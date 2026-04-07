【長野県御代田にて開催】SCRAMBLE FES 2026 に天々高々の追加出演が決定！ASAMA Stage他、イベントタイムテーブルを発表

株式会社movel

2026年5月2日(土)に長野県御代田町のMMoPで初開催される「SCRAMBLE FES(スクランブルフェス) 2026」。音楽ステージに「天々高々」の追加出演が決定しました。全7組の出演アーティストによるASAMA Stage他、イベント全体のタイムテーブルや追加のアート出展・飲食物販の出店情報を発表します。

SCRAMBLE FES 2026 開催概要

SCRAMBLE FESは、東京渋谷を拠点とする平均年齢21.5歳のクリエイティブ集団movel(ムーブル)(https://www.movel.jp) (株式会社gaaboo(https://gaaboo.jp)グループ傘下)がプロデュース/主催する、「次世代の感性とカルチャーが息づく新しい遊び場」をテーマに、長野県・御代田町のMMoPで開催される音楽・アート・文化・食の交わりを愉しむ体験型フェスティバルです。

イベント名：SCRAMBLE FES(スクランブルフェス)2026

開催日時：2026年5月2日（土）10:00-18:00 (17:30最終入場)

会 場：MMoP (モップ) (所在地：長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1)

主 催：株式会社movel

公式HP：https://scramble-fes.com

公式Instagram：@scramble_fes(https://www.instagram.com/SCRAMBLE_FES)

チケット：前売り券：\1,800 当日券：\2,000 オフィシャルページ(https://scramble-fes.com)にて販売中です。

※高校生以下参加無料(イベント当日年齢がわかるものをご提示いただきます。)

追加出演アーティスト

天々高々

2025年本格始動。MOROHAのMCアフロとしてもお馴染みの“あふちゃん” (MC)と、シンガーソングライターのヒグチアイとして活動する“あいちゃん” (Pf/Vo)の2人組。マイク2つ、鍵盤1つ。お日さまボイスのあふちゃんとお月さまボイスのあいちゃんが、天高くから暮らしを見守り歌にしています。あなたの生活も歌にされてるかもしれないよ！

ASAMA Stage (音楽LIVEステージ) タイムテーブル

出演アーティスト全7組

アフロ、かわにしなつき、砂月凜々香、曽我部恵一、天々高々、舟津真翔、るーとも

※五十音順・敬称略

会場マップ&イベント全体タイムテーブル

SCRAMBLE FESでは、ASAMA Stageでのライブパフォーマンスに加え、多彩なアートとの出会いやワークショップ、フード＆ドリンクやグッズ店舗でのお食事・お買い物をお楽しみいただけます。

SCRAMBLE "Art" "Food" "Goods" 追加情報

【SCRAMBLE "Art" 追加出展情報】

茶室（茶人・アーティスト 伊勢修）

この茶室では、伝統的な様式を削ぎ落とし、アートを楽しんでいただきながらお茶を一服さしあげます。伊勢修の絵画、造形作家・鈴木優介が手がけるミニマルな茶室、陶芸家・中務志保の独創的な茶碗が響き合う空間。実験的なインスタレーションとしての茶の湯を体感ください。

一般社団法人林業芸術社

長野県御代田町を拠点に、里山の持続モデルを追究している林業芸術社。林業と芸術の融合を試みて、現代が抱える地域の課題に取り組んでいます。環境再生型の森林整備から生まれたアートピースをお楽しみください。

SCRAMBLE "Art" には、その他にもSNSが生む無意味と混乱を表現する「AoEY-あお-」、世界に一つの作品を生む「marble²」、フェス限定の似顔絵入り「SCRAMBLE PASS」、空間装飾の「BashicoBallooN」が出展予定。

