神戸・メリケンパークのカフェ＆レストラン「39daysKOBE」にてレンタルスペースの提供を開始

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役:菊地秀武）が運営する「39days KOBE（サンキューデイズ コウベ／所在地：兵庫県神戸市）」は、この度レンタルスペースとしての利用を開始いたしました。

当店は、海を感じるロケーションと植物に囲まれた開放的な空間が特徴で、パーティーや交流会、撮影、イベント、セミナーなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

1階2階

店内は1階・2階のスペースに加え、ルーフトップエリアの利用も可能。

着席最大70名、立食最大100名まで対応しており、貸切利用のため周囲を気にせずイベントを開催いただけます。

また、神戸観光エリアの中心に位置しているためアクセスも良好で、インバウンド向けイベントや企業交流会にも最適です。ポートタワーや海を望むロケーションは写真映えする空間として、撮影やSNSイベントにも人気の空間となっております。

店内にはテーブル席を備え、レイアウトの変更も可能。Wi-Fiや電源も完備しており、ワークショップやセミナーなどのビジネス利用にも対応しております。

さらに、カフェレストランとしての営業を活かし、ドリンク提供やフードのケータリングにも対応可能です。イベントの内容に応じた柔軟なご提案をさせていただきます。

貸切イベントやパーティ利用の際は、お気軽にお問い合わせください。

カフェレストランにて提供中のお料理例パーティープラン お料理例

■主な利用用途

・パーティー/二次会

・企業イベント/交流会

・撮影/SNSコンテンツ制作

・セミナー/ワークショップ

■収容人数

・着席：最大70名

・立食：最大100名

■設備

・テーブル/椅子/カウンター席

・Wi-Fi/電源完備

・レイアウト変更可能

■料金について

・平日：1時間 15,000円（税込）

・土日祝：1時間 30,000円（税込）

※最低利用時間：2時間～

※ご利用内容・時間帯により変動する場合がございます

※詳細はお問い合わせもしくは下記よりご確認ください

HP

https://39dayskobe.jp/?men=12

SPACEMARKET(レンタルスペース)

https://www.spacemarket.com/spaces/crteqxfgi1rwqzfn/

■問い合わせ

TEL:078-381-7288(#)

皆様のご利用を心よりお待ちしております。

■39days KOBE 店舗概要

店舗名：39days KOBE

所在地：神戸市中央区波止場町5-5

最寄駅：神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅より徒歩約8分

JR・阪神「元町」駅より徒歩約14分

神戸高速鉄道「花隈」駅／「西元町」駅より徒歩約14分

営業時間：10:00～18:00（LO.17:00）

座席数：1階35席・2階35席・ルーフトップ10席

■コンセプト

「39days KOBE」は、メリケンパークという海と歴史が交差するロケーションにて、港町神戸の歴史と自由でモダンな精神を、日常の中で味わえる場を提供します。外観はコンテナ風、店内はグリーンに包まれ、訪れる方が“過去と現在がゆるやかにつながるタイムレスな時間”を感じられるデザインです。

■「39days KOBE」の由来

神戸が港町として培ってきた文化とデザイン性、そして“ありがとう”という感謝の気持ちを大切にしたいという想いから、「39days」という名前を採用しました。

「39＝サンキュー（Thank You）」：日常に感謝を込めて

「days＝日常と非日常のあいだ」：旅にも日常にも寄り添う場所

「KOBE＝港町の自由で美しい空気感」：神戸の歴史と洗練を融合

空間・味・おもてなしに“神戸流エレガンス”を散りばめた体験を提供いたします。

■39days KOBE 公式Instagram

最新の情報は39days KOBE 公式Instagramをフォローしてお待ちください！

公式Instagram :https://www.instagram.com/39days_kobe

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/