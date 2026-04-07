＜dipと語る＞アテンションデータで見つける、CMクリエイティブ改善の糸口【REVISIO無料ウェビナー】

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、『予算を変えずにCM効果最大化を目指す！【dipと語る】アテンションデータで見つける、CMクリエイティブ改善の糸口』と題した無料ウェビナーを開催することをお知らせいたします。

ウェビナー詳細はこちら :https://revisio.co.jp/seminar/xvFAA0Ua

ウェビナーの内容

「制作予算はそのままで、テレビCM（動画広告）の効果を最大化させたい」と望む広告主・広告会社の皆さまへ。そのカギは、アテンション（注視）データにあるかもしれません。

過去のさまざまな事例の検証により、視聴者に注視されるCMクリエイティブは、ブランド認知や想起率が向上し、購買意向にも繋がることが明らかになっています。予算を増やさずとも、CMのアテンションを獲得するクリエイティブ設計ができれば、広告の効果を高められる可能性があるのです。

このウェビナーでは、アテンションデータを用いてCMクリエイティブを評価し改善策をクイックに提案する「AIクリエイティブレビュー」を導入して頂いたディップ株式会社様とともに、さまざまなCM事例を検証しながら「注視を高めるCMクリエイティブ」について解説してまいります。

こんな方におすすめ- 事業会社でテレビCM制作に携わる方、広告会社の方- テレビCM施策の予算が限られている中で効果を高めたい方- 勘と経験頼りのCM制作から脱却したい、CMの演出に根拠を持たせたい方

参加お申込みはこちら :https://revisio.co.jp/seminar/xvFAA0Ua

概要

- 日時 2026年4月8日(水)・14日(火)・15日(水)／各日14時～15時- 場所 無料ウェビナー（Zoom）- スピーカーディップ株式会社 播田真也氏

ディップ株式会社 マーケティング本部 マーケティング戦略室

エキスパート 播田真也氏

地上波TVCMとOTT(CTV)の最適なアロケーションモデルの開発や、動画総再生数5,000万回超のSNSプロジェクトを推進。現在はデータに基づく投資判断と営業戦略を繋ぎ、再現性のある事業成長の実現を担っている。

REVISIO株式会社 カスタマーサクセス 弓崎有希子

新卒で医療痩身サービスを展開する事業会社でデジタルマーケティングを経験したのち、REVISIOにジョイン。カスタマーサクセスとして、アテンションデータを用いて事業会社のCMクリエイティブ改善を支援する。

【本件に関する問い合わせ先】

■REVISIO株式会社 https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。