【SCRAMBLE "Food" 追加出店情報】

おやきと日本茶 Hello,World! 長野県小諸市にある米粉のおやきと日本茶のお店です。従来の包むおやきにかわって、挟むおやきをつくっています。KERR COFFEE ホッと一息つきたい時にも、気分を上げたい時にも合う、個性的でフルーティなスペシャルティコーヒーを提供します。クリスピー・クリーム・ドーナツ 1937年にアメリカで誕生したドーナツショップ。看板商品「オリジナル・グレーズド(R)︎」を中心に、高品質なドーナツをご提供。サノバスミス ハードサイダー 育種・栽培・醸造まで一貫し、未知の美味しさと文化創出を追求するハードサイダー専門家集団。CHEEKS DOUGHNUTS ポップアップで各地に現れるチークスドーナツ。ニューヨークスタイルの、ヴィーガン生地でもちもち食感。PERCH BREWING 地域の農家とともに果実の魅力を活かした、爽やかな低アルコール&フルーツクラフトビールをつくるブルワリーです。BEER TRUCK LIQUIDTANK 関西のクラフトビールと系列店”シュチニクリン”で人気のチャーシューエッグ丼や焼売、その他フードが盛りだくさん。Pizza BOBOOB 軽井沢町出身のピザボブーブ。本格的な石窯を使用し、1枚ずつ焼きたてをご提供します。WHITE POTATO HOUSE 厳選具材と自家製ダレが太麺にスクランブル！movelコラボまぜそば「scramble noodleスクランブルヌードル」登場。焼き菓子の店Filica 素材の味わいを大切に、クッキーやスコーンなどの焼き菓子を一つ一つ丁寧に作っています。

SCRAMBLE "Food" には、その他にも御代田のクラフトブルワリー ヤッホーブルーイング の地域限定ビール、本格スパイスカレー(カレー屋ヒゲめがね / otto the spices)、地元野菜や食材を使用したフードやドリンク(おむすびころん / サまん / ducafarm / rest. / Narrative Approach Coffee / HERRON)、ハンバーガーやサンドイッチ(BURGER TOUR / PORK SANDWICHES)、スイーツ(Tsukurutokoro / MORPH DINER / conowa)が出店予定。

【SCRAMBLE "Goods" 追加出店情報】

axes femme mobility (PASTEQIDOR POPUP) レディースブランドaxes femmeをメインブランドに持つIGAが手がける古着とリメイクを軸にしたPASTEQIDOR POPUP SHOPUPTAIL 2008年創業の老舗『UPTAIL』が出店！自然と音楽が交差する御代田で、こだわりの煙と極上のチルタイムをどうぞ。COLLAGE LAB by BIRD KISHO 世界中から集めた面白い切手や素材を使ってコラージュを作り！自分だけの缶バッジやキーホルダーとして持ち帰ることができます。Heath 自然を感じるキャンドルを作っています。ソイワックスと香りにこだわったOriginal Aromaが人気です。bea-blue スイーツデコの豊富なパーツが自慢！食べられないけど可愛いものを一緒に作りましょう。HOOD(沸度) 音楽やアートなどのストリートカルチャーや自然と戯れて得ることをベースに、ジャンルレスにセレクトする佐久市の文化商店です。MICHIQSA 土蔵で営む猫のいる植物屋。LAMP 野尻遊んで、食べて、ととのって、寝る LAMP野尻湖「The Sauna」よりオリジナルグッズを販売します！

SCRAMBLE "Goods" には、その他にもハンドメイド小物の「FOUET」、都市をタイポグラフィーで表す「まちもじ」、愛犬とのペアルック「little fam.」が出店予定。

株式会社 movel について

movelは、Z世代を中心とする平均年齢21.5歳のクリエイター達のトレンドを捉える感性を活かし、SNSを起点に話題を生み出すクリエイティブとアイデアで、幅広い業界・企業・ブランドのSNS支援や企画プロデュースを展開しています。トレンドはもちろん、その先の話題化を見越した企画や、共感を生むユーザー目線のコンテンツは、Instagram、TikTokを中心とするSNSで、若年層だけでなく幅広い世代に支持・拡散され、そのクリエイティビティへの評価より、数多くの大手企業のSNSクリエイティブ制作、アカウント運用などあらゆるSNS活動をサポートしています。

SNSコンサルティングとマーケティング支援を強みに150社以上の大手企業支援を行うソーシャルメディアのスペシャリスト集団 株式会社gaaboo(ガーブー)(https://gaaboo.jp)(東京都渋谷区)のグループ傘下。

【株式会社movel 会社概要】

所在地：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル 9F

代表者：河合勇樹、内堀拓海

設立：2018年10月

https://www.movel.jp/(https://www.movel.jp)