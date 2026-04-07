2026年度入社式の実施について[タウンライフ株式会社]

タウンライフ株式会社

今年度は、営業職23名、webプログラマー職1名、コーポレート職1名と、中途採用社員1名の合計26名の新しい仲間を迎えることができました。新たな社員の入社により、タウンライフグループは全社合計で234名となりました。

入社式では、代表取締役の笹沢竜市より、新入社員を歓迎し、新たな挑戦に向けた激励の言葉を送りました。その後、中途採用社員と新入社員が１人ずつ自己紹介や入社後の抱負をを語りました。

新たに26名の仲間を迎えたタウンライフグループは、今後も皆様のご期待にお応えできるよう、社員一同さらなる価値創出に努めてまいります。

引き続き、ご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業