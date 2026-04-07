2026年度入社式の実施について[タウンライフ株式会社]
タウンライフ株式会社
今年度は、営業職23名、webプログラマー職1名、コーポレート職1名と、中途採用社員1名の合計26名の新しい仲間を迎えることができました。新たな社員の入社により、タウンライフグループは全社合計で234名となりました。
入社式では、代表取締役の笹沢竜市より、新入社員を歓迎し、新たな挑戦に向けた激励の言葉を送りました。その後、中途採用社員と新入社員が１人ずつ自己紹介や入社後の抱負をを語りました。
新たに26名の仲間を迎えたタウンライフグループは、今後も皆様のご期待にお応えできるよう、社員一同さらなる価値創出に努めてまいります。
引き続き、ご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
タウンライフ株式会社について
■会社概要
名 称：タウンライフ株式会社
設立年月：2003年9月
代表者：笹沢竜市
所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階
アクセス：京王新線「初台駅」東口直結
FAX：03-6381-6357
URL：https://townlife.co.jp/
■事業内容
・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)
・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)
・クリエイティブ事業・広告代理事業
・民泊事業
・HRテック事業