「選ぶ疲れ」を「選ぶ楽しみ」に！ 家族の眠りを彩る睡眠セレクトショップ『suyara（スヤラ）ショップ』が4月に全国4拠点続々オープン！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区、社長：竹内雅彦、以下nishikawa）は、2026年4月、睡眠セレクトショップ『suyaraショップ』を、東京・神奈川・愛知・佐賀の全国4エリアにてオープンいたします。

【suyara ブランドサイト】 https://suyara.jp/

『suyara』は、仕事と家庭の両立で忙しい30～40代の共働き世帯が抱える、慢性的な「時間不足」と「睡眠不足」という課題に応えるために誕生しました。nishikawaが1万人の睡眠実態に追った「睡眠白書2025」の調査※1では、この世代の7割以上が「睡眠時間が足りていない」と感じており、睡眠への満足度は他世代に比べ低くなっています。 また、インターネット上に溢れる情報から「何を選べば良いかわからない」という“選ぶ疲れ”が生じている現状を踏まえ、nishikawaは新生活シーズンの4月に合わせ、主要エリアへ集中的に出店を敢行。「安心の品質を、身近な価格で」「迷わず選べる」拠点を全国規模で拡充し、地域の皆さまの健やかな毎日をサポートいたします。

『suyara』は、こうした忙しい世代に向け、「安心の品質を、身近な価格で」提供し、「迷わず選べる」購買体験を実現するブランドとして誕生しました。ブランド名は、「スヤスヤと眠り、毎日を心地よくすこやかに、笑顔で過ごしてほしい」という想いを込めています。２０２５年間ベストバイ大賞２冠※2を受賞し全国的に話題のブランドの"suyara"の高コスパマットレスをはじめ、nishikawaの睡眠の知見に基づく「エビデンス（科学的根拠）」のある寝具を揃え、眠りのプロがセレクトしたライフスタイル雑貨も展開します。店内は、家族の時間を豊かする「北欧ナチュラルなお部屋」をイメージし、グリーンと木目を基調としたリラックスできる空間です。迷わずに商品をお選びいただけるように、おすすめ寝具をクイック判定するデジタル診断「睡眠Labo」をはじめ、寝具の計測やコンサルティングなどのサポートサービスも充実し、お買い物の時短にもつながります。本4月の6店舗同時オープンを皮切りに、全国の主要拠点への出店をさらに加速させます。 「スヤスヤと眠り、毎日を心地よくすこやかに、笑顔で過ごしてほしい」というブランドの想いとともに、日本全体の睡眠パフォーマンス向上を目指してまいります。

※1 当社WEBパネル調査結果 睡眠に関する基本調査10,000人、本調査対象3,000人（18歳～79歳の男女）2025年7月実施

※2 GoodsPress AWARD 2025ベストバイ大賞より

suyara（スヤラ） ショップ 店舗一覧

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■ 2025年4月 新規オープン店舗（全4拠点）

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【4月8日オープン】東京 イトーヨーカドー 武蔵境店

■ 場所： 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2丁目2-20 3階

■ 営業時間： 営業時間：10時～21時

【4月15日オープン】神奈川 イトーヨーカドー 武蔵小杉店

■ 場所： 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目420 3階

■ 営業時間： 9時～21時

【4月23日オープン】佐賀 ゆめタウン佐賀

■ 場所： 〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1 2階

■ 営業時間： 9時30分～21時30分

【4月24日オープン】愛知 アピタ千代田橋店

■ 場所： 〒464-0011 愛知県名古屋市千種区千代田橋2丁目1-1 3階

■ 営業時間： 9時～21時

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■ 既存店舗（4拠点）

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・（青森）イオンスタイル八戸沼館 青森県八戸市沼館4-7-111

・（東京）イトーヨーカドー大森店 東京都大田区大森北2-13-1イトーヨーカドー大森店 2階

・（大阪） nishikawaアリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳1階

・（熊本）ゆめタウン光の森 熊本県菊池郡 菊陽町光の森7丁目33-1

『suyara』が提供する快適な購買体験・商品

1. 最短60秒のデジタル診断「睡眠Labo」: 6つの質問に答えるだけで最適な寝具を判定。

忙しい方の「時短」ニーズに応えます。

店内では、デジタル診断「睡眠Labo」や計測・コンサルティングなどの寝具選びをサポートするサービスを提供。過度な接客は行わず、お客様のペースで選べる環境を整えています。必要な時には専門知識を持つスタッフがそっとお手伝いし、短時間で最適な睡眠環境をご提案します。

◎ 睡眠Labo

nishikawaのオリジナルキャラクター「ひつじのメルくん」がガイドとなり、6つの質問にお答えいただくだけで簡単にご自身に合った商品を判定するデジタル診断です（所要時間60秒程度）。「suyara」オリジナルレーベルの商品をはじめ、「nishikawa睡眠ラボ」「医師がすすめる健康枕」などの＃おてごろ西川のまくらとマットレスを対象に、診断結果に合わせておすすめ商品をご提案します。また、睡眠のお悩みに合わせて、nishikawa公式サイトのコラム記事「眠りのレシピ」から解決のヒントなる情報もお届けします。

２. プロ厳選の高コスパ寝具: ２０２５年間ベストバイ大賞２冠※2受賞の話題のブランド！

人気NO1の高コスパマットレス"suyara"をはじめとする多彩なラインナップ

忙しいお客様が短時間で納得して選べるよう、２０２５年間ベストバイ大賞２冠（※2）を受賞し全国的に話題のブランドの"suyara"の高コスパマットレスをはじめ、nishikawaの技術とエビデンスをベースにしたオリジナルレーベルの商品を展開します。安心の寝心地を追求した『#001 Dot's（ドッツ）』としっかりとした寝心地の『#002 Bounce（バウンス）』の2種類のマットレスや、2枚合わせ・3種類の使い方ができる『#003 torofuwa(とろふわ) 通年使い羽毛ふとん』など、機能性と価格のバランスに優れ、触れた瞬間に心地よさを感じられるアイテムを取り揃えています。

【suyara サイト】 https://suyara.jp/

◎ suyara #001 Dotsマットレス

快適さと寝姿勢サポートを両立するため、異なる2素材を組み合わせた「ハーモニーウェーブ構造」を採用。モチモチとした触感の上層部がやさしく体を受け止めて圧力を分散させ、下層部が上層部の荷重を吸収して体全体をしっかりと支えます。

■suyara #001 Dotsマットレス ベッドマットレスタイプ 44,000円～

■ suyara #001 Dotsマットレス ふとん三つ折りタイプ 33,000円～

■ suyara #001 Dotsマットレス ふとんタイプ 22,000円～

■ suyara #001 Dotsマットレス トッパータイプ 14,300円～

◎ suyara #002 Bounceマットレス

異なる2層の高反発ウレタンを組み合わせたフラット構造を採用。適度な硬さで体をしっかり支え、独自開発のスリット技術が体のラインに沿って フィットし、体圧を分散して寝姿勢を整えます。トップカバーは取り外して洗濯可能。（※ふとん三つ折りタイプを除く）。ベッドマットレスタイプは10年保証、ふとん三つ折りタイプとふとんタイプは3年保証付きです。

ボリュームたっぷりのベッドマットレスタイプ（厚さ20cm）と、軽量でフローリングやベッドなどマルチに使えるふとん三つ折りタイプ（厚さ9cm）の2タイプを展開し、暮らしのスタイルに合わせてお選びいただけます。

■ suyara #002 Bounceマットレス ベッドマットレスタイプ 33,000円（税込）～

■ suyara #002 Bounceマットレス ふとん三つ折りタイプ 22,000円（税込）～

◎ suyara #003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん

ふんわり軽くあたたかな羽毛ふとんは、吸湿性や放湿性に優れ、寝床内を理想的な環境にコントロールする天然の調湿・調温機能を持っています。この天然ダウン（羽毛）の特長を活かした『suyara #003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん』は、品質・気持ちよさ・使いやすさにこだわり、オールシーズン快適にお使いいただける2枚合わせの羽毛掛けふとんです。

暑い夏は薄めでとろとろな肌ざわりの肌掛けふとん「toro」、春・秋はちょうどいい厚さでふんわり軽い合掛けふとん「fuwa」、寒い冬はtoro・fuwaの2枚合わせの3種類の使い方ができ、季節に応じて理想的な睡眠環境を整えます。中身の羽毛には、nishikawaの最高水準の加工を施しています。業界基準より厳しい洗浄基準によって徹底的に羽毛の汚れを取り除き、独自の「フレッシュアップ加工(R)」によって羽毛本来の膨らみを取り戻し、さらに良質な羽毛だけを厳選して仕上げました。ご自宅の洗濯機で洗えるのでカバーなしでご使用いただけ、自社従来品より2倍細い繊維を用いて柔軟加工をした側生地がしなやかに肌に沿い、天然ダウンのふんわり柔らかな心地よさをそのまま感じていただけます。2枚のどちらかを使わない時期は、コンパクトに丸めてすっきり収納でき、専用ランドリーバッグ付きなのも使いやすさのポイントです。

suyara #003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん 33,000円（税込）（シングルサイズ）

◎suyara #005 punitoro まくら

2種類の新素材、ぷにっとした弾力とフィット感を持つウレタン素材と、とろけるような肌触りの「マシュマロフォーム(R)」を組み合わせ、「立体ネックサポート」（特許出願中）を内蔵した新構造です。やわらかいのに沈み込みすぎず、頭と首をやさしく支え、包み込まれるような心地よい寝心地を実現しました。

■suyara#005 punitoro まくら

6,600円

※2 GoodsPress AWARD 2025ベストバイ大賞より