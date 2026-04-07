ソン・ドヒョン選手 退団のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、ソン・ドヒョン選手が契約期間満了により退団することが決定しましたので、お知らせいたします。

■ソン・ドヒョンポジション：GK

背番号： 33

生年月日： 2003年3月12日

身長・体重：181cm、75kg

ホッケー歴：慶熙中学校 (韓国)→光成高等学校(韓国)→AIHCS HOCKEY KONG(韓国)

→ H.C.栃木日光アイスバックス(2023-2025)

<コメント>

今シーズンをもって契約満了の通知を受けました。 3年間沢山の愛を持って応援をしてくださった皆様、とても感謝しています。

試合に出場してプレーでお応えできなかったこと、申し訳なく思っています。

何も喋れない、1人で何もできない状況で日本に来た時のことを今でも鮮明に覚えています。辛い時も寂しい時も沢山ありましたが、本当に多くの方々の助けをもらい選手として、人として成長出来たと思います。試合に出場し活躍して、いつかチームを勝利に導ける日を夢見て、一日一日を誠実に過ごした3年間だったと思います。大好きなこのチームでもっとプレー出来ると思ったし、もっといたかったです。このチームの未来の戦力になれず、リーグで最高なファンの皆様の応援を背に勝利する夢も叶いませんでしたが、3年間本当に一生懸命頑張ったと言えるし、後悔することはないと思います。

今後どうなるかはまだ何も決まっていませんが、この3年間の努力、出会い、経験は消えないと思います。 アイスホッケーを続けられなくなったとしても、プロ選手としての人生を続けても、この3年間が無駄な3年じゃなかったと自信を持って言える人になれるようにもっと努力します。

アイスバックス関係者の皆様、日光に所縁のある皆様、応援してくださった皆様、3年間本当にありがとうございました。

※2026年4月11日(土)日光霧降アイスアリーナで開催されるファン感謝デーにて、ご挨拶を行います