【Beyondが第2種旅行業免許を取得】高付加価値体験プラットフォーム「Origami Concierge」、宿泊・移動を含むトータルな訪日高付加価値体験・ツアーの販売・提供を開始

株式会社ビヨンド

500社以上の訪日インバウンドマーケティング支援実績と、訪日中間富裕層向け高付加価値体験予約プラットフォーム「Origami Concierge（オリガミ・コンシェルジュ）」を運営する株式会社Beyond（本社：東京都江東区、代表取締役：道越万由子）は、2026年3月10日付で第2種旅行業免許を取得したことをお知らせいたします。

これにより、従来の体験プランの提供に加え、宿泊や移動手段（貸切車両等）を組み合わせたオーダーメイドのパッケージツアーの造成・販売が可能となりました。

■ 旅行業取得の背景：世界が求める「一気通貫」の地域での特別な体験

2025年2月の「Origami Concierge」ローンチ以来、世界中の中間富裕層以上の個人客、および海外の旅行エージェントやMICE関連企業より、数多くの反響をいただいてまいりました。その中で最も多かったのが、「特別な体験に合わせ、それに相応しい宿泊施設や専用車も一括で手配してほしい」というご要望です。

従来の「体験のみ」の提供から一歩踏み出し、空港への送迎から特別な宿、そして「ここでしかできない体験」までをシームレスに繋ぐことで、日本の地方に眠る価値を最大限に高め、海外ゲストへストレスフリーで感動的な旅を提供すべく、今回の免許取得に至りました。

また地域の宿泊事業者様やガイドの皆様からご要望をいただいていた、宿泊付きの体験プランなども今後はプラットフォーム上でも販売できるようになりました。

■ 今後の展開：地域経済を潤す「高付加価値ツアー」の造成

旅行業第2種取得により、Beyondは今後以下の展開を加速させます。

- 地域での宿泊・移動込みの特別パッケージの販売東京や京都などの有名観光地のみではなく、五島列島でのフィッシング＆ガストロノミーツアーや地域での伝統工芸の工房や酒蔵に泊まり込むプライベートツアーなど、Origami Conciergeならではの地域の特徴や資源を活かしたコンテンツを軸にしたパッケージを展開します。- 海外エージェント・BtoB向け対応の強化海外の富裕層向け旅行会社（エージェント）や企業のインセンティブ旅行に対し、宿泊・移動・体験をワンストップで受託。より大規模で付加価値の高い案件を誘致し、地域経済への貢献を目指します。- 自治体・DMOとの連携深化観光庁の「高付加価値事業」等の枠組みも活用し、コンテンツ造成から実際のツアー販売までを自社完結で実行が可能に。地域の持続可能な観光モデルを構築します。

■ 代表取締役 道越万由子のコメント

これまで500社以上、海外向けマーケティングの力で地域の魅力を発信してきましたが、今後は『旅そのもの』を自社で設計・提供できるようになります。海外のゲストが、言葉の壁や移動の不安を感じることなく、日本の地方の真髄に触れられる環境を作ること。それが私たちの使命です。私たちが抱える、500名以上の在日外国人のインフルエンサーや専門家コミュニティExpat Contributors in Japan（通称：ECJ）の皆さんの視点も活用し、ネイティブと専門家の視点で、日本の地域の資源を発掘し、磨き上げ、単価を上げていくことで、日本のインバウンドの量から質への転換に貢献できるよう、地域や企業の皆様と連携し、尽力して参りたいと思います。新生BeyondとOrigami Conciergeにご期待ください。

【株式会社Beyond（ビヨンド） 会社概要】

代表者：代表取締役 道越万由子

所在地：東京都江東区

事業内容：インバウンドマーケティング事業、

高付加価値体験予約プラットフォーム「Origami Concierge」運営、旅行手配業

資本金：4,000万円

登録番号：旅行業登録 第2-08949号

公式HP：https://beyond-global.jp/

Origami Concierge：https://origamiconcierge.jp/