野村康太 1stフォトブック『隣の君』、ホーム社より６月26日（金）発売　発売記念イベントも開催！

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株式会社ホーム社

2022年のデビュー以来、『パーフェクトプロポーズ』、『夫の家庭を壊すまで』などのドラマに多数出演。今年の8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』には、國神錬介役で出演することも決定。現在人気・知名度ともに急上昇中の野村康太の１stフォトブック！


本作のコンセプトは「デート」。本人が選んだデートの地・沖縄での撮り下ろし写真のほか、初めての沖縄旅の思い出インタビュー、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A。そして、雑誌『Duet』での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめる、見ごたえ＆読みごたえたっぷりの一冊に！




野村康太１stフォトブック『隣の君』

【収録内容】

●大ボリュームでお届けする沖縄での撮り下ろしカット


●雑誌『Duet』2023年10月号～2025年12月号の振り返りインタビュー＆初公開のアザーカット


●沖縄旅の振り返りインタビュー＆旅のオフショット


●「野村康太」と「恋にまつわる」Q＆A


ほか


【発売記念イベント】

日程　2026年６月27日(土)


会場　ブックファースト新宿店(https://www.book1st.net/shop/shinjuku.html)


　　　東京都新宿区西新宿１丁目７－３ モード学園コクーンタワー B２F　Fゾーンイベントスペース


時間　12：00　開始予定


販売期間　４月９日(木)19：00 ～ ５月６日(水)23：59



※参加方法等、イベント詳細は申込サイト(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.book1st.net%2Fevent%2F2026%2F04%2F001782.html&data=05%7C02%7Cs-koki%40homesha.co.jp%7C5e8f9243bb0349822a7708de8ef964db%7Cf3f1e32fb01f42758f5fde12c00f62e7%7C0%7C0%7C639105399960091075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1qD9%2FrFvLk4%2B%2BP2y116qjQsADkhfe9lCXX81l%2FfoRFs%3D&reserved=0)（https://www.book1st.net/event/2026/04/001782.html)でご確認ください。


※本イベントは「野村康太 1stフォトブック 『隣の君』」 (イベント参加抽選権付き)をお買い上げの方の中から抽選を行い、当選された方のみがご参加いただけるイベントです。


【ネット書店限定特典】

HMV&BOOKS online、セブンネットショッピング、タワーレコードオンラインで限定特典あり。詳細は各販売サイトでご確認ください。



HMV&BOOKS online　https://www.hmv.co.jp/product/detail/16805050


セブンネットショッピング https://tower.jp/item/8006225


タワーレコードオンライン https://7net.omni7.jp/detail/1107700760


【『隣の君』公式SNS】

野村康太 １stフォトブック『隣の君』内容、イベントに関するお知らせはこちらでご確認ください。


『隣の君』公式X　https://x.com/kouta_tonakimi


『隣の君』公式Instagram　https://www.instagram.com/kouta_tonarinokimi/



野村康太

【プロフィール】


野村康太（のむら・こうた）


2003年11月30日生まれ、東京都出身。


2022年に俳優デビュー。2023年から「MEN’S NON-NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動中。2026年8月7日に公開する映画『ブルーロック』に國神錬介役で出演。


公式Instagram @kouta_nomura_official(https://www.instagram.com/kouta_nomura_official/)



▼書誌情報

書名　野村康太 １stフォトブック『隣の君』


著者　野村康太


撮影　佐野円香


定価　3,300円（10％税込）


体裁　B5判 ／ 112ページ


ISBN　978-4-8342-5419-8


発行　ホーム社　


発売　集英社


発売日　2026年６月26日(金)発売


作品ページ　https://www.homesha.co.jp/products/items/isbn-978-4-8342-5419-8/




▼会社概要

会社名　株式会社ホーム社
所在地　東京都千代田区神田神保町3-29　共同ビル
代表者　代表取締役 茂木行雄
URL：https://www.homesha.co.jp
事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版