2026年度入社式の実施について[タウンライフ株式会社]

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タウンライフ株式会社


今年度は、営業職23名、webプログラマー職1名、コーポレート職1名と、中途採用社員1名の合計26名の新しい仲間を迎えることができました。新たな社員の入社により、タウンライフグループは全社合計で234名となりました。


入社式では、代表取締役の笹沢竜市より、新入社員を歓迎し、新たな挑戦に向けた激励の言葉を送りました。その後、中途採用社員と新入社員が１人ずつ自己紹介や入社後の抱負をを語りました。




新たに26名の仲間を迎えたタウンライフグループは、今後も皆様のご期待にお応えできるよう、社員一同さらなる価値創出に努めてまいります。


引き続き、ご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



タウンライフ株式会社について　


■会社概要


名　称：タウンライフ株式会社


設立年月：2003年9月


代表者：笹沢竜市


所在地：〒163-1440　東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階


アクセス：京王新線「初台駅」東口直結


FAX：03-6381-6357


URL：https://townlife.co.jp/




■事業内容


・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)


・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)


・クリエイティブ事業・広告代理事業　 　　　　　　　　　　　


・民泊事業　　　　　　　　　　　　　　　　　


・HRテック事業　　　　　　