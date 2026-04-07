コレドウ株式会社設立および株式会社ZENKIGENからの事業譲受に関するお知らせ

コレドウ株式会社

コレドウ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽良竜太）は、このたび株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表取締役：野澤比日樹、以下ZENKIGEN）から、組織目標の達成を加速するマネジメント支援サービス「コレドウ」の事業譲渡を受け、事業運営を開始いたしました。

詳細を見る :https://koredou.jp

■事業譲受の背景

多くの企業において評価制度や目標管理制度は整備されているものの、運用面において以下のような課題が発生しています。

- 目標が設定されたまま更新されない

- 進捗管理がされず目標を忘れる

- マネージャーの管理負担が増加する

- 制度があっても日々の行動につながらない

本来、目標管理や評価は、組織目標の達成を後押しし、個人の成長を促し、組織としての価値観や行動を揃えるものであるべきです。しかし実際には、制度が存在していても、日々の行動や意思決定には繋がらず、組織の実行力に結び付いていないケースが多く見受けられます。

コレドウは、こうした運用課題に対し、目標設定・進捗管理・振り返りのプロセスを支援することで、組織目標の達成、個人の成長、文化形成が一体となって機能する状態の実現を目指して開発されました。

このたび、コレドウの立ち上げから開発・運営を主導してきたメンバーが新会社を設立し、ZENKIGENより事業を譲受いたしました。独立した経営体制のもと、HR領域における目標設定・評価支援という成長市場に特化し、より迅速かつ柔軟な意思決定を行い、プロダクトの進化と事業拡大を加速してまいります。

■コレドウについて

コレドウは、AIを活用し、目標管理の運用を支援するマネジメント支援サービスです。主な機能は以下の通りです：

- 組織目標と個人目標の連動支援

- 進捗状況の可視化

- AIによる次アクション提案

- 継続的な振り返り支援

- マネージャーの運用負担軽減

これにより、目標と日々の行動を接続し、組織目標の達成と個人の成長を同時に実現する運用基盤を提供します。既存の評価制度を変更することなく、日常の運用改善によって組織目標の達成を支援する点が特徴です。

■代表コメント

このたびコレドウ株式会社を設立し、事業を承継できたことを大変嬉しく思っています。これまで組織運営の現場に関わる中で強く感じたのは、制度の優劣よりも日々の運用が成果を決めるということでした。

私は、目標評価とは制度ではなく、組織の文化を形成するものであると考えています。文化は理念やスローガンから生まれるものではなく、的確な目標設定と継続的なフィードバックのループによって形成されるものです。目標が整理され、進捗が見え、適切なフィードバックが行われる。この循環が機能することで、組織の判断基準が統一され、組織目標の達成と個人の成長が自然に積み重なっていきます。

コレドウは、目標を「決めるもの」から「実現するもの」へと変えることで、この循環を日常業務の中で回し続けられる状態を作りたいと考えています。制度を変更することなく、組織は変わる。運用が変われば成果は変わる。その実現に全力を尽くしてまいります。

■今後の展開

今後はAI技術の活用をさらに進め、以下の目標を追求してまいります：

- 目標設定支援の高度化

- 進捗停滞時の改善提案

- マネジメント支援の自動化

- 組織の実行力向上支援

コレドウは単なる目標管理ツールではなく、組織の実行力を高めるマネジメント基盤となることを目指しています。

■会社概要

会社名：コレドウ株式会社

所在地：〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1－10－8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：曽良竜太

事業内容：AIマネジメント支援サービスの開発・提供

設立：2026年3月

ホームページ：https://koredou.jp