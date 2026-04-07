【LYZON】会員サイト構築に関するノウハウを解説した動画コンテンツを公開

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、会員サイト構築に関するノウハウを解説した動画コンテンツを公開しました。

本動画では、会員サイト構築において重要となるポイントを、現場を経験したからこそのノウハウをもとに、言葉と資料を交えて分かりやすく解説しています。テキストだけでは伝わりにくいテーマごとの要所を、動画で理解したい方にも広く届けることで、LYZONのナレッジをより多くの方に活用いただくことを目指します。

背景：動画ニーズの高まり

近年、情報収集の手段は多様化しており、テキストコンテンツに加えて、動画で内容を理解したいというニーズも高まっています。また、実務に関するテーマでは、文章だけでなく、話し言葉や資料を交えて伝えることで、内容の理解がより深まるケースもあります。

こうした背景を受け、LYZONでは、これまで培ってきた知見やノウハウを、動画という形式を活用しながら発信していくこととしました。

動画コンテンツの概要

今回公開した動画コンテンツでは、会員サイト構築における重要ポイントを、実務に直結する形で分かりやすく解説しています。現場を経験したからこそお伝えできる実践的なノウハウを、話し言葉と資料で整理しながら届けることで、内容をより理解しやすい形で提供します。

また、テキストではなく動画で情報を得たい層にもリーチすることで、これまで以上に幅広い方に

LYZONのナレッジを活用いただけるようにしていきます。

■動画の視聴方法

動画コンテンツは、会員サイト構築特集ページよりご覧いただけます。

冒頭数分は一般公開しておりますが、全編視聴にあたっては視聴登録（無料）が必要です。まずは気軽に内容の一部をご覧いただき、より詳しい情報をお知りになりたい方はご登録のうえで全編を視聴いただけます。

詳細および動画の視聴はこちらからご確認いただけます。

https://www.lyzon.co.jp/LP/membership_lyz/

今後の展開

LYZONは今後も、Webサイト構築・運用をはじめとするさまざまな領域で培ってきた知見を、より分かりやすく発信してまいります。

テキストコンテンツに加え、動画コンテンツの拡充を進めることで、より多くの方にLYZONのナレッジを活用いただける環境を整備し、実務に役立つ情報を継続的に提供してまいります。

株式会社LYZON

所在地：東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル4階

設立：2007年6月19日

代表者：代表取締役 藤田 健

URL：http://www.lyzon.co.jp/

業務内容：Webサイトの構築、運用及びWebコンサルティング



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LYZON 広報担当 郷田、金原

TEL ： 03-5803-0588

E-mail ： press@lyzon.co.jp （goda@lyzon.co.jp、kimbara@lyzon.co.jp）