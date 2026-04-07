麻雀プロリーグ戦・Mリーグ「セガサミーフェニックス」YouTube切り抜きガイドラインを発表他チームのコンテンツと複合切り抜きも可能に

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（以下：KADOKAWA）と、Mリーグ機構が運営する麻雀プロリーグ戦「M.LEAGUE（Mリーグ）」に加盟するセガサミーホールディングス株式会社のクラブチーム「セガサミーフェニックス」は、KADOKAWAが提供する二次利用の管理・収益分配サービス『CSP（クリエイターサポートプログラム、呼称：シーエスピー）』を利用し、【「セガサミーフェニックス」切り抜きガイドライン】を発表したことをお知らせします。これにより同ガイドラインに沿った「YouTube」での切り抜き動画の投稿、及び収益化が可能になります。

また、同じくCSPを利用して切り抜きガイドラインを発表している「Mリーグ」や、「KADOKAWAサクラナイツ」「赤坂ドリブンズ」等の切り抜きガイドラインを併用することで、これらを組み合わせた複合的な切り抜きも投稿することが可能になります。

詳細は以下、切り抜きガイドライン及び複合切り抜きの項目をご確認ください。

【「セガサミーフェニックス」切り抜きガイドライン：https://bit.ly/41Q3HNY(https://bit.ly/41Q3HNY) 】

■CSPでは1つのチャンネルで複数の切り抜き元を引用した「複合切り抜き」を投稿可能

CSPの切り抜きサービスは1つの切り抜きチャンネルで、権利者が違う複数のコンテンツを利用した投稿を行っても、対象の権利者に収益分配も可能なシステムを独自に構築しています。

これにより、異なる権利者のコンテンツでも、両方に共通する登場人物やコンテンツを組み合わせた切り抜きを作成でき、1つの権利物だけでは作り出せない、切り抜きクリエイター独自の編集が可能となっております。



【Mリーグチームに関連する切り抜きガイドライン】

- 「Mリーグ」切り抜きガイドライン：https://bit.ly/3ED9PxC- 「KADOKAWAサクラナイツ」切り抜きガイドライン：https://bit.ly/3OAJjb8- 「赤坂ドリブンズ」切り抜きガイドライン：https://akasaka-drivens.jp/post-1916/

■セガサミーフェニックス

セガサミーグループが運営する麻雀チーム「 セガサミーフェニックス 」。不死鳥のように、不撓不屈の精神でMリーグ チャンピオンを目指して戦います。そして“感動体験”を共に！

●選手兼監督

茅森早香（最高位戦日本プロ麻雀協会）

●所属選手

醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）

竹内元太（最高位戦日本プロ麻雀協会）

浅井堂岐（日本プロ麻雀協会）

公式サイト：https://www.segasammy.co.jp/ja/sports/segasammy-phoenix/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/SEGASAMMY_PNX

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCNCpal_qHyRUKsy27u9vlRw

フェニックスの隠れ家：https://ch.nicovideo.jp/phoenixs-hideaway

■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は600チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,000万人以上（*2）にのぼります。

CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2024年12月末時点

以上

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【お問い合わせ先】

株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当

E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp

X：https://x.com/CreatorSupportP