野村康太 1stフォトブック『隣の君』、ホーム社より６月26日（金）発売　発売記念イベントも開催！

株式会社ホーム社

2022年のデビュー以来、『パーフェクトプロポーズ』、『夫の家庭を壊すまで』などのドラマに多数出演。今年の8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』には、國神錬介役で出演することも決定。現在人気・知名度ともに急上昇中の野村康太の１stフォトブック！

本作のコンセプトは「デート」。本人が選んだデートの地・沖縄での撮り下ろし写真のほか、初めての沖縄旅の思い出インタビュー、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A。そして、雑誌『Duet』での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめる、見ごたえ＆読みごたえたっぷりの一冊に！

【収録内容】

野村康太１stフォトブック『隣の君』

●大ボリュームでお届けする沖縄での撮り下ろしカット

●雑誌『Duet』2023年10月号～2025年12月号の振り返りインタビュー＆初公開のアザーカット

●沖縄旅の振り返りインタビュー＆旅のオフショット

●「野村康太」と「恋にまつわる」Q＆A

ほか

【発売記念イベント】

日程 2026年６月27日(土)

会場 ブックファースト新宿店(https://www.book1st.net/shop/shinjuku.html)

東京都新宿区西新宿１丁目７－３ モード学園コクーンタワー B２F Fゾーンイベントスペース

時間 12：00 開始予定

販売期間 ４月９日(木)19：00 ～ ５月６日(水)23：59

※参加方法等、イベント詳細は申込サイト(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.book1st.net%2Fevent%2F2026%2F04%2F001782.html&data=05%7C02%7Cs-koki%40homesha.co.jp%7C5e8f9243bb0349822a7708de8ef964db%7Cf3f1e32fb01f42758f5fde12c00f62e7%7C0%7C0%7C639105399960091075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1qD9%2FrFvLk4%2B%2BP2y116qjQsADkhfe9lCXX81l%2FfoRFs%3D&reserved=0)（https://www.book1st.net/event/2026/04/001782.html)でご確認ください。

※本イベントは「野村康太 1stフォトブック 『隣の君』」 (イベント参加抽選権付き)をお買い上げの方の中から抽選を行い、当選された方のみがご参加いただけるイベントです。

【ネット書店限定特典】

HMV&BOOKS online、セブンネットショッピング、タワーレコードオンラインで限定特典あり。詳細は各販売サイトでご確認ください。

HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/product/detail/16805050

セブンネットショッピング https://tower.jp/item/8006225

タワーレコードオンライン https://7net.omni7.jp/detail/1107700760

【『隣の君』公式SNS】

野村康太 １stフォトブック『隣の君』内容、イベントに関するお知らせはこちらでご確認ください。

『隣の君』公式X https://x.com/kouta_tonakimi

『隣の君』公式Instagram https://www.instagram.com/kouta_tonarinokimi/

野村康太

【プロフィール】

野村康太（のむら・こうた）

2003年11月30日生まれ、東京都出身。

2022年に俳優デビュー。2023年から「MEN’S NON-NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動中。2026年8月7日に公開する映画『ブルーロック』に國神錬介役で出演。

公式Instagram @kouta_nomura_official(https://www.instagram.com/kouta_nomura_official/)

▼書誌情報

書名 野村康太 １stフォトブック『隣の君』

著者 野村康太

撮影 佐野円香

定価 3,300円（10％税込）

体裁 B5判 ／ 112ページ

ISBN 978-4-8342-5419-8

発行 ホーム社

発売 集英社

発売日 2026年６月26日(金)発売

作品ページ https://www.homesha.co.jp/products/items/isbn-978-4-8342-5419-8/

▼会社概要

会社名 株式会社ホーム社

所在地 東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者 代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版