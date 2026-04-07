ドコモ、「Google Pixel 10a」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、高性能カメラとAI機能、高い耐久性を兼ね備えた

「Google Pixel 10a」を2026年4月14日（火）に発売いたします。また、Google とヘラルボニーの コラボレーションによる「Google Pixel 10a」の日本限定モデル「Isai Blue」については、2026年5月20日（水）より発売いたします。また、発売に併せてキャンペーンを開催いたします。キャンペーンの詳細は別紙をご確認ください。

■ 発売日など※1

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/798_1_20ddd9be6bce4ea7559dab6be22361bc.jpg?v=202604070551 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■ 主な特長

詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/798_2_6809c99421b53b53384b996ec406acb2.jpg?v=202604070551 ]

■ スペック

各機種の主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

＜Google Pixel 10a(https://www.docomo.ne.jp/product/pixel10a/#anc-specandservice)＞

■ アクセサリー※8

「Google Pixel 10a」の発売に併せ、専用のケースおよびフィルムを発売いたします。docomo selectのアクセサリーは、高い品質と安全性に加え、端末との一体感を追求して開発しています。ここでは、3種類のケースをピックアップしてご紹介します。そのほかにも、ケースや保護フィルムなど、多数のアクセサリーをご用意しています。詳細はドコモオンラインショップをご確認ください。

・ＧＰ１０ａ Ｍａｇガラスハイブリッドケース（クリア／ブラック）

docomo select純正ケースで、マグネット対応のケース。

ワイヤレス充電および各種マグネット対応アクセサリー製品との併用が可能※9で、毎日のスマホライフがより便利に。

ハード素材とソフト素材の組み合わせで、側面にクッション性の高い樹脂を使用したフチやボタン部分を最大限まで覆う設計と、背面の硬度がある素材により機種本体をしっかりガード。

・ＧＰ１０ａ スタンドスマートフリップケース（ライトブルー／ダークネイビー）

縦置き・横置き両方使えるスタンド機能付き。薄型でありながら名刺やカードを収納できるカードポケット付き。表のフラップを閉じた状態でも、音声通話が可能。

・ＧＰ１０ａ エアクッションケース（オーロラ／ブラック）

側面の独自のエアクッションハイブリッド構造が機種本体への衝撃を和らげ、背面の硬度がある素材により本体をしっかりガード。指紋が付きにくく、付いても拭き取りやすい指紋防止コーティングを施工。ケースの美しさを保ち、機種本体のデザインを美しく見せます。

※1 Isai Blueのみ、ドコモオンラインショップ事前購入受付開始日は2026年5月18日（月）午前10時、発売日は2026年5月

20日（水）午前9時となります。

※2 バッテリー駆動時間は、さまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時

間はこれより短くなる可能性があります。長期にわたって使用してもバッテリーの健全性が保たれるよう、バッテリーのパフ

ォーマンスはGoogle Pixelのソフトウェアにより継続的に管理されます。詳しくはg.co/pixel/battery-tests(https://support.google.com/product-documentation/answer/16508402?visit_id=639110621279419747-3147779113&rd=2&p=battery-tests) および

g.co/pixel/batteryhealth(https://support.google.com/pixelphone/answer/15738128?hl=en)をご覧ください。

※3 Google 45W USB-C(R)充電器（別売り）を使用すると、有線にて最大30 Wで充電が可能です。

※4 使用状況によって結果は変化する場合があります。

※5 言語や国によっては利用できない場合があります。詳しくは、g.co/pixel/callassist(https://support.google.com/pixelphone/answer/13383733?hl=en)をご覧ください。

※6 Gemini モバイルアプリの提供状況は、国と言語によって異なる場合があります。回答の正確性をお確かめください。イン ターネット接続が必要です。

※7 回答の正確性をお確かめください。一部の機能とアカウントに対応しています。インターネット接続が必要です。一部の国

と言語で利用できます。対象年齢は18歳以上です。詳しくは、policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy(https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy)をご

