわいいイラスト」が描けるようになります。

人気イラストレーターnikkiさん、もか汰さんによるキラキラ、かわいい"ゆめかわ"な世界観をテーマに、人物・ファッション・動物・スイーツ・雑貨など、子どもたちが「描きたい！」と思うモチーフをたっぷり収録しました。

●集中力、想像力、表現力もどんどんアップ！

ページを進めるうちに、

・集中力

・想像力

・表現力

が自然と身につき、絵もみるみる上達。

「描けた！」という成功体験が増えることで、お絵かきがもっと楽しくなります。

●丈夫で開きやすい特別製本。繰り返し使えて長く楽しめる！

描きやすさを追求した判型と、丈夫で開きやすい特別製本を採用。

のびのび描けて、繰り返し使えるため、長く楽しめる一冊です。

●イラスト

nikki

長野県在住のイラストレーター。『ぷっち(ハート)ぷりっち(ハート)たまごっちユニ！』（小学館）、『みつごようせいのおしゃれなドレスやさん』（KADOKAWA）などを手がける。子どもデザインアカデミーにてイラスト講師を担当。

もか汰

イラストレーター。キュンとかわいいイラストを描くのが得意で、挿絵やスタンプ、ファンシー雑貨のイラスト制作を中心に幅広く活動中。

●既刊シリーズ

■タイトル：女の子のおえかきデラックス かわいいイラスト670てん！

■編集：西東社編集部

■発行元：株式会社西東社

■価格：1,155円（本体1,050円＋税）

■判型：四六変型

■ISBN：9784791623167

【本書概要】

■タイトル：ゆめかわいっぱい！ じょうずにかける かわいいおえかきレッスン

■編集：西東社編集部

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年4月7日（火）

■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）

■判型・ページ数：B5判変型/160ページ

■ISBN：9784791635238

【販売ページ】

■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/479163523X

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18557098

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp