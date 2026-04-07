魚の北辰、全店共通「春の魚河岸祭り」を開催！魚の魅力を五感で楽しむ水族館のような演出の「お魚水族館(R)️」も4月11日に開催！対面売場の魚介類は当日限り全品10%引き

株式会社北辰水産

水産エンターテイメントカンパニーの株式会社北辰水産は、より多くの方に魚を楽しんで食べていただくため、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、全店共通企画「春の魚河岸祭り」を開催いたします。あわせて4月11日（土）には、実際に魚を展示し、まるで水族館かのような演出をする「お魚水族館(R)️」とも実施。当日は対面売場の魚介類が全品10％引きとなる特別企画もご用意しています。春の代表魚である蛍イカや旬の貝類をはじめ、食卓を彩る豊富なラインナップを取り揃え、魚の魅力を五感で楽しめる機会をお届けします。この機会にぜひお試しください。

（北辰水産 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/）

【北辰水産「春の魚河岸祭り」開催概要】

●開催期間

2026年4月10日（金）～4月12日（日）

●実施内容

・蛍イカや旬の貝類など、春の味覚を豊富に展開

・厳選お造り、自慢の握りも多数展開

・日替わりでお買い得商品を提供

・4月10日（金）限定お買い得：鰹

・4月11日（土）、4月12日（日）限定お買い得：鯛

・4月11日（土）限定実施：「お魚水族館(R)️」

・当日、対面売場の魚介類が全品10％引き

■北辰水産について

北辰水産は、創立の基本理念である「品質と鮮度の良い魚を」を一貫して体現しながらも、さらに魚を美味しく楽しく魅せるという意味で、水産エンターテイメントカンパニーを目指しています。実際に魚を展示してまるで水族館であるかのような演出をする「お魚水族館(R)️」という活動を行っており、お魚に興味を持ってもらい、おいしく召し上がっていただく方法を提案しています。これからも、常に高品質・高鮮度・適正な価格、それに安心・安全な商品を提供を続け、毎食のメニューを楽しく、魚をもっと美味しく感じてもらいたい、そして、子どもたちに「魚は美味しい」と知ってもらうために、活動を続けてまいります。

■会社概要

【会社名】株式会社北辰水産

【代表取締役】代表取締役社長 高山信行

【所在地】千葉県柏市花野井７１２-１１１

【公式サイト】：https://www.hokushin-suisan.co.jp/

【楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/

【instagram】：https://www.instagram.com/hokushin.suisan/

【X】：https://twitter.com/hokushin_suisan