覧ください。

※8 「Google Pixel 10a」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

※9 一部アクセサリーの形状によってはご使用できない場合があります。

※ 「Google Pixel 10a」は、「カボニューレコード」の対象商品です。購入ごとに、環境への貢献度を表す指標であるRecoを

800Reco進呈いたします。なお、進呈には事前に「カボニューレコード」の登録が必要です。詳細は、「カボニューレコー

ド」のサービスページ(https://caboneurecord.web.docomo.ne.jp/top.html)をご確認ください。

＊ 「Google Pixel」「Gemini」社は、Google LLCの商標です。

別紙1

ahamo限定 「Google Pixel 10a」 購入キャンペーン

1. 概要

キャンペーン期間中に、対象の販売チャネルにて「Google Pixel 10a 256GB」をご購入のうえ、

キャンペーンサイトからエントリーいただいた方を対象に、dポイント（期間・用途限定）10,000

ポイントを進呈いたします。

2. キャンペーン期間

キャンペーンエントリー期間：2026年4月7日（火）～ 2026年5月31日（日）

購入対象期間※：2026年4月14日（火） ～ 2026年5月31日（日）

※2026年4月13日（月）からのドコモオンラインショップ事前購入受付期間での購入も対象となります。

3. 対象商品

「Google Pixel 10a 256GB」

4. 対象販売チャネル

ドコモオンラインショップ、ahamoサイト、ドコモショップ店頭を除くドコモ取扱い店、

（ドコモショップサテライト・商業施設やイベント会場で実施する出張販売を含む）

5. 進呈条件

●対象機種購入時にahamoをご契約中の方

１.本キャンペーンサイトから本キャンペーンにエントリーすること

２.ドコモオンラインショップまたはドコモショップ店頭を除く一部のドコモ取扱い店※1にて、対象

商品を購入すること

３.対象商品購入時にahamo契約者であること

４.本キャンペーンエントリー時・対象商品購入時に使用するdアカウント(R)が

ahamo回線に登録しているdアカウントと同一であること

●対象機種購入時にahamoをご契約されてない方

１.本キャンペーンサイトから本キャンペーンにエントリーすること

２.ahamoサイト、ドコモショップ店頭を除くドコモ取扱い店・ドコモショップサテライト・

商業施設やイベント会場で実施する出張販売で、ahamo新規申込※2と同時オーダーで

対象機種購入の手続きを完了させること

３.本キャンペーンエントリー時・対象商品購入時・ahamo契約時に使用するdアカウントが同一であ

ること

※1 一部のドコモ取扱い店での受付となりますのでご来店する店舗への事前確認をお願いします。

※2 「すでに使用している電話番号を変更せず他社からahamoへのお乗り換え」または「新しい電話番号を発行して

ahamoに申込み」する契約をさします。

※１.と２.の順序はどちらが先となっても問題ありません。

6. 特典

dポイント（期間・用途限定）10,000ポイント

7. 注意事項

注意事項など、詳しくはキャンペーンサイトでご確認ください。

https://ahamo.com/special/lp/Pixel/202604/

※商品を返品された場合は進呈の対象外となります。

※個人でのご利用を目的に個人名義でご購入いただいた方のみ対象です。法人名義でご購入いただいた方は対象とはなりません。

※特典のご利用には「dアカウント」が必要です。

※対象者へ進呈されるdポイント（期間・用途限定）の有効期限は、進呈から3か月です。

※ポイント進呈時期は2026年6月末頃を予定しております。

※ポイント進呈時点でdポイントクラブ会員である方を対象とさせていただきます。

※特典の進呈は、1回線につき1回限りとなります。また、dアカウント1アカウントにつき1回のみまでが進呈対象になります。

※キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。ご購入後、お早めにエントリーください。

※本キャンペーンの主催はGoogle合同会社です。

＊ 「Google」「Pixel」は、Google LLCの商標です。

＊ 「ｄアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙2

「Google Pixel 10a」 購入キャンペーン

1. 概要

キャンペーン期間中に「Google Pixel 10a」をご購入いただいた方は、「YouTube Premium」（月額

1,280円）の月額利用料金が3か月無料になり、「Google One Basic 100GB」 （月額 290円）の 月額利用料金が3か月無料となります。

2. キャンペーン期間（対象商品購入期間）

2026年4月14日（火）～ 2027 年 3 月 31 日（水）午後 11 時 59 分

3. 対象商品

「Google Pixel 10a」

4. 対象販売チャネル

全国のドコモショップ、ドコモ取扱い店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイト

5. 対象者

対象商品をキャンペーン期間内にご購入いただき、以下の期間内に特典を利用開始されたお客さま

特典利用開始期間：2026年4月14日（火）～ 2027 年 3 月 31 日（水）午後 11 時 59 分

6. 特典

「YouTube Premium」（月額1,280円）の月額利用料金が3か月無料および

「Google One Basic 100GB」 （月額 290円）の月額利用料金が3か月無料となります。

7. 注意事項

１. 「YouTube Premium」

・この特典をご利用いただけるのは、本キャンペーンで初めて登録する方に限られます

YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Red、Google Play Music のいずれかの

試用特典に以前登録したことがある方はご利用になれません。

・3か月間の無料お試し期間終了後は、解約手続きを行わない限り、毎月1,280円が請求されます。

・ 利用規約が適用されます。利用規約の全文は、www.youtube.com/premium/restrictions(https://www.youtube.com/t/terms_paidservice?chromeless=1#premium)および

one.google.com/terms-of-service(https://one.google.com/terms-of-service)およびg.co/fitbitpremium/tos(https://support.google.com/product-documentation/answer/14816019#fitbit-paid-services)でご確認いただけます。

・「YouTube Premium」のご利用は18歳以上のお客さまに限ります。

２. 「Google One Basic 100GB」

・この特典は、Google One を初めて利用するお客さまが対象となります。

・お申し込み時に有効なお支払い方法の登録が必要になりますが、無料お試し期間が終了するまで料 金が請求されることはありません。

・3か月間の無料期間終了後は、解約手続きを行わない限りGoogle Oneの料金として毎月290円が 請求されます。

※解約はいつでも可能です。解約後に請求対象期間が残っていても、その部分についての払い戻しはいたしかねます。

※お申し込みには個人のGoogle アカウントが必要です。

※ カラーにより発売日は異なります。

※ 対象商品の発売日については、「ドコモのホームページ(https://www.docomo.ne.jp/product/?icid=CRP_menu_to_CRP_PRD)」をご確認ください。

※ 表記価格はすべて税込です。

※ 機種単体購入（白ロム購入）も対象となります。

※ 本キャンペーンはグーグル合同会社が主催するキャンペーンです。

＊ 「Google Pixel」「YouTube Premium」「Google One」は、Google LLCの商標または登録商標です。