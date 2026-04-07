電子お薬手帳アプリ「EPARKお薬手帳」のくすりの窓口ポイントのポイント交換先拡大のお知らせ

株式会社くすりの窓口

株式会社くすりの窓口（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：堤 幸治、以下「当社」）が運営する電子お薬手帳アプリ「EPARKお薬手帳」（以下「当アプリ」）の利用で貯まる「くすりの窓口ポイント」の交換先が、amazonギフトカード、Vポイント、dポイントなどから新たに５つのポイント交換先が追加されましたのでお知らせいたします。

１．電子お薬手帳アプリ「EPARKお薬手帳」について

当アプリは、お薬情報、ワクチン接種歴、ヘルスケア情報の管理機能に加え、処方箋の事前送信機能を搭載した総合ヘルスケアアプリです。家族全員の情報を登録でき、オフライン環境でも医薬品情報を閲覧可能なため、災害時の特例措置にも対応しています。

当初は調剤薬局での利用を中心としておりましたが、医療機関向けに診療予約システムを提供しているメディ・ウェブの子会社化により医療機関の検索・予約機能も強化し、病院から薬局まで一貫したサービスを提供できるようになります。

また、健康層向けには健康診断や人間ドックの予約、AI疾病予測機能なども充実させており、累計ダウンロード数は700万を突破しています。

今後は薬の相互作用チェック機能の強化による安全な服薬環境の構築や、症状改善・健康向上のための機能拡充を通じて、さらなる利用者拡大を目指しています。このアプリは単なるお薬手帳を超えて、日常生活における継続的な健康管理と改善を総合的にサポートするプラットフォームとして進化を続けます。

２．くすりの窓口ポイントについて

くすりの窓口ポイントは、2023年9月30日より開始したポイントサービスです。ポイントを貯めるには、お薬登録、歩数連携、体重、バイタルデータ(体温・脈拍・血圧)などの記録やお薬受け取り店舗の「チェックイン」など、「EPARKお薬手帳アプリ」内でさまざまな対象条件を達成するとポイントを獲得することができます。

くすりの窓口ポイントは、提携しているポイント交換先とポイント交換できるほか、「取り置きサービス」の決済時にもご利用いただけます。

３．追加されたポイント交換先について

■お問い合わせ

当社への取材に関する問い合わせ： IR・広報宛 ir@kusurinomadoguchi.co.jp

■会社概要

商号 ：株式会社くすりの窓口

所在地 ：東京都豊島区池袋2-43-1

代表者 ：代表取締役社長 堤 幸治

設立 ：2004年9月1日

資本金 ：4,085万6,500円

URL ：https://kusurinomadoguchi.co.jp/